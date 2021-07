Alors que COVID secoue le Congrès, les responsables de la santé affirment que les vaccins réduisent les risques

Le représentant Vern Buchanan et l’assistant de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, sont testés positifs pour COVID-19

Le Dr Brian Monahan, médecin traitant du Congrès, exhorte à la vaccination

Le Dr Amesh Adalja de Johns Hopkins qualifie le COVID de « pandémie des non vaccinés »

WASHINGTON – Une vague de nouvelles infections au COVID-19 s’est propagée au Congrès, à la Maison Blanche et à un groupe de législateurs de l’État du Texas ces derniers jours, suscitant une inquiétude renouvelée parmi les responsables de Washington quant à la meilleure façon de se protéger contre le virus car la variante delta provoque un pic national dans les cas.

Les responsables de la santé affirment que la meilleure protection reste la vaccination, notant que les injections sont essentielles pour réduire les risques de maladie grave, d’hospitalisation et de décès.

« Si vous êtes une personne entièrement vaccinée et que vous rencontrez quelqu’un qui a COVID, vous n’avez vraiment pas grand-chose à craindre du virus. Les vaccins sont très robustes », a déclaré le Dr Amesh A. Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, à USA TODAY. «Ce que nous voyons maintenant aux États-Unis, comme l’a dit le directeur du CDC, est une pandémie de non vaccinés. C’est là qu’est le risque.

Le représentant Vern Buchanan, R-Fla., a annoncé lundi qu’il avait été testé positif avec des symptômes bénins bien qu’il ait été vacciné des mois plus tôt. Il a dit qu’il était en quarantaine avec des symptômes légers ressemblant à ceux de la grippe.

« J’ai hâte de retourner au travail dès que possible », a déclaré Buchanan. « En attendant, cela devrait nous rappeler que bien que les vaccins offrent un très haut degré de protection, nous devons rester vigilants dans la lutte contre le COVID-19. »

Un membre du personnel de la Maison Blanche et attaché de presse de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., ont également été testés positifs, ont confirmé mardi la Maison Blanche et le bureau du président. Le bureau de Pelosi a déclaré que l’assistant avait été testé positif après avoir rencontré un groupe de démocrates du Texas qui est venu à Washington la semaine dernière.

Les législateurs de l’État du Texas avaient fui leur État d’origine au milieu d’une bataille pour les droits de vote. Six d’entre eux ont maintenant été testés positifs pour COVID-19.

Le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a déclaré que l’équipe de presse du conférencier travaillait principalement à distance et que le membre du personnel infecté n’était pas entré en contact avec le conférencier.

« Notre bureau continuera de suivre de près les directives du bureau du médecin traitant », a déclaré Hammill, faisant référence au médecin interne du Capitole.

Un membre du personnel de la Maison Blanche a également été testé positif après avoir assisté à un événement la semaine dernière avec le membre du personnel de Pelosi, a confirmé mardi la porte-parole Jen Psaki.

« Cette personne n’était pas au bureau lorsqu’elle a été testée hier, et elle est restée en dehors du bureau », a déclaré Psaki.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le personnel médical avait mené des entretiens de recherche des contacts et déterminé qu’il n’y avait « aucun contact étroit » entre les directeurs et le personnel de la Maison Blanche avec la personne infectée, qui présente des symptômes bénins.

À Capitol Hill, le site de test COVID-19 était occupé mardi après une accalmie le mois dernier. Au moins 15 personnes ont fait la queue à un moment donné de l’après-midi.

Le Dr Brian Monahan, le médecin traitant du Congrès, a publié mardi une note mettant en garde contre la « grave menace » de la variante delta du COVID-19 pour les personnes non vaccinées. Mais il n’a pas recommandé de revenir à exiger des masques, comme l’ont fait plusieurs comtés du pays.

« J’exhorte les personnes non vaccinées à se faire vacciner à tout moment », a-t-il déclaré.

