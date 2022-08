Alors que Dave Chappelle combat l’annulation de la culture, 3 comédiens disent que la liberté d’expression l’emportera sur la censure

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Trois bandes dessinées ont déclaré séparément que la liberté d’expression l’emporterait sur un petit groupe vocal de guerriers de la culture d’annulation visant à censurer les comédiens.

“Les comédiens doivent juste arrêter d’accepter tout le bruit, et ils doivent simplement commencer à raconter des blagues comme ils le souhaitent”, a déclaré Tyler Fischer, un humoriste new-yorkais, à Fox News. “Vous ne vous développerez jamais en tant qu’artiste à moins de franchir la ligne.”

Les comédiens, comme Dave Chappelle, ont été des cibles de premier plan de la culture d’annulation ces dernières années. Plus récemment, la première avenue de Minneapolis a annulé le spectacle à guichets fermés de Chappelle quelques heures avant son heure fixée après que le lieu légendaire ait subi les réactions négatives de son personnel et de sa communauté à cause des blagues du comédien superstar sur la communauté transgenre.

“Trop souvent, trop de crédit est accordé à la façon dont les gens interprètent ce que vous dites ou ce que vous faites en tant que comédien plutôt qu’à vos véritables intentions”, a déclaré Josh Denny, un comédien de Los Angeles, à Fox News.

“Quand des lieux comme First Avenue cèdent à la foule, c’est ce qui est dangereux”, a poursuivi Denny. “Cela indique essentiellement à toutes ces personnes transgenres que ce qu’elles pensent que Dave Chappelle dit à leur sujet est vrai, et ce n’est pas du tout le cas.”

Les comédiens ont déclaré à Fox News qu’ils pensaient que les personnes visant à censurer les comédiens représentaient une petite partie, mais trop prononcée, de l’Amérique.

“Nous venons d’enflammer la très petite minorité de personnes sensibles et de leur donner des super pouvoirs”, a déclaré Fischer. “Je ne pense pas que l’Amérique soit devenue trop sensible.”

Denny a également déclaré: “Les gens qui veulent censurer la comédie ou annuler les comédiens qui sont énervés, prennent des risques, repoussent les limites, je pense qu’ils sont une minorité vocale très, très organisée. Il y a vraiment une clameur et je pensez à une résurgence du public qui ne veut plus de comédie politiquement correcte.”

Chrissie Mayr, une humoriste new-yorkaise, a déclaré à Fox News que censurer les comédiens est “la chose la plus égoïste que vous puissiez faire”.

“C’est comme” Oh, je n’aime pas ce comédien … Non seulement je ne veux pas les voir, mais je veux m’assurer que personne d’autre ne peut les voir “”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, les comédiens ont modifié leurs blagues pour s’aligner sur l’évolution des normes sociétales à travers l’histoire, a écrit Kliph Nesteroff, un historien de la comédie.

“Le bras de fer entre la censure et la liberté d’expression a fait partie de la comédie pendant toute son existence”, a écrit Nesteroff dans un éditorial du Los Angeles Times. “Il est probable que cela continue.”

Il a fourni des exemples de comédiens du XXe siècle arrêtés ou interdits pour leurs blagues.

Pourtant, Fischer a déclaré que la culture d’annulation moderne avait déclaré qu’il avait censuré sa propre comédie pendant près d’une décennie par peur.

“J’ai été terrifié à l’idée de sortir de cette bulle, vous savez, réveillé”, a-t-il déclaré.

Plus de 80 % des adultes interrogés dans un Sondage New York Times/Siena College en février ont déclaré qu’ils estimaient que c’était un problème sérieux que certains Américains ne pratiquent pas leur liberté d’expression par peur de représailles ou de critiques sévères. Un sondage April Morning Consult a révélé qu’environ un tiers des adultes estimaient qu’ils ne pouvait pas parler librement sur les réseaux sociaux.

Fischer a également déclaré à Fox News qu’il avait vu un changement une fois qu’il avait commencé à tenir compte de l’âge et de la faible énergie du président Biden.

“Je me moquerais de Donald Trump pendant quatre ans”, a-t-il déclaré en se faisant passer pour l’ancien président. “Ensuite, je me suis moqué de Biden, et ils ont dit, oh, tu es d’extrême droite.”

“Je me moque de qui est au pouvoir”, a poursuivi Fischer. “La gauche est allée si loin que maintenant tout ce qui est nuancé, au milieu, non censuré est considéré comme de l’extrême droite.”

Le centre de recherche sur les médias a identifié plus de 600 cas d’utilisateurs de médias sociaux confrontés à des interdictions, des restrictions ou des contenus supprimés sur des publications critiquant Biden entre mars 2020 et mars 2022. Le sondage Morning Consult a révélé que la moitié des républicains ne pensaient pas pouvoir s’exprimer librement sur les réseaux sociaux. médias contre moins de 20 % des démocrates.

“Nous avons maintenant presque cette croisade religieuse avec les partis politiques pour savoir qui a raison et qui a tort”, a déclaré Denny, qui a fait du stand-up pendant 17 ans, à Fox News.

“Tout le monde a une ligne, une vache sacrée, dont ils pensent qu’il ne faut pas se moquer”, a poursuivi Denny. “Et cela pourrait être leur politique, cela pourrait être leurs croyances religieuses, cela pourrait être n’importe laquelle de ces choses.”

Denny, Fischer et Mayr ont fait valoir que la protection de certains groupes peut en fait conduire à plus d’exclusion dans la comédie.

“La véritable égalité à travers la comédie est que tout le monde se moque”, a déclaré Mayr à Fox News.

Fischer a déclaré: “Vous ne pouvez pas protéger un certain groupe de personnes. En fait, ils finiront par se sentir exclus et isolés.”

Chappelle a été critiqué à plusieurs reprises pour ses blagues sur la communauté transgenre. Son spécial Netflix, “The Closer”, a conduit le personnel du géant de la technologie à sortir en signe de protestation, bien que le PDG Ted Sarandos ait défendu la décision de fournir à Chappelle une plate-forme.

“La comédie est comme la chose la plus inclusive”, a déclaré Fischer à Fox News. “Vous ne pouvez pas commencer lentement à supprimer des sujets et des personnes dont vous ne pouvez pas plaisanter.”

Denny a déclaré: “Je ferai des fans ou non en fonction du type de contenu que je fais, mais je préfère mener la course aux tortues jusqu’au bout pour créer le type de fans que je veux plutôt que de simplement faire ce qui est facile pour apaiser les gens.”