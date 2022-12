Alors que de nouveaux dirigeants entrent en fonction, Los Angeles se débat avec des blessures persistantes

Un autre poste vacant au conseil sera pourvu par un nouveau chef au début de l’année prochaine, lors d’une élection spéciale pour pourvoir le poste de l’ancien président du conseil, Nury Martinez, qui a démissionné à la suite du scandale audio. Sur l’enregistrement, Mme Martinez, qui est mexicaine américaine, a fait des remarques désobligeantes et racistes sur le fils noir d’un autre membre du conseil, ainsi que sur les immigrants d’Oaxaca et d’autres groupes ethniques.

Encore plus de troubles attendent l’hôtel de ville alors que les procédures judiciaires se déroulent dans des affaires de corruption publique impliquant un ancien membre du conseil et un autre qui a été suspendu.

Mme Bass, qui a représenté Los Angeles pendant des années à l’Assemblée législative et au Congrès de l’État, a fait campagne sur le vœu d’aider la ville à parvenir à un consensus, en créant des coalitions dans la métropole diverse et grouillante de quatre millions d’habitants. Mais le défi est formidable alors que la ville continue de se débattre avec des problèmes de qualité de vie qui se sont aggravés depuis la pandémie, reflétant une lutte qui s’est déroulée à l’échelle nationale.

Des camps de tentes parsèment les trottoirs de la ville – un campement du centre-ville, en fait, a été démantelé la semaine dernière, ses occupants ont déménagé dans des chambres d’hôtel, pour faire place à une célébration de l’inauguration de Mme Bass avant que les tempêtes ne forcent les festivités à l’intérieur à LA Live, un divertissement du centre-ville complexe.

Les taux de criminalité, bien que bien inférieurs à leur pic des années 1990, ont augmenté, et un sondage à l’échelle de la ville réalisé cette année par le centre de recherche de M. Guerra a révélé que pour la première fois depuis 2012, une majorité d’Angelenos estimait que la ville allait dans le mauvais sens. direction.

Et c’était avant que M. de León, Mme Martinez et un troisième membre du conseil latino, Gil Cedillo, ne soient pris l’année dernière sur un enregistrement en train d’élaborer une stratégie en termes francs et parfois sectaires pour consolider le pouvoir pour eux-mêmes et pour les communautés latinos de la ville en tant que redécoupage de la ville. les cartes étaient redessinées.

Le groupe pensait que leur conversation, qui comprenait un puissant dirigeant syndical local qui avait également démissionné, était privée, mais elle était secrètement enregistrée et a ensuite été téléchargée sur Reddit. M. Cedillo, qui a perdu sa candidature à la réélection avant l’émergence de l’enregistrement, s’est excusé de ne pas avoir écourté la conversation, mais n’a pas démissionné et quittera ses fonctions lundi. Il n’est pas revenu dans la salle du conseil depuis le scandale, et des enquêtes ont depuis été menées sur l’enregistrement illégal, la fuite et le processus de redécoupage de la ville.