Alors que des centaines de détenus bahreïnis mettent fin à leur grève de la faim, un homme tient bon

Comme ça arrive6h43Alors que des centaines de détenus bahreïnis mettent fin à leur grève de la faim, un homme tient bon

Maryam Al-Khawaja dit qu’elle risquera sa propre liberté pour tenter de sauver la vie de son père – ou, à tout le moins, pour le revoir avant qu’il ne soit trop tard.

Abdulhadi Al-Khawaja, un militant politique de 62 ans emprisonné à Bahreïn, a repris sa grève de la faim qui dure depuis un mois, affirmant qu’on lui a refusé l’accès aux soins de santé nécessaires qui lui avaient été promis. Sa famille craint qu’il ne meure derrière les barreaux.

Maryam, qui vit en exil à Copenhague, prévoit de se rendre dans cette petite nation insulaire la semaine prochaine pour attirer l’attention sur le sort de son père. Elle a également été emprisonnée à Bahreïn en 2014, sur la base de ce qu’elle dit être des accusations forgées de toutes pièces, et elle y est toujours recherchée.

« Je risque potentiellement, vous savez, de passer quelques années ou peut-être même le reste de ma vie en prison, et c’est quelque chose qui me terrifie », a-t-elle déclaré. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Mais pour le moment, je me concentre sur ce qui est plus important que ma peur : tenter de sauver la vie de mon père. »

Les autorités pénitentiaires de Bahreïn ont nié qu’Al-Khawaja se soit vu refuser des soins médicaux et ont déclaré que son état de santé était « stable et sans inquiétude sérieuse ».

REGARDER | Maryam Al-Khawaja explique pourquoi elle va à Bahreïn : Aujourd’hui, cela fait un mois depuis le début de la plus grande #hungersstrike menée par des prisonniers politiques en < a href="https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bahrain, – et j’annonce que j’y voyagerai la semaine prochaine pour essayer de sauver la vie de mon père emprisonné.#FreeAlKhawaja #DKPol #Solidarité pic.twitter.com/h1PD9PNa2v —@MARYAMALKHAWAJA

L’aîné Al-Khawaja, qui a la double nationalité danoise et bahreïnienne, a été emprisonné pour terrorisme à Bahreïn après avoir participé aux soulèvements du Printemps arabe de 2011.

Sa détention a été critiquée au niveau international. Amnesty International considère qu’il est un prisonnier d’opinion et demande sa libération immédiate. Un groupe d’experts des Nations Unies affirme qu’il est détenu arbitrairement.

Sa famille affirme qu’il souffre d’arythmie cardiaque potentiellement mortelle et que les autorités pénitentiaires lui ont refusé l’accès à un cardiologue.

Ainsi, le 9 août, il a rejoint ses codétenus dans une grève de la faim au Jaw Rehabilitation and Reform Center.

Les militants affirment que la grève a commencé modestement et s’est rapidement étendue pour inclure plus de 800 prisonniers, selon une liste établie par l’Institut bahreïnien pour les droits et la démocratie. Le gouvernement de Bahreïn a toutefois insisté sur le fait que seuls 112 participants y ont participé.

Un communiqué publié par le groupe d’opposition interdit Al-Wefaq indique que les prisonniers ont entamé la grève de la faim parce qu’ils étaient empêchés de pratiquer leur culte, contraints à un confinement quotidien de 23 heures, arbitrairement placés à l’isolement, privés de visites familiales et bénéficiant de soins de santé inadéquats.

L’établissement abrite plusieurs prisonniers identifiés par des groupes de défense des droits humains comme des dissidents opposés au règne de la famille Al Khalifa, au pouvoir à Bahreïn depuis le XVIIe siècle.

Cette photo satellite montre le centre de réadaptation et de réforme de Jaw, près de Jaw, à Bahreïn. Plus de 800 détenus, dont beaucoup sont des dissidents politiques, ont mené une grève de la faim pendant un mois pour protester contre leurs conditions d’incarcération. (Planète Labs PBC/Associated Press)

La grève de la faim a pris fin mardi après que les autorités ont annoncé qu’elles amélioreraient les conditions de détention dans la prison, notamment l’accès aux soins de santé.

