Alors que de plus en plus de gens se passent d’argent liquide, voici combien d’argent garder dans votre portefeuille

Les résultats sont basés sur une enquête plus large menée auprès de 6 034 adultes en juillet qui a examiné les expériences des gens avec l’argent, les achats et les investissements.

Le groupe de réflexion non partisan sur les faits a révélé que 41% des Américains disent qu’aucun de leurs achats au cours d’une semaine typique n’est payé en espèces. Cela représente une augmentation par rapport à 29 % en 2018 et 24 % en 2015.

Les adultes noirs et hispaniques étaient également plus susceptibles de dire que tous ou presque tous leurs achats hebdomadaires sont payés en espèces, avec 26 % et 21 %, respectivement. Seulement 12% des répondants blancs ont dit la même chose.

Plus de la moitié des adultes de moins de 50 ans – 54% – ne s’inquiètent pas d’avoir de l’argent sur eux, contrairement à 28% des consommateurs de 50 ans et plus.

Les adultes de 50 ans et plus sont plus susceptibles de dire qu’ils ont toujours de l’argent sous la main, avec 71 %, contre 45 % des adultes de moins de 50 ans.

“Même si nous constatons que de plus en plus de personnes renoncent à l’argent, certaines personnes en dépendent toujours”, a déclaré Monica Anderson, directrice associée de la recherche sur Internet et la technologie au Pew Research Center.

Les personnes qui ont tendance à utiliser de l’argent liquide ont également tendance à avoir des revenus plus faibles. Ceux qui utilisent de l’argent comptant pour la totalité ou la plupart de leurs achats hebdomadaires sont de 30 % pour ceux dont le revenu du ménage est inférieur à 30 000 $, contre 20 % pour ceux dont le revenu se situe entre 30 000 $ et 49 999 $ et 6 % pour les ménages dont le revenu est de 50 000 $ ou plus.

On pensait que la pandémie de Covid-19 accélérer la transition vers les paiements sans contact alors que de plus en plus de personnes prenaient des précautions.

“Ce sont des tendances que nous avons vues changer avant même la pandémie”, a noté Anderson.