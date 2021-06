Alors que Covid aggrave les inégalités, certains se demandent si la technologie peut réduire l’écart

Les économies en développement sont plus vulnérables aux inégalités d’accès qui existent dans des technologies comme l’intelligence artificielle, selon Kay Firth-Butterfield, responsable de l’IA et de l’apprentissage automatique, au Forum économique mondial (WEF).

« Il y a aussi un problème que tant de gens n’ont pas Internet et n’ont pas accès aux outils de l’IA. Donc, ces économies en développement sont lésées parce qu’elles ne peuvent pas accéder à l’IA et aux avantages qui en découlent », a-t-elle ajouté. .

« Nous avons besoin de données pour former les modèles et nous avons besoin que ces données ne soient pas lésées », a-t-elle déclaré, ajoutant que les développeurs doivent provenir de ces mêmes économies émergentes.

Céline Le Cotonnec, responsable des données et de l’innovation à la Banque de Singapour, a souligné que Covid-19 a révélé d’énormes inégalités entre les différentes entreprises – et cela inclut d’entraver la progression des femmes dans la société.

Bank of Singapore a récemment rejoint l’initiative SG Women in Tech, un effort dirigé par le gouvernement qui vise à inciter les femmes à envisager un avenir dans le domaine de la technologie à travers Singapour.

Dans le cadre de ses efforts pour accélérer les avantages de l’IA et de la technologie, le Forum économique mondial a lancé le Centre pour la quatrième révolution industrielle dans plus d’une douzaine de pays. L’objectif est de travailler avec les gouvernements et les entreprises pour aider à atténuer les risques et à tester les cadres de gouvernance de la technologie.