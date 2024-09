Alors que huit jours deviennent huit mois, à quoi ressemble la vie d’un bloqué à bord de la Station spatiale internationale ?

jeIl n’était pas évident de savoir à quel point il était sérieux. Mais cela semblait être un moment agréable, comme on pourrait décrire des vacances dans une maison de carte postale ou les conditions de vie d’un nouveau cobaye familial.

« C’est formidable d’être là, de profiter de l’environnement, de manger cette excellente cuisine spatiale et de pouvoir regarder par la fenêtre », a déclaré Ken Bowersox, administrateur associé de la direction des missions des opérations spatiales de la Nasa, lors d’une conférence de presse le mois dernier.

Il parlait de deux astronautes, Butch Wilmore et Suni Williams, les pilotes d’essai du Boeing Starliner en difficulté. Ils ont quitté la Terre le 5 juin pour une mission de huit jours destinée à tester ce vaisseau spatial. Mais après avoir rencontré des problèmes avant et pendant son lancement, le Starliner a rencontré d’autres problèmes sur son chemin vers la station spatiale, et les problèmes n’ont pas cessé depuis.

Le week-end dernier, après un examen approfondi et des réflexions approfondies de la Nasa, le Starliner s’est détaché de la Station spatiale internationale et est revenu sur Terre. Mais Wilmore et Williams n’étaient pas à bord, après que les ingénieurs de l’agence spatiale ont décidé qu’ils ne pouvaient pas être sûrs que la sonde pourrait les transporter en toute sécurité, et ont donc choisi de les faire rentrer sur Terre à bord d’un vol ultérieur de SpaceX.

Les astronautes de la NASA Wilmore et Williams quittent le bâtiment Neil A Armstrong du centre spatial Kennedy en Floride pour embarquer à bord du vaisseau spatial Boeing CST-100 Starliner (AFP via Getty Images)

Cette décision a mis fin à près de trois mois de spéculations sur la manière dont le couple rentrerait chez lui. Cependant, elle a également retardé considérablement leur voyage de retour, car le vaisseau SpaceX qui les transportera n’est pas encore arrivé à la station spatiale et ne reviendra pas avant mars 2025.

Le duo était parti pour une mission de huit jours, mais à leur retour, ils seront restés bloqués dans l’espace pendant huit mois. La station spatiale qui devait être une escale de courte durée est désormais devenue un lieu de résidence semi-permanent.

Au début de leur mission sur la station spatiale, les deux hommes passaient une grande partie de leur temps à surveiller le Starliner, tandis que les ingénieurs s’efforçaient de comprendre la cause du problème et de déterminer s’il était possible de le réparer. Même dans les derniers jours de la mission, ils en apprenaient toujours plus sur le Starliner, comme lorsque Wilmore a contacté le centre de contrôle de mission pour signaler des bruits étranges provenant du vaisseau.

Mais au fil du temps, le duo s’est intégré à l’équipage habituel, ce que Williams a décrit comme « formidable ». « Nous avons été très occupés ici, intégrés directement à l’équipage », a-t-elle déclaré lors d’un appel en juillet.

« C’est comme rentrer à la maison. C’est agréable de flotter. C’est agréable d’être dans l’espace et de travailler ici avec l’équipe de la Station spatiale internationale. »

Comme à chaque fois qu’ils sont arrivés à l’improviste, les deux hommes sont arrivés sans les vêtements et autres fournitures nécessaires pour une mission aussi longue, et ils ont été contraints de rationner leurs vêtements propres dès le début. Cependant, une mission de ravitaillement est arrivée le mois dernier, apportant des vêtements supplémentaires et d’autres fournitures pour assurer leur confort pendant leur séjour inattendu.

L’astronaute Ed White effectue la première sortie dans l’espace des États-Unis le 3 juin 1965, lors de la mission Gemini 4 (La NASA)

Au-delà des faits évidents que représente le fait d’être séparé de sa famille et de se retrouver dans une situation de microgravité, la Station spatiale internationale ne semble pas être le pire endroit où vivre. En fait, elle surpasse probablement de nombreux appartements londoniens en termes d’équipements et d’espace, même s’ils n’ont pas à faire face à un vol autour de la Terre à une vitesse de 8 km/s.

L’ISS dispose de six dortoirs, de deux salles de bain et d’une fenêtre à 360 degrés permettant d’observer l’espace et la Terre. La station dispose également d’une salle de sport, essentielle au bien-être des astronautes : ils passent au moins deux heures par jour à faire de l’exercice pour essayer d’éviter la fonte musculaire et d’autres problèmes de santé qui peuvent survenir en vivant dans des conditions de faible gravité.

L’espace est habituellement occupé par sept personnes, même si 12 personnes sont actuellement à bord de l’ISS. (Il y a actuellement 19 personnes au total dans l’espace, mais trois d’entre elles se trouvent à bord de la station spatiale chinoise Tiangong, et quatre autres font partie de la mission privée Polaris Dawn de SpaceX qui a effectué cette semaine la toute première sortie commerciale dans l’espace.)

La nourriture spatiale, dont Bowersox a tant parlé, est l’un des domaines de prédilection de la Nasa depuis une soixantaine d’années. L’offre est devenue à la fois plus sophistiquée et plus variée à mesure que les agences spatiales ont mis au point de nouvelles façons de conserver et de servir la nourriture en orbite.

Le premier repas dans l’espace a été dégusté par le premier homme dans l’espace, Youri Gagarine, qui a avalé un tube rempli de pâte de bœuf et de foie, puis un tube de sauce au chocolat. Le premier repas américain a suivi peu après, lorsque John Glenn a mangé un tube de compote de pommes.

Au fil du temps, la Nasa a trouvé des moyens de choisir et d’emballer les aliments de manière à ce qu’ils soient nutritifs et savoureux, mais qu’ils ne présentent aucun risque pour les astronautes ou leur équipement. Les sandwichs, par exemple, ont été rapidement abandonnés car ils devenaient rassis et leurs miettes pouvaient flotter et se retrouver dans les pièces du vaisseau spatial.

La Nasa dispose désormais d’une organisation complète – le Space Food Systems Laboratory, basé au Johnson Space Center de Houston – qui fabrique et emballe la nourriture à emporter à bord de l’ISS. Il existe désormais plus de 200 produits, et les astronautes peuvent choisir d’en emporter davantage s’ils en ont besoin.

Il n’y a pas de réfrigérateurs pour la nourriture à bord de la station spatiale, donc les repas sont souvent lyophilisés puis réhydratés à bord. Cela ne fonctionne cependant pas pour tous les aliments, comme les fruits et légumes frais. Ces dernières années, les agences spatiales ont expérimenté la culture de ces aliments à bord, en partie pour fournir des aliments frais aux astronautes.

Malgré leur programme réaménagé, Williams et Wilmore seront loin de battre des records lors de leur voyage. Le plus long séjour d’une seule traite à bord de la Station spatiale internationale a pris fin en mars 2022, lorsque l’Américain Mark Vande Hei et le Russe Pyotr Dubrov sont rentrés chez eux après un séjour de 355 jours.

D’autres sont restés encore plus longtemps à bord de la précédente station spatiale soviétique Mir. Au total, quatre d’entre eux sont restés plus longtemps que les deux autres, notamment Valeriy Polyakov, qui est resté à bord pendant 437 jours, jusqu’à la fin de son séjour en mars 1995.