Alors que Covid se propage rapidement en Chine, Pékin n’est pas en confinement. Mais ça se sent comme ça.

Les restaurants ont fermé parce que trop de membres du personnel ont été testés positifs pour Covid. Les livreurs de nourriture habituellement omniprésents qui traversent la circulation sur leurs scooters ont presque disparu à cause des infections. Les pharmacies ont été vidées de médicaments contre le rhume, et les supermarchés manquent de l’essentiel : solution désinfectante, lingettes antibactériennes, bière.

Moins d’une semaine après que le gouvernement chinois a levé ses restrictions strictes “zéro Covid”, Pékin ressemble à une ville en proie à un verrouillage – cette fois, auto-imposé par les habitants. Les trottoirs et les rues commerçantes piétonnes sont dénudés et les voies de circulation autrefois très fréquentées sont désertes. Les résidents se cachent à l’intérieur et accumulent des médicaments alors qu’une vague de Covid déferle sur la capitale chinoise.

“Personne n’ose sortir maintenant”, a déclaré Yue Jiajun, un restaurateur de Pékin, qui a d’abord célébré le moment où les clients ont été autorisés à dîner à l’intérieur la semaine dernière pour apprendre plus tard que la flambée des infections les éloignerait.

“Même à emporter, je n’ai pas de clients”, a déclaré M. Yue, qui a admis qu’il n’y avait probablement pas assez de chauffeurs-livreurs pour ses commandes de toute façon.