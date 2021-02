Alors que des millions d’enfants sautent la maternelle, l’écart d’apprentissage se creuse – et les écoles risquent de perdre leur financement

La dernière année scolaire a été assez difficile. Le fils de Denise Ladson Johnson, Moses, a eu du mal à faire face à la transition abrupte vers l’apprentissage à distance au printemps, à devoir dire au revoir à son professeur et à ses camarades de classe et à ne pas savoir quand il les reverrait. Cela n’aidait pas que Moïse était seulement en pré-maternelle à l’époque.

L’instabilité était une des principales raisons pour lesquelles Ladson Johnson, qui vit à Charleston, en Caroline du Sud, a décidé de scolariser à la maison Moses cette année plutôt que de l’inscrire dans le programme de maternelle de son district. Il y avait trop « d’incertitudes », a déclaré Ladson Johnson. Comment Moïse, qui a maintenant 6 ans, pourrait-il apprendre des leçons et des compétences sociales à distance?

Elle ne voulait pas qu’il passe ses journées devant un ordinateur. Elle voulait qu’il aime être un enfant à la maternelle.

Ladson Johnson fait partie des centaines de milliers de parents potentiels qui ont décidé de ne pas inscrire leurs enfants d’âge préscolaire dans les écoles traditionnelles cette année scolaire.

Bien que les statistiques nationales ne soient pas disponibles, une enquête NPR de l’automne dernier dans plus de 60 districts dans 20 États a révélé que les chutes de scolarisation ont été particulièrement prononcées à la maternelle – en moyenne, ces districts ont 16% moins de jardins d’enfants qu’au cours de la période 2019-2020. année scolaire. Une analyse distincte de 33 États par Chalkbeat et l’Associated Press a révélé que les désabonnements à la maternelle ont été le principal moteur de la baisse globale des inscriptions de la maternelle à la 12e année, représentant 30% des réductions totales.

Dans certains systèmes scolaires, du district de Groveport Madison de Columbus, dans l’Ohio, au district de Nashville, dans le Tennessee, la population des jardins d’enfants a diminué d’environ 40 pour cent, selon les rapports.

Un grand nombre d’écoles privées sont apparues pour répondre à la demande, et de nombreuses garderies ont développé des programmes ad hoc adaptés aux futurs enfants de la maternelle. Pendant ce temps, la plupart des modules d’apprentissage de l’ère de la pandémie à l’échelle nationale semblent cibler ou être disponibles exclusivement pour les élèves plus jeunes, selon une analyse récente du Center on Reinventing Public Education de 330 modules de ce type, dans lesquels de petits groupes d’étudiants apprennent ensemble dans une maison. ou dans un autre cadre non scolaire.

Jody Britten, une éducatrice et chercheuse basée dans la région d’Indianapolis qui supervise le réseau national Early Learning Alliance Network, a déclaré qu’au moins 16 nouveaux programmes de maternelle privée ont vu le jour dans sa région entre juillet et septembre de l’année dernière. Certains des prestataires de services préscolaires qu’elle a interrogés ont déclaré que les futurs jardins d’enfants représentaient une majorité significative de leurs inscriptions cette année scolaire.

La tendance récente vers des alternatives à la maternelle a beaucoup de sens – l’école Zoom a été un défi pour de nombreux élèves de tous âges, et un nombre croissant de recherches indique que c’est particulièrement vrai pour les jeunes enfants.

De plus, les données fédérales de 2018 montrent que la plupart des États n’exigent pas la fréquentation de la maternelle.

Mais la décision de se retirer de la maternelle maintenant pourrait avoir des implications qui s’étendent bien au-delà de l’année scolaire en cours, affirment les éducateurs, en particulier si les écoles élémentaires ne parviennent pas à ajuster leurs attentes quant à ce que la maternelle et la première année devraient entraîner une fois la pandémie reculée.

Une autre forme de chemise rouge

Au cours d’une année typique, environ 5% des futurs enfants à la maternelle ont une chemise rouge, ce qui signifie que leur entrée à l’école est retardée. Historiquement, ces enfants ont eu tendance à être blancs, de sexe masculin et relativement aisés. Commencer la maternelle à un âge plus avancé que ses camarades, pense-t-on, pourrait leur donner un avantage concurrentiel académique à long terme.

