Sam Howell sait qu’il pourrait nommer tout le monde sur le front défensif des Eagles de Philadelphie après que lui et les Commanders de Washington aient subi de nombreuses punitions de leur part plus tôt cette saison.

“Nous aurons certainement les mains pleines”, a déclaré Howell.

Alors que le quart-arrière des Eagles, Jalen Hurts, devrait jouer en raison d’une blessure au genou gauche, ses coéquipiers du côté défensif du ballon devraient augmenter la pression sur Howell lorsque les rivaux de la NFC Est se rencontreront dimanche à Washington. Philadelphie (6-1) possède le deuxième plus grand nombre de sacs de la NFL et Howell est le QB le plus limogé de la ligue. Cette combinaison pourrait faire vivre un long après-midi aux Commanders (3-4).

Dans cette situation l’année dernière à FedEx Field, les Eagles ont limogé Carson Wentz neuf fois, provoqué deux échappés et en ont récupéré un. La ligne offensive de Washington est sans doute pire, Howell n’est pas aussi expérimenté dans la collecte de blitz et Philadelphie arrive avec la meilleure défense de la ligue contre la course.

“(Nous) parlons chaque semaine de: ‘Vous devez mériter le droit de précipiter le passeur'”, a déclaré le coordonnateur défensif des Eagles, Sean Desai. « La manière d’obtenir ce droit est d’éliminer l’épuisement. C’est une philosophie fondamentale de ce en quoi croient (les autres entraîneurs), ce en quoi je crois, ce en quoi nous croyons en tant que défense.

Washington croyait en une attaque équilibrée, une identité qui protégeait Howell et utilisait la combinaison de Brian Robinson Jr. et Antonio Gibson pour déséquilibrer ses adversaires. Cela a changé le week-end dernier contre les Giants de New York, lorsque Howell a reculé pour passer 52 fois, contre 19 tentatives précipitées dans une défaite terne de 14-7.

L’entraîneur Ron Rivera, qui en est à sa quatrième saison mais sa première sous la direction de nouveaux propriétaires qui décideront qui dirigera les opérations de football au-delà de cette année, a déclaré qu’il était d’accord avec ce que l’offensive essayait car il s’agit avant tout de développer Howell en tant que jeune quart-arrière.

Mais il y a un équilibre délicat dans la mesure où Howell subit de nombreux coups et que chacun comporte un autre risque de blessure. Il essaie également de jouer ce poste sans trop penser au limogeage – même si c’est plus facile à dire qu’à faire après que cela se soit produit six fois contre les Giants.

“Le problème des sacs est définitivement un problème et nous voulons essayer de l’éviter et de limiter ces chiffres”, a déclaré Howell, qui en sera à son huitième départ chez les professionnels. “Mais en même temps, je veux toujours aller là-bas et jouer comme on m’a entraîné pour jouer, tout en gardant les yeux sur le terrain et en étant capable de localiser ces gars et de ne pas trop m’inquiéter de la précipitation.”

La ruée n’est pas non plus la seule menace que représente la défense des Eagles, et leur secondaire avare (mais défoncé) est devenu encore plus profond cette semaine après l’échange avec le Tennessee contre le double sécurité All-Pro Kevin Byard.

Hurts dit qu’il va bien

Hurts a joué la seconde moitié de la victoire 31-17 de Philadelphie contre Miami avec un doublé au genou gauche, et il n’a pas été lui-même toute la saison. Cette semaine, il a minimisé la blessure en disant qu’il « la prend juste au jour le jour ».

Hurts n’a pas précisé quand il avait été blessé, sauf pour confirmer que ce n’était pas contre les Dolphins.

“Je ne veux pas que ce soit plus grand que ce qu’il est”, a déclaré Hurts. «Je pense que c’est quelque chose qui vient avec chaque joueur de cette ligue. Des choses se produisent dans cette ligue et vous essayez simplement de les éviter.

PLUS DE MCLAURIN ?

Howell n’a lancé le ballon vers le meilleur receveur et visage de la franchise Terry McLaurin qu’une seule fois au cours de la première moitié du match des Giants. McLaurin a terminé avec six attrapés pour 90 verges.

Coéquipier à la voix douce, populaire et très respecté, McLaurin n’est pas du genre à critiquer le coordonnateur offensif Eric Bieniemy ou Howell, mais il sait qu’ils font confiance à ses capacités.

“Je n’ai pas vraiment de contrôle sur les décisions de jeu et je ne suis pas nécessairement quelqu’un qui va être aussi démonstratif dans les médias, mais ils savent à quel point je veux le ballon”, a déclaré McLaurin. “Et j’ai l’impression que mes coéquipiers viennent souvent vers moi pendant les matchs et me disent : ‘Nous avons besoin d’un jeu de votre part.’ Je fais avancer les gars et je n’ai pas peur de ces moments, mais j’essaie juste d’être prêt lorsque ces opportunités se présentent parce qu’elles changent la donne.

BONNE RETOUR

Byard n’est pas seulement l’un des meilleurs arrières défensifs de la ligue. Il est né et a grandi dans l’ouest de Philadelphie et a hâte de jouer des matchs importants pour l’équipe pour laquelle il a grandi.

Sa famille a déménagé en Géorgie quand il avait 14 ans, mais l’amour de Byard pour l’équipe de sa ville natale n’a jamais faibli. Brian Dawkins était son joueur préféré et, plus tard, il a eu une influence sur la façon de jouer au jeu.

“Quand j’ai commencé à jouer à la sécurité au lycée, l’une des premières choses que j’ai faite a été d’aller sur YouTube et de regarder les vidéos ‘Weapon X'”, a déclaré Byard, faisant référence au surnom de Dawkins. « C’était comme une vidéo à la mode. À chaque match auquel j’ai joué, j’ai regardé cela. J’ai évidemment admiré son intensité et la façon dont il a joué le jeu. »

Byard compte 27 interceptions depuis qu’il est devenu titulaire en 2017, le plus grand nombre parmi toutes les sécurités de la NFL jusqu’en 2022.

Son arrivée a comblé un grand besoin pour les Eagles, qui ont perdu la sécurité CJ Gardner-Johnson contre Detroit en agence libre et sont aux prises avec des blessures dans leur secondaire.

“Nous savons que nous n’acquérons pas seulement un bon joueur, mais aussi une bonne personne”, a déclaré l’entraîneur Nick Sirianni. “C’est excitant parce que lorsque vous aurez les bonnes personnes ici, elles seront capables de gérer les hauts et les bas de la saison.”

CHANGEMENTS DE LIGNE 0

Rivera a déclaré que lui et son équipe envisageaient des changements le long de la ligne offensive compte tenu du problème de sac et n’excluaient pas de changer les cinq de départ.

“Je ne pense pas que je vais retirer quoi que ce soit de la table”, a déclaré Rivera.

Un nouveau garde gauche était déjà attendu après que Saahdiq Charles se soit blessé au mollet contre les Giants. Le vétéran joueur de ligne intérieure Tyler Larsen pourrait jouer un rôle plus important dans le but de maintenir Howell aussi droit que possible.

Le rédacteur d’AP Sports, Dan Gelston, à Philadelphie, a contribué à ce rapport.

