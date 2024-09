Alors que Jimmy Carter approche de son 100e anniversaire, un gala musical célèbre le « président du rock and roll »

ATLANTA — De nombreuses stars de la scène, du cinéma et du sport ont rendu hommage mardi à l’ancien président Jimmy Carter À l’approche de son 100e anniversaire, la programmation éclectique visait à souligner l’importance accordée par le 39e président aux droits de l’homme et son amour de la musique comme langage universel.

« Tout le monde ici est en train d’écrire l’histoire », a déclaré Jason Carter, le petit-fils de l’ancien président, devant plus de 4 000 personnes qui ont rempli le Fox Theatre d’Atlanta pour porter un toast au dirigeant américain ayant vécu le plus longtemps. « C’est la première fois que des gens se réunissent pour célébrer le 100e anniversaire du président américain. »

Le concert caritatif, dont les ventes de billets financent les programmes internationaux du Carter Center que Jimmy et Rosalynn Carter ont fondé en 1982 après avoir quitté la Maison Blanche, a réuni des artistes de toutes les générations et de tous les genres depuis sa campagne de 1976. Le concert sera diffusé dans son intégralité sur Georgia Public Broadcasting le 1er octobre, jour de l’anniversaire de Carter. Carter est toujours en soins palliatifs à son domicile de Plains, en Géorgie.

« Il était vraiment le président du rock and roll », a déclaré Chuck Leavell, dont le groupe Allman Brothers Band, basé en Géorgie, a fait campagne avec Carter en 1976. Mais plus que cela, a déclaré Leavell, Carter a toujours compris que la musique était quelque chose « qui rassemble les gens ».

En effet, le spectacle de mardi a réuni des artistes aussi variés qu’India Arie chantant R&B et Soul drapés dans une robe violette resplendissante ; les B-52, formés à Athènes, en Géorgie, chantant « Love Shack » et projetant des images psychédéliques à travers la salle de concert ; et l’Atlanta Symphony Chamber Chorus apportant un répertoire classique et patriotique.

L’ancien président Barack Obama, connu pour publier ses playlists d’été sur les réseaux sociaux, s’est émerveillé devant cette gamme.

« J’ai maintenant une raison supplémentaire de vous respecter », a déclaré Barack Obama dans un message vidéo. « Il a un très bon goût musical. Je n’ai jamais organisé de concert qui comprenait de la pop, du rock, du gospel, de la country, du jazz, de la musique classique et du hip-hop. »

Bien sûr, Obama a noté que « Jimmy ne laisse jamais passer une occasion d’envoyer un message », et plusieurs artistes ont fait référence à l’une des citations largement diffusées de Carter sur la musique : « L’une des choses qui a maintenu l’Amérique unie a été la musique que nous partageons et aimons. »

Leavell est monté sur scène à plusieurs reprises mardi, reprenant la musique qu’il avait jouée et chantée il y a près de 50 ans, lorsque Carter, alors ancien gouverneur de Géorgie, avait devancé les démocrates les plus connus pour remporter la nomination de son parti et la présidence à la suite de la guerre du Vietnam et du scandale du Watergate.

« La musique a joué un rôle très important dans son héritage politique », a déclaré Jason Carter à l’Associated Press. « Les Allman Brothers ont contribué à son élection. Willie Nelson a contribué à son élection. Il y croyait vraiment. »

« Lorsqu’il est sorti du Sud pour se présenter à la présidence des États-Unis, les Allman Brothers et d’autres groupes annonçaient vraiment ce nouveau Sud qui tournait la page de l’époque de la ségrégation – leurs paroles, toute leur ambiance », a poursuivi le jeune Carter. « Il s’en est servi pour établir des liens entre les générations. »

Leavell a attribué l’amour de Carter pour la musique à son éducation à l’église. L’ancien président a écrit sur ses premières expériences dans l’église, notamment en visitant une congrégation noire près de chez lui, juste à l’extérieur de Plains. Carter se souvient avoir été plus captivé par la musique de cette congrégation que par celle qu’il entendait dans sa congrégation entièrement blanche. À l’Académie navale, a noté Leavell, Carter et l’un de ses amis achetaient des enregistrements classiques des mêmes morceaux pour étudier comment la musique peut être interprétée différemment.