Mais juste un jour après avoir prononcé ce vœu, le personnel a une fois de plus refusé à Al-Khawaja l’accès à un rendez-vous médical, selon sa famille – cette fois à cause de son glaucome, qui l’expose à un risque de cécité.

Et ainsi, après une journée de pause, il a repris sa grève de la faim.

Bahreïn signe un accord avec Washington

Tout cela se déroule dans le contexte de la visite officielle du prince héritier de Bahreïn, Salman bin Hamad Al Khalifa, à Washington, DC.

Mercredi, Al Khalifa – qui est également Premier ministre du pays – a rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken pour signer un accord de sécurité visant à renforcer la coopération dans les domaines de la défense, de la technologie, du commerce et d’autres domaines.

Maryam dit que les États-Unis ne devraient pas conclure d’accords amicaux avec les auteurs de violations des droits de l’homme.

« S’il n’inclut pas de garanties en matière de droits de l’homme, y compris la libération de tous les prisonniers d’opinion et prisonniers politiques comme mon père, alors cet accord revient essentiellement à récompenser les États-Unis pour leur mauvais comportement au régime bahreïnien », a déclaré Maryam.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaires de la CBC.

Interrogé mercredi lors d’un appel à la presse sur les droits de l’homme et le traitement des prisonniers à Bahreïn, un haut responsable anonyme de l’administration de la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis aborderaient le sujet avec le prince héritier.

« Nous n’hésitons pas à soulever ces questions, même avec nos partenaires les plus proches dans le monde, et nous dirions que Bahreïn ne fait pas exception », a déclaré le responsable, selon une transcription publiée sur le site Internet de la Maison Blanche.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, à droite, serre la main du prince héritier et Premier ministre bahreïnien Salman bin Hamad Al Khalifa lors d’une cérémonie de signature d’un accord d’intégration de sécurité et de prospérité à Washington, DC, mercredi. (Kévin Lamarque/Reuters)

Maryam dit que ce n’est pas une coïncidence si les responsables bahreïniens ont mis un terme à la grève de la faim à peine un jour avant la réunion très médiatisée des États-Unis.

« Ce qui m’inquiète, c’est que ce qu’ils essaieront de faire, c’est, vous savez, de mettre en œuvre ces promesses envers certaines personnes et pas d’autres et d’essayer de créer ou de semer la discorde entre les grévistes de la faim… tout en évitant la presse internationale lors des visites de la conférence. aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

Elle appelle les États-Unis et le Danemark à faire davantage pour aider son père.

« Le fait qu’un citoyen de l’UE soit assis dans une cellule de prison depuis 12 ans et demi, était un prisonnier conscient et survivant de la torture, je pense que c’est incroyablement honteux », a-t-elle déclaré.

Le ministère danois des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Maryam Al-Khawaja est photographiée ici en 2014, attendant son procès devant le tribunal de Bahreïn. Elle a ensuite été libérée sous caution et a fui le pays, mais elle a l’intention de revenir se battre pour la libération de son père de prison. (Reuters)

La dernière fois que Maryam a vu son père lors d’un appel vidéo. Elle a dit qu’il avait l’air faible et maigre.

« On nous a dit qu’étant donné son problème cardiaque… il risquait de faire une crise cardiaque à tout moment », a-t-elle déclaré. « La grève de la faim rend la situation encore plus grave.

« Par conséquent, ce voyage est aussi une tentative pour essayer de le voir au cas où, à Dieu ne plaise, le pire devait arriver. »

Mais elle a peu d’espoir de retrouvailles.

« L’espoir est un privilège », a-t-elle déclaré. « Pour moi, avoir ce genre d’espoir, et que cela ne se produise pas, serait incroyablement dévastateur. »