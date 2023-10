Alors que Dono sort, Bobby Deol écrit une note sincère à son neveu Rajveer Deol ; « Vous avez travaillé si dur… »

Bobby Deol a écrit une note sincère pour son neveu Rajveer Deol alors que le premier film de ce dernier, Dono, sort en salles jeudi.

En tant que fils cadet de Sunny Deol, le premier film de Rajveer Deol, Dono, est sorti, son oncle, Bobby Deol, a écrit une note réconfortante pour le nouveau départ. Jeudi, Bobby Deol a partagé une photo sur laquelle on le voit tenir Rajveer dans ses bras.

Dans la publication Instagram réconfortante, Bobby Deol a écrit un message sincère pour exprimer son enthousiasme et sa fierté tout en lui souhaitant beaucoup de succès dans son voyage. Il a écrit : « J’ai hâte d’être à ce soir ! Vous avez travaillé si dur pour cette journée bêta et enfin, le moment est arrivé où nous vous verrons tous vivre votre rêve sur grand écran. Il y a 28 ans, ce jour était un jour très spécial dans ma vie lorsque mon premier film est sorti et aujourd’hui, c’est devenu encore plus spécial parce que le premier film de mon Rajveer sort. Nous sommes tous très fiers de vous ! Que Dieu te bénisse!! »

Voici le message





Rajveer, qui a été touché par le message sincère de son chacha, a répondu dans la section commentaires en disant: « Merci beaucoup chachu. » Ce doux moment d’appréciation en famille gagne le cœur des fans.

Voici la réponse de Rajveer

Pour les non-initiés, le premier film de Bobby Deol, Barsaat, est sorti en salles le 30 septembre 1995. Coupé en 2023, le film de son neveu, Dono, sort cinq jours après le 30 septembre.

Tout en faisant la promotion de Dono avec DNA, Rajveer a salué le passage de Bobby dans OTT avec Aashram et a déclaré : « Je pense que pour mon chacha, c’est incroyable de voir comment il est entré dans un personnage si différent de ce qu’il faisait dans les films. le courage de faire ça. » Rajveer a en outre révélé que sa famille croit fermement que son frère aîné, l’épouse de Karan Deol, et sa belle-sœur, Drisha Acharya, ont apporté la bonne fortune à la famille : « Mon frère s’est marié et ma belle-sœur a apporté nous avons tellement de chance. Nous tous, chez nous, le croyons vraiment. Dono est le premier film du fils de Sooraj Barjatya, Avnish Barjatya, et le film marque également les débuts à Bollywood de la sœur de Poonam Dhillon, Paloma. Bobby Deol, sur le plan du travail, sera ensuite vu dans Ranbir Kapoor-starrer Animal. Le film sortira en salles le 1er décembre.