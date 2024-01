Alors que Jason Kelce prend sa retraite, ses coéquipiers racontent des histoires de ses années d’université et de Travis à Cincinnati

Pour ceux qui connaissent le mieux Jason et Travis Kelce, il y a une qualité familière à l’écoute de « New Heights », le podcast très populaire du duo lancé à l’automne 2022.

“C’est génial parce que je peux l’allumer et j’ai l’impression d’être de retour à l’université et de passer du temps avec eux”, a déclaré Craig Carey, un ami de longue date et ancien coéquipier des deux. “Je ne suis pas surpris de son succès parce que je l’ai vécu.”

Les frères Kelce ont grandi ensemble à Cleveland Heights, Ohio, à moins de deux ans d’écart. Mais les graines de leur carrière déjà légendaire dans la NFL ont été plantées à l’Université de Cincinnati, où les deux sont devenus coéquipiers et colocataires universitaires. Et où ils ont cimenté le lien fraternel unique qui aura un impact à jamais sur leur avenir commun, sur le terrain et en dehors.

Travis, à gauche, et Jason Kelce étaient largement méconnus en sortant de Cleveland Heights, Ohio. (Avec l’aimable autorisation des athlètes de Cincinnati)

Jason et Travis sont arrivés à Cincinnati respectivement en 2006 et 2008. Tous deux étaient des prospects largement méconnus sortant du lycée, Jason en particulier, mais les personnalités démesurées qui se sont manifestées ces dernières années étaient évidentes pour les personnes présentes à l’époque.

«Ces deux-là, c’était tout simplement fou. Genre, bon sang, ces gars sont fous », a déclaré Tom DeTemple, un ami et coéquipier universitaire des Bearcats. « Ces deux-là sont vraiment doués pour boire de la bière. Ils adoraient jouer à la Nintendo 64 pendant des heures, brisant les commandes et buvant des bières en même temps. Ils inventaient simplement ces jeux de boisson aléatoires tout en jouant, et ils étaient incroyablement bons dans ce domaine.

Chacun avait ses propres caractéristiques distinctes – Jason portait des tongs et écoutait de la musique country, Travis était dans la mode et le hip hop – et il y avait une claire dynamique grand frère/petit frère entre les deux. Mais tous deux étaient extravertis et engagés d’une manière qui attirait les autres vers eux et les attirait l’un vers l’autre, en particulier sur le même campus universitaire, que ce soit lors d’une fête à la maison ou en lançant des fléchettes dans le coin arrière d’un bar appelé Oncle Woody’s.

“Ils sont tous les deux des personnes humaines”, a déclaré Reuben Johnson, un autre ami commun et ancien coéquipier. « Ils aiment les gens, les gens les aiment. Ils ont cette énergie.

Cette énergie s’est également étendue au terrain de football, où Jason et Travis ont peaufiné leur réputation de compétiteur et de dur à cuire qui les a aidés à devenir des choix au repêchage de la NFL.

“Tous les deux, quand vous posiez le ballon et qu’il était temps de jouer, des concurrents enragés”, a déclaré l’ancien receveur des Bearcats Armon Binns.

Pourtant, c’est l’obscurité relative d’une maison universitaire vilaine et pleine de folies – où les deux ont passé un an à partager de manière inattendue la même chambre – qui a contribué à jeter les bases d’une grande partie de ce qui a suivi : les sons du Super Bowl, le résumé du Temple de la renommée, ce podcast très populaire et leur célébrité à travers la culture.

Suite à une défaite en séries éliminatoires lundi soir, il a été rapporté que Jason Kelce avait informé ses coéquipiers qu’il prévoyait de prendre sa retraite après 13 saisons et six nominations All-Pro avec les Eagles de Philadelphie. Travis et les Chiefs de Kansas City jouent dimanche à Buffalo en ronde de division.

L’Athlétisme s’est entretenu avec plus de quinze anciens coéquipiers, entraîneurs et colocataires des Bearcats de Kelces pour se remémorer leur passage à Cincinnati et son influence continue.

Et aussi la bière. Tellement de bière.

