Alors que Cristiano Ronaldo reste sur place, Manchester United progresse sur Sasa Kalajdzic, Adrien Rabiot

La fenêtre de transfert d'été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où.

TOP STORY: La reconstruction de Man United se poursuit avec Kalajdzic et Rabiot comme espoirs

Il semble qu’il se passe beaucoup de choses avec Manchester United en ce moment, selon divers rapports – bien que Cristiano RonaldoLe départ de n’est pas sur l’itinéraire.

Bien que Ronaldo ait été lié à Chelsea, au Bayern Munich, à Barcelone, à l’Atletico de Madrid et à Naples tout au long de l’été, il semble qu’il restera à Old Trafford à moins qu’il n’y ait une surprise majeure de dernière minute dans cette fenêtre, selon à AS.

Les Red Devils considéreraient l’attaquant comme un acteur clé à la fois sur le terrain et dans leur cadre économique. Le manager Erik ten Hag a précédemment suggéré que, malgré les spéculations contraires, Ronaldo ne voulait pas vraiment quitter Man United.

Pendant ce temps, Man United cherche à faire venir l’attaquant du VfB Stuttgart Sasa Kalajdzicselon à Sky Sports.

Il est l’un des nombreux attaquants que les Red Devils envisagent cet été, et l’international autrichien souhaite rejoindre l’équipe de Ten Hag après avoir entamé la dernière année de son contrat à Stuttgart. À 25 ans, Kalajdzic estime que le moment est venu de relever un nouveau défi dans sa carrière.

Maintenant qu’il n’est plus question de savoir si Cristiano Ronaldo restera ou partira, Man United se concentrerait sur le recrutement de plus de talents. Photo de Catherine Ivill/Getty Images

Enfin, le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot semble de plus en plus proche de rejoindre Manchester United après que son camp ait une rencontre positive avec le réalisateur de United, John Murtough. Bien qu’il reste encore du travail à faire avant qu’un accord ne soit conclu sur un salaire, les pourparlers devraient se poursuivre.

La Juventus serait sur le point de signer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Leandro Paredes si Rabiot part.

PAPIER GOSSIP

– L’AC Milan espère renouveler Raphaël Léao‘s contrat avec son accord actuel culminant en 2024, rapporte Calciomercato, le Paris Saint-Germain espérant signer l’ailier. Pour le moment, Milan n’est pas disposé à ouvrir des négociations avec les champions de Ligue 1 et pointe vers la clause libératoire de 150 millions d’euros de l’international portugais. Leao est actuellement prêt à diriger Milan vers la nouvelle saison.

– Le gardien ont rapporté que West Ham United est intéressé à signer l’attaquant de Barcelone Memphis Depay et croient qu’ils ont une chance de faire venir le Néerlandais. Cependant, Fabrizio Romano a déclaré que la Juventus se rapproche d’un accord avec le camp de Depay et que les pourparlers progressent bien. Un accord de deux ans est en cours de discussion avec Tottenham Hotspur et des clubs turcs qui ne sont pas en course pour le signer.

– Chelsea a augmenté son offre pour le milieu de terrain de l’Internazionale Cesare Casadei à 10 millions d’euros, rapporte La Gazzetta dello Sportmême si cela ne suffit toujours pas car le Nerazzurri veut 15 millions d’euros. Sassuolo est également intéressé par le joueur de 19 ans et serait disposé à inclure une clause qui permettrait à l’Inter de le signer à nouveau – ce à quoi Chelsea n’est pas ouvert.

– Barcelone pourrait être intéressé à signer Hector Bellerinqui cherche toujours un moyen de quitter Arsenal, rapporte Mundo Deportivo. L’arrière droit a été fortement lié au Real Betis, mais un déménagement s’avère difficile à faire passer en raison de leurs propres difficultés financières, laissant la possibilité à Bellerin de retourner potentiellement à Barcelone après être passé par La Masia.