Dans son livre de 2008 Outliers, l’auteur Malcolm Gladwell a fait la promotion de la chemise rouge académique, citant une étude montrant que les dates limites d’âge de la maternelle prédisent les chances d’un enfant d’être inscrit à l’université.

Ce redshirt a traditionnellement été considéré comme un moyen de jouer avec le système est en partie la raison pour laquelle certains parents, malgré les limites et l’instabilité de l’apprentissage à distance, ont décidé d’inscrire leurs enfants de maternelle à l’école publique cette année. «Ce ne serait pas juste parce que tant de gens n’ont pas cette option» de retirer leurs enfants du système scolaire », a déclaré Joshua Pierce, dont les enfants, âgés de 4 et 7 ans, fréquentent une école publique bilingue à Boston.

«Il est plus que jamais essentiel de soutenir les écoles publiques, de travailler avec elles pour s’assurer que vos enfants fréquentent le plus possible», a poursuivi Pierce, notant que «l’inscription est un moteur énorme» du financement des écoles.

Suite:COVID-19 signifie que plus d’enfants d’âge préscolaire ne seront pas prêts pour la maternelle

Mais comme le suggèrent les experts, cette année n’est pas un tsunami sans précédent de parents voulant donner à leurs enfants un avantage sur les autres. C’est un tsunami de frustration et d’inquiétude provoqué par une pandémie concernant la qualité de la maternelle Zoom et le besoin d’amis et d’attention individuelle de leurs enfants.

Britten elle-même est la mère d’un jardin d’enfants qui passe cette année scolaire dans un programme privé alternatif «Elle était tellement excitée d’aller à la maternelle, tellement excitée», a déclaré Britten. Mais comme le fils de Britten a des problèmes de santé, inscrire sa fille dans un programme normal de maternelle semblait trop risqué.

«C’est une gamine qui a besoin d’être avec les autres», a déclaré Britten. L’alternative privée – qui a beaucoup «d’espace flexible» et met l’accent sur les activités de plein air – était la solution parfaite.

La tendance à s’éloigner de l’école maternelle publique est aussi «une question de santé, de sécurité et de race en Amérique», a déclaré Nonie Lesaux, doyenne et professeure qui codirige l’initiative d’éducation précoce Saul Zaentz de Harvard. Il s’agit de parents, dont beaucoup sont des couleur dont les communautés ont été le plus durement touchées par la pandémie COVID-19, voulant protéger leurs petits.

Implications à long terme

Pourtant, la tendance récente pourrait également aggraver l’écart de réussite. Les classes de maternelle et de première année de l’année prochaine présenteront probablement des niveaux de préparation très variés.

De nombreux enfants d’âge préscolaire qui ont participé à un programme alternatif cette année mais qui prévoient de redoubler la maternelle pourraient commencer l’école à un niveau plus avancé – ou, du moins, plus mature – que leurs pairs qui n’ont pas encore été exposés à l’apprentissage structuré. De nombreux élèves de première année, en revanche, peuvent commencer l’année scolaire sans être prêts sur le plan du développement, peut-être parce que leur expérience en maternelle se limitait à l’enseignement à distance ou parce qu’ils participaient à des programmes alternatifs qui mettaient moins l’accent sur les universitaires.

Pour les enfants qui ont poursuivi leurs études à l’école maternelle publique, les experts affirment que leurs performances dépendent en grande partie de leur environnement familial. Lors d’entretiens, les enseignants de la maternelle ont déclaré que les élèves qui n’avaient pas de parent au foyer et qui ne travaillait pas pour les aider dans leur scolarité avaient le plus de difficultés.

L’accès limité à Internet et aux appareils aggrave les disparités: une étude récente a révélé que près de 3 élèves sur 5 ont participé à l’apprentissage en ligne cet automne et que 10% d’entre eux n’avaient pas un accès adéquat à Internet et à un appareil. Notamment, 36% des enfants de parents noirs n’ayant pas terminé leurs études secondaires n’avaient pas cette technologie.

La fracture numérique:Un an après le début de la pandémie, des milliers d’étudiants ne peuvent toujours pas obtenir de WiFi fiable pour l’école. La fracture numérique reste pire que jamais.

Au-delà de cela, la baisse des inscriptions pourrait provoquer un énorme bouleversement dans les écoles publiques l’année prochaine, en partie parce que la population de la maternelle sera plus grande que la moyenne et celle de première année, plus petite. Le phénomène ne manquera pas de créer des complications en matière de personnel et, potentiellement, une refonte de ce que chaque niveau de classe implique.

