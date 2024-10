Alors que je suis mourant, le guitariste Phil Sgrosso vient de démissionner

« Salut tout le monde,

« Merci pour votre patience pendant que j’ai pris le temps de rassembler mes réflexions avant de parler de l’état actuel d’As I Lay Dying.

« Avec les événements récents, notamment le départ des membres du groupe et l’annulation de notre tournée européenne avant la sortie d’un nouvel album, il est clair que nous sommes dans une situation difficile et sérieuse.

« En termes simples, les actions récentes ont montré que As I Lay Dying n’offre plus un environnement sain ou sûr pour toute personne impliquée, qu’elle soit créative, personnelle ou professionnelle. Après avoir été témoin de certains comportements inquiétants, j’ai réalisé que je ne peux plus, en toute bonne conscience, permettre d’autres actions qui pourraient affecter négativement toute personne travaillant dans cet espace.

«Pour ces raisons, j’estime qu’il est dans mon intérêt de me distancier complètement, tant sur le plan créatif que personnel, de As I Lay Dying.

«Je souhaite également partager tout mon soutien à Ryan, Ken et Nick, qui ont récemment fait le choix de se retirer. Je suis reconnaissant pour nos réalisations et notre amitié au cours des 3 dernières années.

« Avec 21 ans que j’ai consacrés à ce groupe, cela ne me convient pas de quitter ou d’abandonner ce que je considère comme « l’œuvre de ma vie ». Je ne pense pas que moi-même, ou d’autres, devrions être expulsés comme tant d’autres l’ont fait dans le passé.

« Après tout ce qui a été investi, je crois qu’avec les bons ajustements et restructurations, notre musique peut continuer à prospérer et à explorer de nouvelles possibilités dans un environnement plus sain.

« Au fil du temps, As I Lay Dying a été freiné par un dysfonctionnement, et je sens que ce n’est plus ma responsabilité de porter ce fardeau.

« Merci à tous ceux qui m’ont montré leur soutien ainsi qu’à la musique d’As I Lay Dying. J’ai hâte de mettre mon énergie et ma créativité dans de nouvelles entreprises plus positives dans un avenir proche.

-Phil Sgrosso