« Les Centers for Disease Control n’exigent généralement pas que les personnes vaccinées portent un masque à l’intérieur pour le moment », a ajouté Monahan. « Malgré l’excellente valeur protectrice du vaccin dans la prévention des hospitalisations et des décès, il est toujours possible qu’une personne entièrement vaccinée contracte une infection du nez et de la gorge, des symptômes bénins ou la capacité de transmettre l’infection à coronavirus à d’autres. »

Le campus du Capitole a largement rouvert depuis l’insurrection du 6 janvier, avec la suppression des clôtures temporaires et la disparition de la Garde nationale. Mais les visites du Capitole ne devraient pas revenir de si tôt en raison de l’augmentation des cas de variante delta, selon un assistant de la direction de la Chambre.

Les législateurs du Texas, qui avaient fui leur État d’origine pour bloquer l’adoption de la législation sur le vote, ont été testés positifs après une tournée éclair de réunions avec des membres du Congrès et la vice-présidente Kamala Harris. Harris a été parmi les premiers à recevoir le vaccin.

Le bureau du vice-président a déclaré qu’elle avait depuis été testée négative pour COVID-19 et qu’elle était surveillée.

Les précautions contre COVID-19 sur la colline du Capitole sont devenues aussi controversées que le reste du pays. La Chambre a exigé des législateurs qu’ils portent des masques à l’étage de la Chambre, ce à quoi certains membres se sont hérissés. La Chambre et le Sénat ont échelonné le vote pour avoir moins de personnes dans chaque chambre à la fois. La Chambre autorise toujours le vote à distance, relayé par des collègues.

La Chambre a abandonné l’exigence de masque à la mi-juin, alors que davantage de membres et de membres du personnel se faisaient vacciner. Le Sénat n’a jamais exigé de masques, mais certains membres et membres du personnel les portent.

Le représentant Ro Khanna, D-Calif., a déclaré mardi qu’il aimerait rétablir l’exigence de masque. Il dit que ce point de vue est partagé par d’autres avec des enfants non vaccinés.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il travaillerait avec Monahan sur les conseils sur les masques et la variante Delta.

« Nous allons écouter la science, purement et simplement », a déclaré Schumer.

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., qui a souffert de la polio dans son enfance, a été un ardent défenseur de la vaccination. Il a déclaré mardi que 97% des hospitalisations concernent des personnes non vaccinées.

« Ces tirs doivent entrer dans les bras de tout le monde le plus rapidement possible ou nous allons nous retrouver à l’automne dans une situation à laquelle nous n’aspirons pas, que nous avons vécue l’année dernière », a déclaré McConnell.

Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que les vaccins COVID-19 sont très efficaces mais ne fournissent pas une protection à 100%. Cela signifie qu’un petit pourcentage de personnes qui sont complètement vaccinées obtiendront toujours COVID-19 si elles sont exposées au virus qui le cause, selon le CDC.

Cependant, les personnes vaccinées qui ont des infections à poussées sont beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malades ou de mourir. Sur les plus de 159 millions de personnes entièrement vaccinées aux États-Unis, environ 5 500 ont été hospitalisées ou sont décédées du COVID-19 au 12 juillet, selon le CDC.

« Malheureusement, les cas augmentent maintenant, en particulier dans les communautés où les taux de vaccination sont très faibles », a déclaré lundi le président Joe Biden en vantant la reprise économique. « Seulement quatre États représentent près de 40% de tous les cas la semaine dernière. Pratiquement toutes les hospitalisations et tous les décès se produisent parmi les Américains non vaccinés. Ces tragédies sont évitables. »

Adalja a déclaré que l’objectif des vaccins était de réduire les décès et les hospitalisations dus à la maladie, ce qu’ils ont accompli, et de réduire la propagation de la maladie. Mais il a déclaré que le virus resterait en circulation même avec des vaccinations généralisées.

« Dans dix ans, il y aura des cas de COVID », a déclaré Adalja. «Notre objectif est de nier la capacité du virus à mettre nos hôpitaux en crise et à en faire un virus respiratoire beaucoup plus gérable, comme nous avons créé la grippe ou d’autres virus respiratoires. C’est ce que le vaccin accomplit.

