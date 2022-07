Alors que des centaines de migrants attendent de traverser la Manche, un drone de 420 000 £ conçu pour les arrêter tombe à la mer

DÉVOILANT sa dernière politique anti-migrants, Boris Johnson a posé pour les caméras devant un drone Tekever AR3 étincelant.

La séance photo à l’aéroport de Lydd dans le Kent en avril a vu le Premier ministre s’engager à verser 50 millions de livres sterling supplémentaires pour endiguer le flux de dériveurs, avec des mesures comprenant une surveillance aérienne améliorée.

Boris Johnson regarde le drone de surveillance à l’aéroport de Lydd Crédit : Getty

Une quarantaine de migrants tiennent un canot pneumatique avant de tenter de traverser la Manche Crédit : AFP

Le drone Tekever AR3

Maintenant, The Sun peut révéler le même AR3 – ou un drone frère similaire – « défectueux » et plongé dans la Manche.

Le drone du ministère de l’Intérieur de 420 000 £, qui était censé parcourir la mer à la recherche de migrants, a plutôt été découvert flottant dans les vagues par un pêcheur perplexe

Le skipper a attaché l’appareil de haute technologie – qui a une envergure de 3,5 mètres (11 pieds) – à l’arrière de son bateau avec des cordes et l’a ramené au port de Douvres.

C’est le dernier revers dans les tentatives du gouvernement pour contrecarrer les passeurs transmanche, dont 15 000 ont déjà fait le voyage cette année, dont 1 600 au cours des dix derniers jours seulement.

Un habitant de Douvres a déclaré au Sun : « Ce n’était pas exactement ce que le skipper s’attendait à attraper lors d’un voyage de pêche dans la Manche.

“Il a trouvé le drone flottant dans la mer et l’a attaché à l’arrière de son bateau avec quelques cordes et l’a ramené au port. Il l’a signalé aux autorités qui ont ensuite organisé sa collecte.

“C’est embarrassant pour le gouvernement et cela ne fait qu’ajouter au chaos dans la Manche en ce moment.”

Le pêcheur qui a découvert le drone le 5 juillet a refusé de parler de l’incident.

L’AR3 était exploité par la société privée Tekever, basée à Southampton, pour le compte du ministère de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré: “Nous sommes au courant de l’incident impliquant un drone Tekever le 5 juillet, il a été récupéré et le dysfonctionnement a depuis été corrigé.

“Notre capacité à opérer des drones dans la Manche n’a pas été impactée.

“Des gangs criminels pervers font du profit sur les gens en facilitant les traversées dangereuses et illégales de petits bateaux et nous nous engageons à les arrêter.”

L’AR3 de 1,7 mètre de long (cinq pieds) est conçu pour être lancé par catapulte depuis des navires et peut rester dans les airs pendant 16 heures. Il peut revenir sur terre en parachute.

Un package de drone comprenant des pièces, une formation et des installations au sol peut coûter environ 420 000 £.

Le directeur des opérations de Tekever, Paul Webb, a déclaré : « Lors d’une opération de drone de routine, un dysfonctionnement technique a été détecté sur l’un de nos drones.

« Nous avons suivi le protocole nécessaire et avons fait atterrir le drone en toute sécurité pour la collecte.

“La cause du dysfonctionnement a été identifiée et corrigée.”

Le drone n’est qu’une des nombreuses tentatives pour maîtriser la crise des migrants

Le Premier ministre a profité de sa visite printanière à l’aéroport de Lydd pour annoncer officiellement que la Royal Navy assumait la responsabilité de la Border Force pour les opérations de migration.

Il a promis 50 millions de livres sterling pour payer les nouveaux bateaux, la surveillance aérienne et le personnel militaire.

Il a également confirmé une fois de plus son intention d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda, une politique depuis embourbée dans une bataille juridique sans qu’un seul migrant ne soit mis dans un avion vers la nation d’Afrique centrale.

La semaine dernière, le député John Spellar a dénoncé l’opération Navy’s Channel, les accusant d’être «des guides touristiques pour les migrants illégaux afin de les amener sur nos côtes».

Les commentaires du député travailliste au comité de défense des Communes ont été qualifiés d'”injustes” par le ministre des Forces armées James Heappey.

Cependant, un pêcheur de la Manche a déclaré au Sun que le trafic de personnes est désormais “plus rationalisé et efficace que jamais”.

Dysfonctionnement technique

Le skipper a révélé: «La conversation autour du port plus tôt cette année était« la marine est ici. Tout va s’arranger’.

«Mais bien qu’ils aient pris le commandement des opérations de la Border Force, ce sont toujours les bateaux de la Border Force qui ramassent les migrants.

«La marine vient de remorquer les canots vides jusqu’au port, ce que faisait la Border Force. Ils sont devenus des remorqueurs glorifiés.

Il est d’accord avec les affirmations selon lesquelles la présence rassurante de la Marine a rendu la traversée plus sûre, ce qui a encouragé davantage de migrants à partir de France.

Le mois dernier, 3 139 migrants sont arrivés par petit bateau.

Le skipper a ajouté : « Les migrants sont escortés jusqu’à la frontière maritime au milieu de la Manche par les Français.

«Ensuite, ils sont récupérés par les Britanniques, puis emmenés dans un grand complexe à Dover Harbour.

«Cela semble une folie absolue et totale. Ils pourraient tout aussi bien envoyer un ferry en France et récupérer les migrants.

“Au moins, vous pourriez contrôler les personnes à bord et cela permettrait d’économiser une somme d’argent colossale.”

Invité à commenter les observations du pêcheur, le ministère de la Défense a qualifié la hausse des traversées d'”inacceptable”.

