Alors que Humpty Sharma Ki Dulhaniya fête ses 8 ans, la vidéo de l’interview hilarante de Sidharth Shukla-Alia Bhatt refait surface

Il n’y a même pas un seul jour où les fans du défunt acteur Sidharth Shukla ne se souviennent pas de lui. Ils partagent souvent ses vidéos et photos de retour sur les réseaux sociaux et le maintiennent en vie. Sidharth Shukla a conquis les cœurs avec sa performance dans plusieurs émissions et films. Il est devenu le vainqueur de la saison 13 de Bigg Boss après avoir remporté des millions de cœurs.

Il a également été vu dans le film Humpty Sharma Ki Dulhania de Varun Dhawan et Alia Bhatt. Le 11 juillet, le film a terminé 8 ans. À cette occasion, les fans ont partagé des vidéos et des photos de retour lorsqu’il faisait la promotion du film avec d’autres membres de l’équipe. Dans l’une des vidéos partagées par le célèbre photographe Viral Bhayani, on peut le voir assis avec Alia Bhatt lors d’une conférence de presse.

Un journaliste a posé à Sidharth une question sur ce qu’il ressentait alors qu’il tournait des films maintenant. La réponse hilarante de Sidharth au journaliste a laissé tout le monde en deux. Alia Bhat n’a pas pu se contrôler, elle s’est mise à rire.

Regarder la vidéo:









Sidharth, qui est devenu célèbre après sa victoire sur «Bigg Boss 3» en 2019, est décédé en septembre 2021 à l’âge de 40 ans. Le regretté acteur Sidharth Shukla était / est / sera l’un des acteurs les plus aimés de l’histoire de l’Indien industrie de la télévision. Il a réussi à se faire une place spéciale dans le cœur des gens lorsqu’il était à l’intérieur de la maison «Bigg Boss 13». Il est devenu le vainqueur de l’émission de téléréalité controversée. Les internautes l’admiraient pour un certain nombre de raisons, l’une étant ses paroles percutantes. Il savait exactement ce qu’il disait, même lorsqu’il se battait. De ‘Balika Vadhu’ à ‘Humpty Sharma Ki Dulhaniya’, Sidharth a acquis une immense renommée, a gagné l’amour et le respect.

Sidharth Shukla avait une forte personnalité, il était l’homme de ses paroles. Cependant, sa disparition tragique le 2 septembre en raison d’un arrêt cardiaque a laissé une marque indélébile dans le cœur de ses admirateurs.