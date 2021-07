Alors que des milliers de détenus renvoyés chez eux à cause de la pandémie pourraient se voir dire de retourner en prison, des militants exhortent Biden à #KeepThemHome – RT USA News

Les militants exhortent le Congrès et le président Joe Biden à agir avant que les criminels de bas niveau, envoyés pour purger leur peine en résidence surveillée au plus fort de la pandémie de Covid-19, soient contraints de retourner en prison pour finir leur peine.

Un rapport publié cette semaine par le New York Times sur les prisonniers susceptibles d’être remis en détention a incendié les militants de la réforme de la justice pénale, notamment des groupes tels que la NAACP et l’ACLU.

Samedi, des militants ont exprimé leurs frustrations sur les réseaux sociaux, dirigés par des personnalités telles que l’avocate Emily Galvin-Almanza, en utilisant le hashtag #KeepThemHome pour exhorter l’administration à agir.

RIEN n’est meilleur pour la sécurité publique que de soutenir les personnes qui ont navigué dans le système, qui sont rentrées à la maison et qui ont réussi – c’est le meilleur résultat possible#KeepThemHome@POTUS@VPpic.twitter.com/s19XcAWzth – Joshua B. Hoe (@JoshuaBHoe) 24 juillet 2021

La controverse sur l’avenir de ces prisonniers découle d’une note publiée par le Bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice, qui a déclaré que les détenus dont les peines s’étendent au-delà de la « période d’urgence pandémique » auraient besoin de retourner en prison pour terminer leur peine. Selon le rapport du Times, les responsables de Biden sont d’accord avec l’avis juridique, ce qui signifie que des milliers de détenus qui ont été libérés au plus fort de la pandémie pour aider à ralentir la propagation du virus pourraient être sur le chemin du retour.

Les critiques ont cependant fait valoir que ceux qui sont restés en conformité tout en étant surveillés à domicile méritent d’être autorisés à continuer à purger leur peine à domicile.





L’état d’urgence officiel se poursuivant probablement jusqu’à la fin de l’année, les militants ont fait valoir que soit le Congrès pourrait intervenir et étendre l’autorité fédérale pour garder les détenus à la maison au-delà de la pandémie, soit Biden lui-même pourrait utiliser ses pouvoirs de grâce pour commuer les peines.

« Imaginez être renvoyé de prison chez vous… faire le dur travail de réinsertion et de trouver du travail et du soutien UNIQUEMENT POUR ÊTRE RENVOYÉ EN PRISON 16 MOIS PLUS TARD SANS RAISON » podcasteur et consultant Joshua B. Hoe tweeté le samedi.

« Biden-Harris a présenté une réforme de la justice pénale. Accorder la clémence à ces détenus ne serait que cela », journaliste Victoria Brownworth ajoutée.

Crier à @SarahNLynch pour avoir écrit sur ce désastre imminent alors que d’autres disaient qu’il était trop tôt, que Biden le réparerait, etc. CHAQUE JOUR qui passe est difficile pour Kendrick, Miranda, et al. Cela doit être corrigé maintenant. #KeepThemHomehttps://t.co/3NhUTlAbqX – Kevin Ring (@KevinARing) 24 juillet 2021

La Maison Blanche n’a pas officiellement indiqué ce qu’elle ferait à propos des détenus en question, une déclaration officielle fournie au Times ne faisant que doubler génériquement les promesses passées de Biden de réduire les niveaux d’incarcération et de se concentrer sur la réforme de la justice pénale.

L’annulation de l’avis juridique de l’ère Trump a principalement été demandée par les législateurs démocrates, mais certains républicains se sont également joints à l’appel, notamment le sénateur Chuck Grassley (R-Iowa), qui a fait valoir en avril que très peu de détenus confinés à domicile avaient enfreint les directives. pour leur libération limitée ou ont eu d’autres problèmes juridiques.

« C’est comme attendre d’être à nouveau condamné » Wendy Hechtman, qui purgeait une peine de 15 ans pour complot en vue de distribuer une forme de fentanyl, a déclaré au Times.

D’autres ont été condamnés pour des crimes similaires, comme l’ont souligné de nombreux rapports et appels à l’action. Kendrick Fulton, 47 ans, par exemple, purgeait une peine de 17 ans pour avoir vendu du crack lorsqu’il a été libéré de prison 11 ans plus tôt que prévu. Il a déjà servi 17 ans et travaille à Round Rock, au Texas.

« J’ai déjà servi plus de 17 ans. Que veux-tu de plus? Je devrais y retourner pendant encore 11 ans pour ne rien faire littéralement ? » il a déclaré à Reuters en avril qu’il pourrait être arrêté par le FBI et renvoyé en prison.