Il a souligné le programme de relocalisation du Rwanda – actuellement retardé par des avocats des droits de l’homme – et de nouveaux pouvoirs qui permettront aux passeurs d’être emprisonnés à vie car les politiques, espèrent-ils, arrêteront les passages.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré à propos de la politique rwandaise : “Nous poursuivons les préparatifs pour relocaliser ceux qui effectuent des voyages dangereux, inutiles et illégaux au Royaume-Uni afin que leurs revendications soient prises en compte et reconstruisent leur vie”.

Récemment, la candidate à la direction des conservateurs, Penny Mordaunt, a déclaré au Sun qu’elle pensait que davantage devrait être fait pour arrêter le flux de migrants de Libye à travers la Méditerranée vers l’Europe.

Elle a révélé : « J’ai passé beaucoup de temps en Méditerranée à cartographier les routes des migrants en Méditerranée et au nord de la Libye. Nous devrions faire plus pour travailler sur ce qui serait dans l’intérêt de la France en ce qui concerne sa frontière sud.

Dans la soi-disant Nouvelle Jungle, près de Dunkerque sur la côte française, j’ai trouvé de nombreux migrants qui avaient suivi la route mise en évidence par Mme Mordaunt.

L’un d’eux, Mohammed, 17 ans, éleveur de moutons du Soudan du Sud, a déclaré : « Je suis arrivé en Italie par bateau depuis la Libye. Les autorités italiennes m’ont dit : « Si tu veux y aller, vas-y. La France est comme ça ».

‘Inacceptable’

Il a déclaré à propos de la politique embourbée de la Grande-Bretagne d’envoyer des demandeurs d’asile en Afrique centrale : « Le Rwanda est comme mon pays. Le gouvernement là-bas veut tout contrôler.

Comme des centaines d’autres ici, il poursuivra ses efforts pour atteindre les côtes britanniques.

Ruot Bilieny Wich, 21 ans, également originaire du Soudan du Sud, portait un blazer et se démarquait au milieu de la misère des tentes délabrées et des ordures jetées.

L’étudiant en sciences, qui a fait la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l’Italie sur un bateau branlant avec 24 autres personnes, a déclaré : « J’aime rester intelligent, même si je vis dans une tente.

Sans se laisser décourager par la menace d’être envoyé au Rwanda, il se dirige vers la Grande-Bretagne en déclarant : « Je veux aller à l’université. La Grande-Bretagne est un pays sûr. Vous avez la démocratie pour tout le monde et j’aime la reine.

A l’entrée de la New Jungle, une camionnette Mercedes bleue avec des plaques albanaises est abandonnée avec sa vitre brisée. A proximité se trouve une épave incendiée d’un autre véhicule.

Le camp de 350 personnes a pris un air de permanence, avec des cabanes vendant des produits d’épicerie et des cigarettes.

Les cafés de fortune préparent des baguettes de terre hachée et de salade pour 2,55 £ et une coupe de cheveux chez les barbiers kurdes coûte un peu plus de 4 £.

Les résidents du camp sont principalement des Afghans, des Kurdes d’Irak et d’Iran, des Érythréens et un important contingent du Soudan du Sud.

Un fan de Chelsea, Livingston Khor, 19 ans, du Soudan du Sud, m’a dit : « Il n’y a pas de sécurité dans mon pays.

« Mon père a été tué dans des tirs croisés pendant la guerre civile là-bas. Il n’était même pas un soldat.

Il prévoit de rejoindre le Royaume-Uni en camion ou en petit bateau.

Les amis Pazol Gabriel, 18 ans, et Machar Choul, 20 ans, du Soudan du Sud, tentent également de se frotter le «tarif» pour une place sur un canot.

Ils disent avoir entendu parler de la politique rwandaise sur la BBC.

Ils redoutent d’être envoyés dans ce pays africain – qui, selon eux, est “aussi mauvais que le Soudan du Sud” – et veulent atteindre le Royaume-Uni avant le contrôle judiciaire de septembre sur la politique.

L’étudiant Pazol a déclaré: «Mon rêve est la Grande-Bretagne. Je veux y arriver avant qu’ils ne commencent à envoyer des gens au Rwanda.

Le camp est une étape pour les migrants qui planifient leurs promenades en canot pneumatique à travers la Manche et, comme nous l’avons découvert, certains viennent également dans l’autre sens.

Un Kurde de 24 ans, originaire d’Erbil en Irak, a raconté comment il venait de traverser la Manche depuis la Grande-Bretagne caché à l’arrière d’un camion.

Savourant une baguette aux œufs, il a révélé: «J’étais à Nottingham et Bradford pendant deux mois, mais le Royaume-Uni, c’est de l’argent, de l’argent, de l’argent.

« J’ai travaillé dans un lave-auto pour 20 £ par jour, mais cela ne vous rapporte rien. Alors maintenant, je vais tenter ma chance en Allemagne.

Pourtant, les migrants arrivent toujours au Royaume-Uni par petits bateaux en nombre sans précédent, le chiffre actuel de 15 000 n’a été atteint qu’en septembre de l’année dernière.

La semaine dernière, il a été révélé que le meilleur mandarin du ministère de l’Intérieur avait reçu une prime comprise entre 15 000 et 20 000 £ l’année dernière, bien qu’il ait présidé le record de passages de migrants.

Le secrétaire permanent Matthew Rycroft a reçu la prime en plus de son salaire entre 185 000 et 190 000 £. Le chiffre du bonus comprenait le paiement des vacances non utilisées.

L’affaire du drone high-tech qui s’est retrouvé dans la boisson n’améliorera pas le bilan de son département.

En juillet, le drone a été secouru par des pêcheurs de passage Crédit : Louis Wood

Le camp de migrants New Jungle près de Dunkerque, France Crédit : Louis Wood