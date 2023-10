Alors que de plus en plus de pharmacies ferment aux États-Unis, un nombre croissant de personnes se tournent vers Internet pour obtenir leurs médicaments sur ordonnance – mais certains experts préviennent que les fausses pilules présentent un risque très réel.

Plus tôt ce mois-ci, Rite Aid déclaré faillite et a annoncé la fermeture de plus de 150 magasins dans tout le pays.

Walgreens et CVS ont également fermé certains sites, créant ce que l’on appelle des « déserts pharmaceutiques » où les gens ne peuvent pas physiquement acheter leurs médicaments essentiels. Cela a créé un « terrain fertile » pour les pilules contrefaites, les ordonnances périmées et les médicaments détournés, selon Roei Ganzarski, PDG de l’association. Basé à Washington la société Alitheon, qui fournit une technologie d’identification et de traçabilité des contrefaçons.

Le problème est plus extrême dans les zones rurales, a-t-il noté.

“En général, une entreprise commence à réduire ses coûts là où la demande est moindre”, a-t-il déclaré à Fox News Digital lors d’un entretien téléphonique.

“S’il y a une pharmacie au milieu d’un quartier dense, elle rapporte probablement plus d’argent qu’une pharmacie située dans une zone rurale, une petite ville ou une terre agricole, et celles-ci seront donc probablement les premières à y aller.”

Pourquoi les pharmacies ferment-elles ?

Irène Brako, PharmD, responsable de pharmacie chez Walgreens à Washington, DC, a noté que les chaînes de pharmacies de détail sont confrontées à des défis tels qu’une concurrence féroce, de faibles marges bénéficiaires sur les médicaments d’ordonnance et un changement de comportement des consommateurs.

“La criminalité dans le commerce de détail, le manque de personnel et le manque d’investissements adéquats dans les magasins ont encore mis à rude épreuve les opérations”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

En outre, moins de personnes recherchent des emplois de technicien en pharmacie en raison des bas salaires et de la disponibilité d’alternatives, a noté Brako.

« Ces défis ont entraîné la fermeture de nombreuses pharmacies, ce qui a eu un impact sur l’accès aux services de santé essentiels dans diverses communautés », a-t-elle déclaré.

Viraj Ghandi, fondateur de Medivant Healthcare en Scottsdale, Arizona a confirmé à Fox News Digital que les pharmacies fermaient – ​​en particulier les magasins indépendants – depuis deux décennies.

“Il y avait 55 000 pharmacies indépendantes au début des années 2000, et ce nombre est tombé à 25 000 cette année”, a déclaré Ghandi, qui a 25 ans d’expérience dans la fabrication de produits pharmaceutiques.

L’une des principales raisons est que les taux de remboursement des gestionnaires de prestations pharmaceutiques ont considérablement baissé, a-t-il expliqué.

“Une pharmacie gagne une marge comprise entre 25 et 30 % sur les médicaments génériques”, a déclaré Gandhi à Fox News Digital.

“Les prix de la plupart de ces génériques ont considérablement baissé, réduisant ainsi l’argent gagné par la pharmacie.”

Gandhi qualifie les faibles marges et l’augmentation du coût de la main-d’œuvre de « combinaison mortelle » pour les pharmacies.

Options dans les « déserts pharmaceutiques »

Lorsque les gens n’ont plus de pharmacies physiques à proximité, ils ont trois options, selon Ganzarski.

“Et cela arrive aux personnes âgées handicapées qui ne peuvent pas se connecter à Internet, ou peut-être que c’est trop cher ou trop complexe, ou encore qu’elles ne peuvent pas conduire pendant des heures pour y accéder”, a-t-il déclaré.

“Lorsque vous passez au numérique, vous ne savez tout simplement pas à qui vous commandez ni ce que vous obtenez réellement – et pourtant vous le mettez dans votre corps.”

La deuxième alternative est que quelqu’un se rende en voiture à la pharmacie la plus proche, ce qui est peu pratique, coûteux et prend du temps.

Ensuite, il existe la solution la plus simple, a déclaré Ganzarski, qui consiste à aller en ligne, à saisir le nom du médicament et à le commander.

Cela peut fonctionner correctement si les gens achètent sur le site Web légitime de l’entreprise, mais il existe un danger lorsqu’ils se retrouvent sur un site tiers.

“Ils pourraient penser : ‘Oh, écoutez, je peux l’acheter auprès de cette entreprise au Canada ou à Taiwan et c’est moins cher'”, a déclaré Ganzarski. “Ils ne savent peut-être même pas de qui il s’agit, mais bon, ça dit le nom de leur médicament et c’est beaucoup moins cher.”

“Lorsque vous passez au numérique, vous ne savez tout simplement pas à qui vous commandez ni ce que vous obtenez réellement – ​​et pourtant vous le mettez dans votre corps”, a-t-il ajouté.

