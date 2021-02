Alors que Fox News se bat à la maison, Murdoch apporte son livre de lecture au Royaume-Uni

LONDRES – Assailli par notes en baisse, un bouleversement dans ses rangs à l’antenne et une poursuite en diffamation de plusieurs milliards de dollars liée à sa couverture électorale, Fox News sort de l’ère Trump – blâmé par beaucoup pour avoir semé la culture politique empoisonnée qui a amené une foule violente dans les couloirs de la Capitole des États-Unis. Pourtant, en Grande-Bretagne, où les informations télévisées sont réglementées pour éviter les préjugés politiques, Rupert Murdoch et un groupe concurrent d’investisseurs saisissent ce moment pour créer deux services de nouvelles parvenus qui défieront la BBC et d’autres diffuseurs en empruntant massivement au livre de lecture Fox de M. Murdoch. Si le moment choisi pour une paire de médias impétueux et de droite semble étrange compte tenu des récents efforts de Fox aux États-Unis, il n’en est pas moins étrange en Grande-Bretagne. Le pays étant enfin sorti de l’Union européenne, ses amères divisions politiques sur le Brexit ont été écartées, du moins pour l’instant, par la terrible épreuve de la pandémie de coronavirus. Bien que ces entreprises soient en concurrence, elles partagent l’ADN de Murdoch. Le nouveau venu de M. Murdoch, le moins ambitieux des deux, espère exploiter ce que ses dirigeants considèrent comme une lacune sur le marché britannique des commentaires énervés et des programmes axés sur la personnalité. L’entreprise rivale – GB News, qui a des soutiens différents mais qui regorge d’anciens combattants de l’empire Murdoch – calcule qu’il y a une audience pour une chaîne qui rejette ce qu’elle considère comme le politiquement correct de gauche de la BBC.

«La diffusion des informations britanniques est à peu près un État à parti unique», a déclaré Andrew Neil, qui est le président de GB News et animera une émission aux heures de grande écoute. « Ils viennent tous à des histoires de différentes nuances de gauche. » Image Andrew Neil, un diffuseur et dirigeant des médias, est devenu célèbre pour son interrogatoire médico-légal des politiciens. Crédit… Jonathan Brady / PA Images, via Getty Images De telles déclarations ont déclenché l’alarme pour certains commentateurs britanniques. Alors que la Grande-Bretagne a longtemps eu une industrie de la presse libre et sans vergogne partisane, les critiques affirment que la dernière chose dont elle a besoin après le Brexit est une chaîne d’information de type Fox – une chaîne qui pourrait semer de nouvelles divisions et ouvrir la porte aux types de théories du complot nourries par le président Donald. J. Trump, et amplifié par Fox. «Imaginez que vous soyez le pays qui a regardé les quatre dernières années se dérouler aux États-Unis, avec ses lignées si facilement traçables à la sensibilité Fox, et qui pense néanmoins: ayons un peu de cela,» a écrit Marina Hyde, chroniqueuse au journal de gauche Guardian. « Parce que c’est nous, bien sûr. » La semaine dernière, les critiques ont lancé une campagne en ligne pour faire pression sur les opérateurs de téléphonie mobile, les banques et d’autres annonceurs pour qu’ils boycottent GB News.

« Je serais très heureux si @bt_uk envisageait sérieusement les implications de la publicité avec une chaîne aussi potentiellement dangereuse », Carol Wilkie, du North Yorkshire, a écrit dans un tweet typique. M. Neil a riposté à ce qu’il a appelé les «guerriers réveillés», soulignant qu’ils essayaient d’annuler une chaîne qui n’avait pas encore diffusé un seul programme. GB News, a-t-il dit, couvrirait les problèmes du «centre, peut-être du centre-droit» – et non de l’approche d’extrême droite de Fox. Ses émissions offriront des voix diverses et resteront fidèles aux faits, a-t-il insisté. Contrairement à Fox ou à la BBC, GB News ne diffusera pas de reportages d’actualité. Diffuseur combatif qui, jusqu’à l’année dernière, animait une émission-débat aux heures de grande écoute sur la BBC, M. Neil est célèbre pour ses interrogatoires médico-légaux des politiciens. Le Premier ministre Boris Johnson a refusé de participer à l’émission lors de l’élection de 2019, attirant des cris qu’il avait peur de M. Neil. «Vous ne pouvez pas amener Fox News sur ce marché et lui donner un accent britannique», a déclaré M. Neil, qui a déjà travaillé pour M. Murdoch en tant que rédacteur en chef du Sunday Times de Londres. «Cela ne fonctionne tout simplement pas.» M. Murdoch a en fait amené Fox en Grande-Bretagne avec des résultats malheureux. Le régulateur de la radiodiffusion l’a censuré en 2017 pour avoir violé à deux reprises les normes d’impartialité: la couverture par Sean Hannity de l’interdiction de M. Trump sur les personnes de pays à majorité musulmane et la couverture par Tucker Carlson d’une attaque terroriste à Manchester. Sky a abandonné la chaîne la même année, citant sa faible audience. Les dirigeants de l’entreprise de M. Murdoch, connue sous le nom de News UK TV, ont refusé d’être interviewés. Mais en privé, eux aussi minimisent les comparaisons avec Fox. Contrairement à GB News, qui est une chaîne de diffusion à l’ancienne, M. Murdoch prévoit un service de streaming moins coûteux, semblable à Netflix ou Now TV, pour tirer parti de ce marché en croissance.

Le service, qui doit commencer un déploiement discret en avril, fera la promotion de l’écurie de propriétés médiatiques britanniques de M. Murdoch, de The Sun, un tabloïd grand public, et The Times, un grand format haut de gamme, à Talk Radio, qui propose Commentaire à la Rush Limbaugh. Tout est incliné vers la droite.