La carrière universitaire des Kelces a coïncidé avec l’essor du football des Bearcats, qui ont remporté au moins une part du championnat Big East en 2008, 2009, 2011 et 2012 et ont atteint les bols BCS consécutifs en 2008 et 2009.

Jason est arrivé à Cincinnati en 2006 en tant que secondeur remplaçant. Après une saison en chemise rouge au cours de laquelle il a remporté le prix du joueur défensif de l’année de l’équipe de scouts, Jason est passé à la ligne offensive sous la direction du nouvel entraîneur-chef Brian Kelly en 2007, où il est devenu titulaire sur plusieurs années et lauréat de toutes les conférences.

Isaiah Pead (offensif de Cincinnati, 2008-11) : C’était Big Kelc. Les plus jeunes ne l’appelaient pas Jason.

Craig Carey (secondeur de Cincinnati, 2005-09) : Nous faisions une fête après l’un des matchs et Jason était un peu ivre, disons, et il a arraché le lavabo du mur d’une des salles de bains. Et tout le monde disait : « Qu’est-ce que c’est ? Qui est ce gars? Ce type a juste arraché ce foutu évier du mur.

Tête : C’était un animal.

Carey : C’est comme ça que tout le monde l’a connu après ça. Bon sang, ce mec est fou.

Reuben Johnson (cornerback de Cincinnati, 2009-11) : Je me souviens juste à quel point il était fougueux (sur le terrain). Chemise serrée, ventre dehors, touffe de poils, bave, amincissant au niveau de la bouche, très intense.

Jason Kelce est passé de secondeur à joueur de ligne offensive vedette. (Avec l’aimable autorisation des athlètes de Cincinnati)

Tête : Chaque fois que vous le voyiez, il était là. C’était tellement, c’était comme : « Mec, Big Kelc, tu es toujours comme ça ?

Craig Parmenter (joueur de ligne offensive de Cincinnati, 2007-10) : Ne piquez pas l’ours.

Ruben Johnson : Nous étions en attaque contre défense (exercices) et nous étions censés être dans le bruit sourd, donc il suffisait qu’un gars aille plus fort qu’il ne le devrait, car personne n’était censé toucher le sol.

Tom DeTemple (long vivaneau de Cincinnati, 2007-11) : Vous voyez cette grande bagarre se dérouler et tout d’un coup, vous voyez le casque de quelqu’un se faire arracher, et Jason commence à tourner sur lui-même avec le casque à la main et à le lancer du poids sur 15 rangées de profondeur dans le stade.

Carey : Il a complètement jeté ce casque.

Ruben Johnson : C’était un peu le rugissement du lion. Cela a donné le ton.

Evan Davis (joueur de ligne offensive de Cincinnati 2008-11) : Jason cherche toutes les occasions de remuer la situation et de faire avancer quelqu’un.

Armon Binns (récepteur large de Cincinnati, 2007-10) : Tout le monde connaissait Jason, tout le monde respectait sa façon de jouer.

Butch Jones (entraîneur-chef de Cincinnati, 2010-12) : Nous étions tellement compétitifs. La façon dont nous nous entraînions, nos efforts, notre mentalité, notre endurance – nous étions une équipe de football extrêmement courageuse, et cela venait en grande partie de Jason.

Parmentier : Le truc avec Jason, même en dehors du terrain, s’il trouve quelque chose qui lui plaît, il est déterminé à être le meilleur dans ce domaine.

Alex Hoffman (joueur de ligne offensive de Cincinnati, 2007-11) : Bon guitariste, bon sang ouais. Bon chanteur. Il pouvait capter des chansons à l’oreille et les jouer.

Parmentier : Je ne pouvais pas jouer à Mario Kart contre Jason parce qu’il était vraiment bon dans ce domaine.

Carey : Il était évidemment de petite taille en tant que joueur, mais on pouvait voir à quel point il était athlétique et la façon dont il se déplaçait par rapport aux autres joueurs de ligne autour de lui.

Ruben Johnson : Jason tirait au centre (en tant que bloqueur de course). C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que ce type n’était pas normal.

Bacs : Il pèse environ 285, 290 livres, et nous sortons pour faire des sprints à l’entraînement et il bat tous les joueurs talentueux. C’est ridicule quel genre d’athlète il était.

