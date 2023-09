Alors que Huntley High School signale un autre cas d’E. coli, la source de la maladie reste un mystère – Shaw Local

Un autre cas d’E. coli à l’école secondaire Huntley a été confirmé vendredi, portant le nombre total d’élèves atteints à au moins sept.

Cinq cas d’étudiants ont été signalés mercredi, un sixième annoncé jeudi et le septième confirmé vendredi par le ministère de la Santé du comté de McHenry.

Le district scolaire 158 de Huntley n’a pas répondu aux demandes de mises à jour vendredi. Un parent d’élève du secondaire a déclaré qu’elle avait reçu une enquête du ministère de la Santé, demandant qu’elle soit remplie par toute personne ayant mangé à l’école.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Nick Kubiak, a déclaré que l’enquête « est très compliquée avec de multiples expositions potentielles en interne et en externe. Nous collectons des données provenant de plusieurs sources pour les examiner et les analyser. Par conséquent, aucune source confirmée de l’épidémie n’a été déterminée pour le moment.

Mais qu’est-ce qu’E. coli ?

E. coli est un type de bactérie normalement présent dans notre intestin, a déclaré le Dr Irfan Hafiz de Northwestern Medicine, qui exerce à Huntley, McHenry et Woodstock. Mais certaines souches d’E. coli peuvent rendre les gens malades. Le département de la santé du comté et l’école secondaire de Huntley ont confirmé mercredi dans un communiqué de presse que l’épidémie à Huntley était provoquée par E. coli producteur de shigatoxines (STEC), qui, selon Hafiz, est souvent la cause des épidémies d’E. coli.

« C’est un type très spécifique d’E. coli qui est à l’origine du problème », a déclaré Hafiz à propos de l’épidémie dans l’école.

Certains signes d’E. coli comprennent la diarrhée et des crampes abdominales.

Hafiz a ajouté qu’il est très important de s’assurer que les patients atteints d’E. coli restent hydratés. La diarrhée peut entraîner une déshydratation, et il a ajouté que toute personne présentant des symptômes pendant plus de six heures devrait consulter un médecin.

« Ils ont besoin de liquides », a déclaré Hafiz, « principalement de liquides jusqu’à ce que l’infection disparaisse ».

E. coli est également une raison courante pour les rappels d’aliments, a déclaré Hafiz.

« Ce n’est pas tous les jours », a-t-il déclaré à propos de la fréquence des épidémies. « Ce n’est pas extrêmement rare non plus. »

Hafiz, qui a déclaré n’avoir traité aucun des élèves qui ont contracté E. coli lors de cette épidémie à l’école secondaire Huntley, a déclaré que ceux qui ne présentent pas de symptômes ne devraient pas s’inquiéter.

« Si vous n’avez pas de symptômes, il n’y a pas lieu de paniquer », a déclaré Hafiz, ajoutant que les symptômes mettent généralement un à trois jours à apparaître.