Lorsque les historiens compteront finalement le coût de l’ère Donald Trump, dont les multiples indécences ont culminé avec le limogeage mercredi du Capitole des États-Unis lors d’une insurrection ratée, le golf ne sera pas compté parmi ses victimes.

Le jeu sera plutôt décrit comme le refuge de Trump, ce qu’il a fait en ignorant une pandémie qui a coûté la vie à 365000 personnes, en refusant de reconnaître une défaite électorale retentissante et en incitant des fascistes faibles d’esprit à la violence qui a fait cinq morts à l’autre bout de la Pennsylvanie. Rue.

C’est le meilleur scénario.

L’alternative? Qu’un sport qui se vante de valeurs comme l’honnêteté, l’intégrité et le dévouement aux règles sera caractérisé comme un sanctuaire accueillant pour un insurrectionnel effronté et amoral, un monde dans lequel un escroc raciste n’a jamais été décontenancé, même en prenant une balle de démolition pour la constitution et l’état de droit.

Comme la nation elle-même, le golf a été considérablement diminué par la présence de Donald Trump, et pas seulement par l’optique de son choix de jouer en période de grande crise et aux frais des contribuables (bien qu’au moins le golf ait limité les dommages qu’il aurait autrement infligés pendant la heures passées sur le cours). Les dommages subis par le golf au cours des dernières années sont insignifiants par rapport à l’ensemble du pays, mais doivent néanmoins être comptabilisés.

Deux des sites les plus emblématiques du sport sont devenus intouchables, du moins tant que son nom reste au-dessus de la porte. Le parcours « Blue Monster » du Doral Resort de Miami, que Trump a acheté en 2012, a accueilli un événement du PGA Tour pendant plus de 50 ans jusqu’à ce que la toxicité de sa campagne présidentielle de 2016 oblige le Tour à déplacer le tournoi à Mexico. Turnberry, sur la côte écossaise de l’Ayrshire, est l’un des meilleurs sites du tournoi Open Championship et a produit certaines des finitions les plus mémorables de ces 40 dernières années. Mais l’Open est resté à l’écart depuis qu’il l’a acheté en 2014, et le fera probablement aussi longtemps qu’il le gardera hors de portée des huissiers de justice.

D’autres grands championnats ont senti sa caresse et flétri. L’US Women’s Open 2017, qui s’est tenu au Trump National à Bedminster, dans le New Jersey, a été un spectacle douloureux car la plupart des joueurs ont essayé d’ignorer l’éléphant à tâtons dans la salle. Son parcours de Bedminster est prévu pour accueillir le championnat de la PGA 2022, un fait qui a maintenant la PGA d’Amérique soutenue sous les critiques soutenues pour une décision prise en 2014. Tels sont les dangers d’attribuer des sites de championnat longtemps à l’avance; vous ne savez jamais quand vous avez confié votre premier événement à un sociopathe. Bien qu’il y ait eu un indice en 2015, lorsque la PGA d’Amérique a choisi de tuer le Grand Chelem de golf plutôt que de le jouer sur le parcours de Trump à Los Angeles à la suite de ses commentaires racistes sur les Mexicains.

Les chances que le championnat de la PGA des 22 se déroule comme prévu dans le New Jersey sont à peu près aussi bonnes que les chances que vous ou moi le gagnions. Seth Waugh, PDG de la PGA of America, était banquier et est attentif aux expositions à haut risque. Il sait que le Trumpisme est susceptible d’être une force tout aussi incendiaire dans les élections de mi-mandat de 22 et que toute affiliation est toxique. Waugh sera obligé de déplacer l’événement et de faire face à une petite mais vive faction de ses membres qui restent de vrais croyants. Le transfert de son commandant de Trump National fait l’objet de débats internes à la PGA depuis plus de deux ans, mais les dirigeants hésitent à s’opposer à un homme réputé vindicatif qui contrôle l’Internal Revenue Service. Ces préoccupations disparaissent en 10 jours, sinon plus tôt.

La réputation a également été ternie aux yeux de nombreux amateurs de golf. Comme ceux de Jack Nicklaus et Nancy Lopez, tous deux célébrés depuis longtemps pour leur caractère et leur rectitude. Tous deux ont soutenu Trump dans les derniers jours de la campagne électorale, malgré des signes clairs qu’il n’accepterait aucun résultat qu’il n’aimait pas. Nicklaus et Lopez ont le droit de soutenir le candidat de leur choix, mais ils ne sont pas exemptés d’examen pour un choix déclaré publiquement. À la suite de l’émeute meurtrière de mercredi à Washington, DC, Lopez a au moins tweeté qu’elle n’était pas d’accord avec Trump et souhaitait que le pays s’unisse sous le président Biden. Jack est resté silencieux comme un sphinx.

Les réputations de Gary Player et d’Annika Sorenstam, qui se sont rendues à la Maison Blanche pour recevoir la médaille présidentielle de la liberté de l’homme qui, un jour plus tôt, avait incité la foule qui a tué un policier, sont sans doute encore plus entachées. Dans un monde idéal, les réalisations pour lesquelles Player et Sorenstam étaient reconnus avec l’un des plus grands honneurs civils du pays pourraient être considérées indépendamment de l’administration conférant cet honneur, mais comme tant d’autres normes, cette norme a été détruite par Trump. Ni Player ni Sorenstam n’ont publié de photos de la cérémonie. Au moins le troisième golfeur professionnel «honoré», Babe Zaharias, n’a pas à vivre avec la honte, étant décédé il y a plus de 60 ans.

Bryson DeChambeau avait perdu le logo Trump Golf de son sac de golf lorsqu’il a participé cette semaine au Tournoi des champions Sentry à Hawaï. Le temps nous dira si d’autres – comme les habitués de la PGA Tour Champions Rocco Mediate et Scott McCarron – font de même.

L’idée qu’une association avec le président sortant pourrait être une cause de honte déclenchera les Trumpers au golf, qui sont habitués à justifier ses obscénités par des théories de la querelle et du complot, qui écument à la bouche lorsqu’ils sont confrontés à des points de vue étrangers à leur chambre d’écho, et qui ne peut plus distinguer le conservatisme de l’ancien du culte d’aujourd’hui. Ils célèbrent avec passion (et à juste titre) les vétérans de Folds of Honor tout en défendant les nombreuses calomnies des cadets Bone Spurs contre les militaires et leurs familles. Ils se moquent (à juste titre) du score audacieux de Bill Clinton, mais font la sourde oreille lorsque Trump demande aux fonctionnaires de «trouver» suffisamment de votes pour inverser une élection légitime en sa faveur. Le golf n’appartient pas plus à ce cadre hypocrite que l’Amérique elle-même.

Quel que soit l’avenir de Donald Trump après midi le 20 janvier, les événements du 6 janvier qui ont fait cinq morts devraient faire de lui un paria partout. Y compris dans le golf. Ce jeu ne devrait pas être le sein familier dans lequel il peut se retirer en toute sécurité tout en repoussant les accusations. Il est finalement et à juste titre expulsé de la vie civique. Il doit aussi être chassé du golf.