Alors que Cuba assiste à de rares manifestations, Biden marche sur la corde raide de la politique américaine

Le sénateur Marco Rubio (R-Fla.), un critique influent du régime de La Havane, a conseillé à l’administration Biden dans une lettre lundi de poursuivre une série de mesures « pour soutenir le peuple cubain dans sa lutte pour la liberté ». Il s’agit notamment d’aider à ouvrir l’accès à Internet par satellite aux Cubains, d’imposer des sanctions aux fonctionnaires cubains directement responsables d’ordres et d’actions qui conduisent à la violence contre les manifestants, et, plus visiblement, de « publier une déclaration claire et sans ambiguïté que les politiques actuelles des États-Unis envers le régime mis en œuvre par l’administration Trump restera en place.