Alors que d’autres crises mondiales se heurtent, les nations convergent pour faire face au changement climatique

Au Pakistan, plus de 1 500 personnes sont mortes dans des inondations catastrophiques cet été, et cinq autres millions de personnes y sont désormais confrontées à une grave pénurie alimentaire. La pire sécheresse en 40 ans a laissé 22 millions de personnes dans la Corne de l’Afrique au bord de la famine. Aux États-Unis, on estime que l’ouragan Ian a causé plus de 60 milliards de dollars de pertes assurées lorsqu’il a frappé la Floride le mois dernier, ce qui en fait l’une des tempêtes les plus coûteuses jamais enregistrées. Les scientifiques ont établi un lien entre le changement climatique et chacun de ces événements dévastateurs.

Lors du sommet sur le climat de l’année dernière à Glasgow, lorsque les dirigeants mondiaux étaient sans doute moins distraits par d’autres crises, les pays se sont engagés à renforcer l’Accord de Paris et à empêcher les températures mondiales d’augmenter de plus de 1,5 degré, ou 2,7 degrés Fahrenheit, par rapport aux niveaux préindustriels. C’est le seuil au-delà duquel les scientifiques disent que la probabilité d’impacts climatiques catastrophiques augmente considérablement. Près de 200 pays ont convenu d’intensifier leurs efforts avant le début de la COP27 la semaine prochaine.

Mais seule une poignée de grands pollueurs se sont mobilisés et ont promis des actions plus ambitieuses, la Chine, la Russie et l’Arabie saoudite étant parmi les principaux récalcitrants. La planète s’est déjà réchauffée en moyenne de 1,1 degré Celsius et est sur le point de se réchauffer de 2,5 degrés Celsius, ou 4,5 degrés Fahrenheit, d’ici la fin de ce siècle, selon un nouveau rapport des Nations Unies.