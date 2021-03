L’heure la plus sombre (2018): La star britannique a remporté son premier Oscar dans la catégorie du meilleur acteur pour ce biopic de Winston Churchill. La ressemblance étrange que l’acteur a montré, en termes de maquillage, de langage corporel et de langage, a certainement laissé une impression. Le film retrace l’histoire du leader britannique controversé qui a dû faire face à l’une de ses courses les plus difficiles en tant que Premier ministre. Réalisé par Joe Wright, le film montre une performance impeccable de Gary où il tente d’avertir le monde des dangers qu’il prévoit chez Adolf Hitler, contemporain de Churchill et leader de l’Allemagne.

Gary a eu une carrière scénique épanouissante au cours de laquelle il s’est produit à la Royal Court de Londres et a été membre de la Royal Shakespeare Company. Il a fait ses débuts au cinéma avec le film de 1982 Souvenir. Il a ensuite joué Sid Vicious, un bassiste d’un groupe de punk rock appelé Sex Pistols dans le film britannique. Sid et Nancy en 1986. Le film a beaucoup mérité l’attention de Gary, qui à partir de là a joué dans divers films comme True Romance, Hannibal, Dracula et plus.

