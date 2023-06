Alors que des accusations de crime se profilent, Trump déclare: « Une chasse aux sorcières comme celle-ci n’a jamais eu lieu »

Donald Trump devra faire face à plusieurs crimes devant le tribunal mardi.

Les cas découlent d’accusations selon lesquelles il aurait mal géré les secrets du gouvernement américain.

Trump est le favori républicain pour l’élection présidentielle américaine de 2024.

Donald Trump doit comparaître mardi devant le tribunal pour faire face à des dizaines de chefs d’accusation de mauvaise gestion des secrets du gouvernement américain, dans la plus grave à ce jour d’une tempête d’enquêtes criminelles menaçant de faire dérailler sa tentative de reconquérir la Maison Blanche.

L’ancien président prévoit de voyager en cortège pour le trajet de 25 minutes de son terrain de golf à Miami au palais de justice fédéral, où il devrait nier 37 chefs d’accusation de détention illégale de documents classifiés et d’entrave aux efforts pour les récupérer.

Le leader républicain est candidat à sa réélection et des partisans dévoués avaient déjà commencé à descendre dans les rues à la veille de l’audience – la police de Miami se préparant à des manifestations pouvant atteindre 50 000 personnes et se préparant à la possibilité de violences.

« Il n’y a jamais rien eu de tel. Une chasse aux sorcières comme celle-ci n’a jamais eu lieu », a déclaré Trump à une station de radio hispanique conservatrice locale après son arrivée à Miami depuis sa résidence d’été dans le New Jersey lundi.

« Quand vous regardez ce qu’ils ont fait, et quand vous regardez les actes criminels et les actes horribles qu’ils ont commis, et puis ils viennent après moi. »

Le milliardaire pugnace, qui aura 77 ans mercredi, est accusé d’avoir volontairement accumulé des dizaines de secrets gouvernementaux clairement identifiés qu’il a emportés illégalement dans son manoir en bord de mer en Floride lorsqu’il a quitté ses fonctions en 2021, refusant de les rendre et complotant pour entraver les enquêteurs cherchant à récupérer eux.

Il est également accusé d’avoir partagé des secrets américains sensibles avec des personnes qui n’avaient aucune habilitation de sécurité, dans une affaire beaucoup plus grave que toutes celles auxquelles il a été confronté auparavant, avec des accusations pouvant entraîner des peines de prison de plusieurs décennies.

Le favori en fuite de la primaire républicaine de 2024 a juré de rester dans la course quelle que soit l’issue de l’affaire – déclenchant une campagne à la Maison Blanche qui, pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, oppose une bataille juridique à une bataille électorale.

L’acte d’accusation de 49 pages, qualifié de « ridicule » par Trump, comprenait des photographies montrant des boîtes censées se trouver aux Archives nationales empilées à Mar-a-Lago, sa résidence de Palm Beach, dans une salle de bal et dans une salle de bain et une douche.

La sécurité était renforcée autour du palais de justice Wilkie D Ferguson Jr de Miami, avec plusieurs manifestations prévues, notamment par une section locale du groupe d’extrême droite Proud Boys.

Le maire républicain de Miami, Francis Suarez, a déclaré aux journalistes lundi :

Nous espérons que demain [Tuesday] sera paisible. Nous encourageons les gens à être pacifiques en démontrant ce qu’ils ressentent.

Trump devrait se rendre à son club de golf à Bedminster, New Jersey, pour réaffirmer son innocence dans un discours devant ses partisans.

Les déboires juridiques de l’ancien président républicain ne font que commencer, car il fait face à plusieurs chefs d’accusation de crime dans une affaire de fraude financière à New York qui devrait être jugée en mars prochain.

Jack Smith, l’avocat spécial qui dirige l’enquête sur les documents, examine également l’implication de Trump dans l’émeute du Capitole américain de 2021, et les enquêteurs des États et du gouvernement fédéral examinent ses efforts pour renverser les élections de 2020.

Les alliés de Trump au Congrès et ses rivaux pour l’investiture présidentielle ont largement encerclé les wagons à la suite de sa dernière inculpation, dénonçant la « militarisation » du gouvernement contre les conservateurs.

Certains législateurs républicains ont été critiqués pour leur rhétorique susceptible d’inspirer la violence, notamment Clay Higgins de Louisiane, qui a dit à ses partisans de « se boucler la ceinture » et Andy Biggs de l’Arizona, qui a tweeté : « Nous avons maintenant atteint une phase de guerre. Oeil pour oeil. »

Le district sud de la Floride est connu comme un tribunal « fusée », un argot juridique pour les lieux qui poussent à une justice rapide, et les autorités n’ont pas exclu de terminer un procès avant les élections de 2024.

Une grande partie de la procédure préliminaire sera centrée sur la juge du tribunal de district Aileen Cannon, une personne nommée par Trump qui s’est vu attribuer l’affaire au hasard et qui aura une énorme influence sur la rapidité avec laquelle les choses évoluent.

Cannon a rendu une série de décisions favorables à Trump plus tôt dans l’affaire qui ont effectivement bloqué l’enquête pendant des semaines jusqu’à ce qu’une cour d’appel conservatrice décide qu’elle avait agi au-delà de son autorité.

Un autre juge supervisera l’audience de mise en accusation elle-même.