Jones : Tout aussi impressionnant est à quel point il est cérébral.

Hoffmann : Il suivait un régime pour prendre du poids. On se moquerait de Jason parce qu’il était grand, qu’il avait les cheveux longs et qu’il mangeait tout le temps. Il s’endormait toujours en mangeant, alors nous le rôtissions pour ça.

DeTemple : Je pense que c’était la Saint-Patrick. Nous nous préparons pour l’entraînement du printemps et il va chercher une bouteille de Gatorade et la remplit de Jameson. Il met un morceau de ruban adhésif autour et le donne à l’une des filles de l’eau et dit : « Ne donne cela à personne d’autre que moi. »

Hoffmann : Tout ce qui l’intéressait, c’était de jouer au football et de passer un bon moment.

Greg Forest (entraîneur des quarts-arrières de Cincinnati, 2007-09) : Je dirais toujours qu’une fois qu’il aurait fini de jouer, Jason allait rejoindre la WWE.

Ruben Johnson : Ce qui a rendu Jason si génial, c’est qu’il vit dans l’instant présent. Quoi que ce moment réclame, c’est là qu’il vit, c’est ce qu’il vous donne.

Travis a suivi son frère aîné deux ans plus tard, rejoignant les Bearcats en 2008 en tant que quart-arrière deux étoiles de 6 pieds 6 pouces qui avait également reçu des offres de bourses pour jouer au basket-ball de division I. Il a vu le terrain comme un quart-arrière sauvage en tant que recrue en chemise rouge en 2009 avant de finalement passer à l’ailier serré.

Tony Pike (quart-arrière de Cincinnati, 2005-09) : Le génie de Travis réside littéralement dans ce qu’il est : c’est sa personnalité. Il était tellement drôle, mec.

Forêt: Il aime juste s’amuser plus que tout.

Zach Collaros (quart-arrière de Cincinnati, 2007-11) : Pour une raison quelconque, mon idiot lui laissait les factures, alors je le payais en espèces pour payer les factures. Un jour, nous sommes rentrés à la maison et toutes les lumières étaient éteintes. Je me dis : « Yo, mec. Que se passe-t-il?” Il m’a dit : “Ouais, j’ai oublié.” Nous n’avons tout simplement pas eu d’électricité pendant trois nuits.

Sherry Murray (administratrice du bureau de football de Cincinnati, 2010-présent) : Nous avons toujours organisé l’événement Football 101 féminin, qui était une collecte de fonds pour le cancer du sein, et nous organisions un défilé de mode pour les joueuses dans le cadre de cette activité. Travis, quand ce fut son tour, il a décidé de se déshabiller en haut du podium et a marché en sous-vêtements, ce short de compression. Alors bien sûr, ces 300 femmes d’âge moyen hululent et hurlent et continuent leurs activités. Nous avons décidé que ce serait peut-être le bon moment pour mettre fin à la partie défilé de mode de ce programme.

Colliers : Un jour de Thanksgiving, nous sommes allés chercher deux poulets rôtis et nous nous sommes assis là, avons bu un 40 de Miller Lite et avons joué à NBA 2K.

Greg Davis (le père d’Evan) : Toujours un farceur, toujours un comique. Nous étions chez Party Source pour acheter des trucs pour le week-end et voici Travis qui arrive au coin avec un sombrero et conduit un caddie électrique. Et c’est rempli, des trucs sortent du panier.

Evan Davis : Il n’a pas peur de parler à qui que ce soit, il s’entend avec tout le monde, il est aimable. C’est une chose d’être toutes ces choses, mais il faut quand même sortir et prendre des risques, et c’est Travis.

Travis Kelce, n°18, et ses coéquipiers célèbrent leur défaite contre Duke au Belk Bowl en 2012. (Brian Westerholt / Sports On Film / Athlétisme de Cincinnati)

Colliers : Je lui disais toujours : « Marche avec les épaules en arrière. C’est toi l’homme.

Ruben Johnson : Trav était cool, mec. Il était toujours élégant, toujours à la mode, il avait toujours de nouvelles baskets.

Evan Davis : En jouant à des matchs de basket-ball et en le voyant lancer des dunks, vous…