Les risques de l’inconnu

Il existe différents niveaux de médicaments contrefaits, a noté Ganzarski.

Pour certaines personnes, cela peut signifier obtenir un médicament contenant des traces de produits chimiques réels, mais pas suffisamment pour lutter réellement contre la maladie qu’ils pourraient traiter.

“Le deuxième type de contrefaçon est celui où il n’y a littéralement rien”, a déclaré Ganzarski. “Vous prenez simplement une pilule qui est un placebo, et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne le prenez pas. aller mieux “.

Il est également possible qu’un consommateur reçoive de vraies pilules, mais que le médicament soit déjà périmé.

“Des mauvais acteurs peuvent mettre la main sur un surplus de vieilles pilules censées être détruites ou jetées, puis changer la date et les expédier”, a prévenu Ganzarski.

Et la possibilité la plus dangereuse est que les pilules soient mélangées à des substances potentiellement mortelles.

Les décès dus à des pilules contrefaites sont en augmentation. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) affirment que le pourcentage de surdoses récentes causées par de fausses pilules est passé de 2 % au troisième trimestre 2019 à 4,7 % au quatrième trimestre 2021.

Même si Ganzarski a souligné que le gouvernement fait un excellent travail en essayant de trouver et de supprimer ces sites Web frauduleux, il est trop facile pour les criminels d’en créer un nouveau en quelques minutes.

“Ces fausses pilules peuvent présenter des risques importants pour la santé, car elles peuvent manquer de contrôle de qualité, contenir des ingrédients incorrects ou avoir des dosages incorrects”, a déclaré Brako à Fox News Digital.

“Les patients qui reçoivent sans le savoir des médicaments contrefaits pourraient subir des effets indésirables, un échec du traitement ou nuire à leur santé”, a-t-elle ajouté.

Conseils de sécurité pour l’achat de médicaments en ligne

Le principal problème avec commander des médicaments en ligne Selon Gandhi, la plupart des gens finissent par acheter dans des pharmacies en ligne offshore qui distribuent des médicaments qui ne sont pas approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

“C’est toujours risqué, et c’est un sujet sur lequel la FDA a fait beaucoup d’efforts pour éduquer le public”, a-t-il noté.

“Les fausses pilules peuvent présenter des risques importants pour la santé, car elles peuvent manquer de contrôle de qualité, contenir des ingrédients incorrects ou avoir des dosages incorrects.”

Lorsqu’ils achètent en ligne, les gens ne devraient commander qu’auprès de pharmacies agréées aux États-Unis, a déclaré Gandhi.

“Presque toutes les compagnies d’assurance offrent la possibilité d’expédier des médicaments à votre domicile en fonction de votre régime d’assurance”, a-t-il déclaré.

“Il y a également eu d’autres initiatives, comme Pillpack et maintenant Cost Plus Drugs de Mark Cuban, qui proposent des génériques à faible coût approuvés par la FDA américaine.”

Brako a souligné que les patients ne devraient acheter des médicaments que dans des pharmacies en ligne réputées et agréées, dotées d’un sceau de site de pratique pharmaceutique sur Internet vérifié (VIPPS) ou d’autres certifications réglementaires.

“Ayez toujours une ordonnance d’un fournisseur de soins de santé agréé pour les médicaments sur ordonnance”, a-t-elle ajouté. “Vérifiez l’authenticité de la pharmacie, vérifiez les avis des clients et assurez des méthodes de paiement sécurisées.”

Les acheteurs doivent également signaler tout site Web ou produit suspect aux autorités sanitaires afin de protéger les autres contre tout préjudice potentiel, a conseillé Brako.

Selon Ganzarski, une bonne règle de base est que si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

Si un médicament devient soudainement beaucoup moins cher que d’habitude, cela devrait être un signal d’alarme – par exemple, s’il coûte habituellement 100 $ et coûte 40 $.

“Aucun site Web ne devrait avoir à annoncer des médicaments à des prix très bas”, a déclaré Ganzarski.

S’ils font cela, « il y a probablement une raison ».

Les gens devraient également éviter les vendeurs de médicaments qui ne publient pas leur numéro de téléphone, leur adresse ou des déclarations claires sur la manière dont ils assurent le contrôle qualité, a-t-il ajouté.

Même les marchés en ligne les plus connus comme Amazon et eBay peuvent être victimes de vendeurs peu scrupuleux, prévient Ganzarski.

Un autre conseil est d’appeler un hôpital local ou médecin de famille et demandez quelles pharmacies ils recommandent comme étant dignes de confiance.

“Les médecins auront dans leur système une liste à partir de laquelle ils prescrivent habituellement”, a déclaré Ganzarski.