Ensuite, il y a la question du financement à un moment où les districts ont du mal à payer des dépenses supplémentaires liées aux EPI, à l’assainissement et à la technologie. (Les États financent généralement les écoles publiques en fonction du nombre d’élèves qu’ils ont inscrits l’année scolaire précédente.)

En l’absence d’un effort dédié de la part des districts scolaires pour s’adapter à tous les changements potentiels, Britten et d’autres craignent que les jeunes enfants, leurs enseignants et les parents ne soient laissés pour ramasser les morceaux.

D’une part, les écoles ont tendance à «revenir en arrière» à la maternelle, a déclaré Britten. Par exemple, la règle largement acceptée selon laquelle les élèves devraient être capables de lire des livres plus longs de manière indépendante à la troisième année détermine souvent les normes de lecture à la maternelle. « Notre [school] les systèmes progressent avec le statu quo », a déclaré Britten,« mais nous ne nous dirigeons pas vers cinq ans de statu quo. »

Les enseignants peuvent être contraints de soumettre les enfants de maternelle et les élèves de première année à des normes qui, en raison du bouleversement de la pandémie, ne sont plus adaptées au développement. Beaucoup plus d’élèves pourraient être identifiés comme ayant des déficits et, comme Britten l’a fait valoir, cela aurait des implications à long terme sur la santé mentale tant pour les enfants que pour leurs parents.

«Nous allons avoir, l’année prochaine, des enfants de 5 et 6 ans qui porteront le poids d’une pandémie et son impact sur l’éducation», a déclaré Britten. «Nous ne pouvons pas simplement les asseoir devant une intervention et ils vont se rattraper comme par magie pendant un an. Ce n’est pas comme ça que ça marche. »

Comment les enseignants réagissent

Les enseignants de la maternelle se disent prêts à aborder les élèves de l’année prochaine dans cet esprit. Au cours de la dernière décennie, la maternelle est devenue moins axée sur l’enseignement des «ABC et 123», explique Ashley Ross Lansdell, une enseignante de maternelle chevronnée dans la région d’Indianapolis, et davantage sur la lecture et d’autres compétences académiques – des forces qui dépendent des capacités de l’enfant communiquer et suivre les règles, garder une routine.

«Il y a certainement une possibilité que l’année prochaine, nous allons voir un écart – qu’ils entreront à tous les niveaux différents», a-t-elle déclaré. Mais c’est vrai chaque année – certains enfants viennent en lecture et d’autres ne connaissent pas leurs lettres. «Vous jonglez quoi qu’il arrive et vous différenciez votre enseignement pour répondre aux besoins de tous vos élèves.»

Petrina Miller, enseignante de maternelle de longue date dans le centre-sud de Los Angeles, s’inquiète du manque d’interactions dont les enfants de la maternelle ont besoin pour promouvoir leur développement socio-émotionnel, dont une grande partie se produit par le jeu. «Nous ne pouvons pas sortir et faire du play-tag et toutes les choses amusantes que nous faisons», dit-elle.

Son objectif l’année prochaine, malgré l’accent continu mis sur la rigueur académique à la maternelle, est donc de «revenir à ce que [kindergarten] Auparavant, c’était… bâtir cette communauté et ce sentiment de sécurité, ce truc social et émotionnel de base qui doit d’abord être intégré avant de nous concentrer sur les universitaires.

Quoi qu’il en soit, l’année prochaine sera différente. Et une des raisons est que la hausse du redshirting peut se poursuivre. Certains des jardins d’enfants privés avec lesquels Britten s’est entretenu disent qu’ils occupent déjà 75% de leurs sièges pour l’automne prochain.

Ladson Johnson, la mère de Caroline du Sud, a déclaré qu’elle était prête à scolariser à nouveau Moses à la maison si l’instabilité persiste. Cette année, Moïse a prospéré dans l’enseignement à domicile, dit-elle; ils passent leurs journées à parcourir les programmes qu’elle a trouvés en ligne, à faire du vélo et à se rendre au marché fermier et à faire preuve de créativité avec les arts et l’artisanat. Il passe aussi du temps avec ses cousins ​​- une forme d’interaction avec des pairs qu’il n’aurait peut-être pas eue s’il s’était cantonné à l’apprentissage à distance.

La couverture de l’éducation de la petite enfance à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de Save the Children. Save the Children ne fournit aucune contribution éditoriale.