Dans le rôle de la comédie romantique emblématique Jab We Met, qui fête ses 16 ans, Shahid Kapoor a partagé une note sincère à propos de son film et de celui de Kareena Kapoor.

Shahid Kapoor, le blockbuster emblématique de Kareena Kapoor, le réalisateur d’Imtiaz Ali, Jab We Met, qui nous a fait tomber amoureux de la romance a terminé ses 16 ans le 26 octobre. Des années ont passé depuis la sortie du film mais les personnages emblématiques de Geet de Kareena Kapoor et de Shahid Kapoor Aditya Kashyap est toujours gravé dans l’esprit et le cœur de tous les amoureux de Bollywood.

Alors que le film a duré 16 ans, Shahid s’est promené dans le passé et a partagé quelques aperçus mémorables du film. En arrière-plan, on peut entendre Shahid dire : “Ce film est spécial pour moi parce que je n’avais pas fait de film depuis près de six mois et tout le monde a mis son sang et sa sueur dans ce film.”

Voici la vidéo





Dès que Shahid a partagé la vidéo, plusieurs fans se sont sentis nostalgiques. En réponse à la vidéo, un utilisateur des réseaux sociaux a commenté : « Un film réconfortant pour tout le monde, maintenant et toujours. » Un autre fan a écrit : « Ce film a une base de fans distincte. » Un internaute a écrit : « Ce film me tiendra toujours à cœur. » Un autre internaute a écrit : « Aditya est le seul et unique personnage de fiction pour lequel je craque à chaque fois. » des internautes ont écrit : « Bon sang ! Vous avez littéralement lu dans mes pensées parce que je pensais que vous publieriez sûrement quelque chose en rapport avec Jab We Met aujourd’hui.”

Travaux récents de Shahid Kapoor, Kareena Kapoor et Imtiaz Ali

Sur le plan du travail, Shahid a été vu faire ses débuts en OTT avec la série de thrillers policiers de Raj et DK, Farzi. Il a également été vu dans le thriller d’action Bloody Daddy. Kareena, de l’autre côté, a été vue faisant ses débuts sur le Web avec le film Jaane Jaan. On la verra ensuite dans The Buckingham Murders de Hansal Mehta. Le réalisateur Imtiaz Ali s’est également aventuré dans l’OTT avec la websérie Dr. Arora and She.