Une partie de la soirée a été consacrée à l’évocation de l’héritage de Carter en tant que président et au Carter Center, qui prône la démocratie, résout les conflits et combat les maladies dans le monde entier.

Hannah Hooper, chanteuse du groupe de rock alternatif Grouplove, a félicité Carter pour avoir considérablement étendu les parcs nationaux protégés, principalement en Alaska. L’actrice Renee Zellweger a raconté la relation de longue date entre l’ancien président et sa femme, qu’il a rencontrée pour la première fois alors qu’elle n’avait que quelques jours et qui est décédée en novembre dernier après 77 ans de mariage.

Deux anciens joueurs vedettes des Braves d’Atlanta, Terry Pendleton et Dale Murphy, ont célébré Carter en tant que fan numéro 1 de l’équipe. Ils se sont rappelés ce que c’était que de jouer avec les Carter assis dans une loge au niveau du terrain, et ils ont offert aux arrière-petits-fils de l’ancien président un maillot des Braves pour leur arrière-grand-père. Le numéro du maillot : 100.

Bernice King, la fille de Martin Luther King Jr., figure emblématique du mouvement des droits civiques, a raconté les relations de Carter avec sa famille : il était proche de sa mère et son grand-père a joué un rôle déterminant dans l’élection de Carter en 1976. Bien que Carter n’ait pas été activement impliquée dans le travail de King Jr., Bernice King a remercié l’ancien président d’avoir publiquement reconnu le rôle indirect joué par son père dans l’ascension politique de Carter. Sans les succès du mouvement des droits civiques, a-t-elle rappelé, Carter a déclaré que la nation n’aurait jamais élevé au rang de gouverneur du Sud un gouverneur qui a atteint l’âge adulte à l’époque de la ségrégation Jim Crow.

La soirée a été en grande partie dénuée de toute politique partisane. On a néanmoins pu observer des signes d’allégeance démocrate à Carter et des ombres de l’élection de 2024.

Patterson Hood, de Drive-By Truckers, a salué Carter comme étant en avance sur son temps et a ajouté que le pays se serait mieux porté s’il avait pu « finir le travail » — une référence évidente à la défaite écrasante de Carter face au républicain Ronald Reagan en 1980.

La liste des anciens présidents qui ont rendu hommage à Barack Obama était bipartite : le démocrate Bill Clinton et le républicain George W. Bush étaient tous deux présents. Le président Joe Biden a ajouté ses salutations, rappelant qu’il avait été le premier sénateur américain à soutenir la candidature de Carter à la Maison Blanche. « Je vous admire énormément », a déclaré Biden, appelant Carter « Monsieur le Président ».

Mais il y avait une omission notable : l’ancien président Donald TrumpLe candidat républicain à la présidentielle de 2024 a présenté cette année à plusieurs reprises Carter comme un président raté alors qu’il tente de revenir au pouvoir. Après l’élection de 2016, Carter a remis en question la légitimité de Trump.

Parmi les chansons choisies par Arie, on trouve « What If », dont les paroles incluent les prénoms de femmes noires qui ont brisé des barrières. Parmi elles : Kamala. Cette référence à la vice-présidente et candidate démocrate, Kamala Harris, a provoqué des acclamations dans la foule.

Jason Carter, pour sa part, a déclaré que son grand-père avait été captivé par la décision de Biden de mettre un terme à sa campagne de réélection et par la possibilité que Harris devienne la première femme à occuper le Bureau ovale. Le jeune Carter, qui préside désormais le conseil d’administration du Carter Center, a déclaré que Jimmy Carter avait connu des difficultés dans les mois qui ont suivi la mort de Rosalynn Carter, mais qu’il était désormais enthousiasmé par une nouvelle campagne.

« Il est prêt à tourner la page sur Trump », a déclaré Jason Carter, mais il est davantage motivé par l’opportunité de voter pour Harris. « Quand Kamala est arrivée sur la scène, cela a vraiment galvanisé le parti, et cela lui a aussi donné de l’énergie. »