Alors que Jawan de SRK sort en salles, les créateurs de Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana proposent « 1 acheté, 1 billet gratuit »

Les créateurs de Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana annoncent une offre « achetez-en 1, obtenez 1 billet gratuit » pour le public.

Ayushmann Khurrana profite actuellement du succès de son dernier film Dream Girl 2. Le film est devenu l’un des films les plus rentables de l’acteur. Maintenant que Jawan arrive au cinéma, les créateurs ont annoncé une offre « Achetez-en un, obtenez un billet gratuit » pour les téléspectateurs.

Dream Girl 2 est devenu l’ouverture la plus élevée d’Ayushmann Khurrana en collectant Rs 10,69 crore le premier jour au box-office. Le film est également entré dans le club des Rs 100 crore au box-office mondial en deux semaines et la performance de l’acteur dans le rôle de Pooja est également très appréciée par le public.

Alors que le film entre dans sa troisième semaine, il fait face à une forte concurrence de la part de Jawan de Shah Rukh Khan, qui a récolté Rs 65 crore au box-office le premier jour lui-même. Les créateurs de Dream Girl 2 ont annoncé une offre « One Plus One » pour les cinéphiles.

En réfléchissant au succès de Dream Girl 2, Ayushmann Khurrana a déclaré dans une interview : « Chaque acteur veut scénariser une histoire à succès avec chaque film. Je veux que mes films soient vus par le public le plus large possible et je veux recevoir beaucoup d’amour pour mon travail. C’est tout à fait naturel que je le fasse parce que je reçois la validation de mon travail par les gens.

Il a ajouté : « Livrer un succès est un test décisif en termes de célébrité et de contenu et je suis ravi d’avoir livré un succès avec Dream Girl 2. Je partage ce moment spécial avec mon producteur Ekta Kapoor, mon réalisateur Raaj Shaandilyaa, ma co-star. Ananya Panday et le brillant casting du film, dont Paresh Rawal monsieur, Vijay Raaz monsieur, Rajpal Yadav monsieur, Asrani monsieur, Annu Kapoor monsieur, Seema Pahwa ji, Abhishek Banerjee, Manoj Joshi ji pour n’en nommer que quelques-uns.

Dream Girl 2 produit par Ektaa R Kapoor & Shobha Kapoor sous Balaji Telefilms, est réalisé par Raaj Shaandilyaa. Le film compte un casting d’acteurs talentueux tels que Paresh Rawal, Ananya Panday, Annu Kapoor, Rajpal Yadav, Vijay Raaz, Abhishek Banerjee, Manjot Singh, Seema Pahwa et Manoj Joshi. Dream Girl 2 est sorti dans les salles de cinéma le 25 août 2023.

