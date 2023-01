Alors que de nouvelles défenses aériennes apparaissent à Moscou, les Russes voient de plus en plus de signes de guerre chez eux

Des signes de guerre plus visibles apparaissent en Russie, avec des défenses aériennes placées sur les toits de Moscou et des responsables du Kremlin dénonçant vivement la gamme croissante d’armes que l’Occident fournit à l’Ukraine.

Des informations ont été publiées sur les réseaux sociaux la semaine dernière selon lesquelles des missiles anti-aériens avaient été repérés sur des bâtiments clés du centre de Moscou, notamment dans un centre de commandement du ministère de la Défense. Des exercices militaires ont également eu lieu à l’extérieur de la capitale, le ministère russe de la Défense déclarant que les troupes “ont mené un exercice pour repousser une simulation d’attaque aérienne”.

Il n’y a rien d’anormal à ce que des pays aient des défenses aériennes autour d’installations militaires clés ou de grandes villes. Mais de nouveaux exercices militaires testant des batteries sol-air mobiles S-300 autour de la capitale, associés à des informations sur les réseaux sociaux selon lesquelles des missiles anti-aériens Pantsir S-1 avaient été montés sur des bâtiments du centre de Moscou, suggèrent que la Russie pourrait renforcer ses défenses aériennes. .

Ces développements se sont produits parallèlement aux tensions croissantes concernant les chars et autres armes lourdes promises à l’Ukraine par les alliés occidentaux, laissant la Russie peser leurs implications pour le conflit.

Avec l’intensification des livraisons d’armes, certains observateurs de la Russie disent qu’il pourrait y avoir de réelles inquiétudes au sein de l’establishment de la défense russe quant à la possibilité que la guerre se réchauffe plus près de chez nous.

Oleg Ignatov, un analyste principal de la Russie pour l’International Crisis Group, une organisation non gouvernementale, estime que la décision d’ériger ces défenses découle de la crainte que Moscou doive se préparer à l’inattendu.

“Il paraît que [the] Les Ukrainiens ont des capacités qui leur permettent de frapper profondément à l’intérieur de la Russie”, a déclaré Ignatov à CBC News depuis Bruxelles, soulignant les attaques très médiatisées en Crimée sous contrôle russe et contre des cibles à l’intérieur de la Russie.

Ignatov pense que la Russie ne sait pas jusqu’où la portée de Kyiv peut s’étendre, alors que des milliards de dollars d’aide militaire occidentale avancée se déversent dans le pays.

Dani Nedal, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université de Toronto, a déclaré que l’Occident était de plus en plus disposé à armer l’Ukraine avec des armes plus sophistiquées, malgré les hésitations initiales.

“La retenue s’est érodée au fil du temps”, a déclaré Nedal, notant le changement de l’Occident d’une position antérieure consistant à fournir à l’Ukraine des armes principalement défensives.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi que Moscou considérait que des livraisons de chars et d’autres aides avaient récemment été annoncées dans le cadre de “l’implication croissante” et “directe” de l’Occident dans le conflit.

Déploiement “très ciblé”

Alors que les habitants de Moscou surveillent peut-être ce qui se passe avec les nouvelles défenses aériennes, Ignatov ne pense pas que des considérations nationales motivent le déploiement.

“Ils n’ont pas mis [them] partout”, a-t-il dit. “Ce n’est pas massif, c’est très ciblé.”

Un homme passe devant une inscription “Non à la guerre” laissée sur un mur à Moscou le 26 janvier. (Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)

Nedal a déclaré que ces déploiements ne peuvent pas se faire en secret. Et il pense que le gouvernement russe a minimisé son importance.

“Si vous êtes le gouvernement russe, vous n’attendrez pas qu’il y ait une attaque pour commencer à placer des défenses aériennes”, a-t-il déclaré.

Mais Dan Storyev, le rédacteur en chef de langue anglaise d’OVD-Info, un groupe indépendant de défense des droits de l’homme qui surveille les manifestations en Russie, est plus sceptique quant aux motivations politiques intérieures qui motivent les nouvelles défenses aériennes.

“À mon avis, il y a peu de raisons militaires dures de déployer [these] à Moscou d’une telle manière », a déclaré Storyev par e-mail, s’exprimant en tant qu’individu et non au nom de son organisation.

Storyev a déclaré que cette décision pourrait “rassurer les Moscovites sur leur sécurité, mais qu’elle fonctionnera simultanément comme un rappel de la guerre”.

Les analystes de l’Institut pour l’étude de la guerre ont eu une opinion similaire, supposant récemment que le Kremlin les avait déployés “pour générer des images incendiaires qui dépeignent la guerre comme plus menaçante pour le public russe”.

Les ombres des piétons sont mises en évidence contre le mur d’un passage souterrain près de la Place Rouge de Moscou, au coucher du soleil, au début du mois. (Alexander Zemlianichenko/Associated Press)

Emily Harding, directrice adjointe et chercheuse principale du programme de sécurité internationale au Center for Strategic and Intelligence Studies de Washington, a déclaré que les défenses aériennes pourraient faire partie d’un message plus large que la Russie a présenté sur la guerre elle-même.

“Ils ont transformé ce conflit, depuis le début, en une action défensive de leur part, par opposition à une action offensive”, a déclaré Harding, qui a enquêté sur l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016, alors qu’il travaillait auparavant pour le comité spécial du Sénat américain. sur le Renseignement.

“Ils se sont dit à eux-mêmes et à leur peuple que cela avait pour but de défendre la Russie contre l’empiètement de l’OTAN.”

Un homme à Kyiv prend un selfie devant une maquette géante d’un timbre postal représentant un bâtiment en feu du Kremlin à Moscou, au début du mois. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Alors que la guerre de la Russie avec l’Ukraine approche de son premier anniversaire, on s’inquiète d’une nouvelle phase de conflit attendue ; Kyiv prédit que davantage de conscrits russes seront enrôlés dans le combat.

Si la Russie poursuit une nouvelle offensive, cela pourrait lui donner une impulsion pour renforcer ses propres défenses – comme elle le fait peut-être à Moscou. “S’ils se préparent à une nouvelle offensive, ils doivent bien sûr se soucier de la défense de leurs objets critiques”, a déclaré Ignatov.

Harding, cependant, a déclaré qu’une attaque ukrainienne contre Moscou ne semble ni probable ni planifiée.

“Il semble qu’à chaque fois que le conflit semble susceptible de s’aggraver, les parties le ramènent en quelque sorte à l’intérieur de l’Ukraine”, a-t-elle déclaré.

“Et je pense qu’il incombe à tout le monde dans le conflit de le limiter. La Russie ne veut pas d’une guerre plus large. L’OTAN ne veut certainement pas d’une guerre plus large.”