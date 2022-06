Alors que COVID-19 craint de refluer, le Japon se prépare pour les touristes étrangers

TOKYO-

Les hommes de pousse-pousse à Tokyo ajoutent du personnel anglophone, un signe certain que le Japon se prépare à un retour des touristes étrangers.

Les contrôles aux frontières du Japon pour freiner la propagation des infections à coronavirus ont commencé à se relâcher progressivement au début du mois.

C’est une excellente nouvelle pour Yusuke Otomo, propriétaire de Daikichi, une boutique de location de kimonos à Asakusa, un vieux quartier de Tokyo célèbre pour ses temples, ses restaurants pittoresques et ses promenades en pousse-pousse. Il peut à peine contenir son excitation.

“Ce furent trois années difficiles. Mais nous avons réussi à tenir jusqu’à aujourd’hui. Et après une telle expérience, penser que des étrangers peuvent enfin revenir est tout simplement excitant”, a déclaré Otomo à l’Associated Press.

“Je pense que peut-être, comme avant COVID, ma boutique, la ville d’Asakusa et le cœur de tout le monde pourront à nouveau fleurir. J’ai hâte.”

Avant la pandémie, Asakusa regorgeait tellement d’étrangers qu’ils étaient parfois plus nombreux que les Japonais. Après que le coronavirus a frappé, les rues étaient désertes.

“Pas une âme en vue,” dit-il tristement.

Certains magasins de location de kimono pliés. Les restaurants ont été fermés.

Les foules sont enfin de retour avec un assouplissement progressif des restrictions COVID-19 de la ville, qui appelaient à la fermeture anticipée des restaurants et à la distance sociale et limitaient la participation aux événements. Mais la plupart des visiteurs sont japonais.

Shuso Imada, directeur général du JSS Information Center, une salle d’exposition de saké et de shochu au centre-ville de Tokyo, a déclaré qu’il se sentait assez seul et qu’il avait hâte de dire aux visiteurs étrangers comment associer le vin de riz japonais traditionnel à toutes sortes de plats non japonais. , même du fromage et du bœuf.

“D’une certaine manière, nous n’avions pas grand-chose à faire et nous n’avions qu’à attendre. Les portes sont maintenant rouvertes”, a-t-il déclaré.

Mais comme d’autres qui attendent les touristes, il a reconnu que l’entrée limitée pour les groupes de touristes actuellement en vigueur pourrait ne pas laisser le temps pour une visite relaxante dans son centre.

Les visiteurs doivent respecter les directives exigeant que les voyageurs aient un coordinateur spécial, restent sur des itinéraires spécifiques et respectent des règles telles que le port de masques et l’utilisation régulière de désinfectant.

Avant COVID, le tourisme était en plein essor en tant que pilier de l’économie japonaise, la troisième au monde. Les visiteurs étrangers étaient au nombre record de 32 millions en 2019 et l’objectif pour 2020 était de 40 millions. Après l’arrivée du COVID, le gouvernement a progressivement imposé des limites très restrictives aux arrivées d’étrangers, excluant pendant un certain temps de nombreux résidents étrangers.

Depuis le 10 juin, il autorise les touristes étrangers à visiter, mais en nombre limité et uniquement lors de visites de groupe, et non en tant que voyageurs individuels.

Les visas sont requis pour presque tout le monde, même ceux des pays qui auraient normalement une entrée sans visa. Et ils ne sont disponibles que pour les voyageurs de 98 pays dits «bleus», y compris les États-Unis, qui sont considérés comme présentant un risque minimal pour la santé et peuvent entrer sans quarantaine s’ils présentent la preuve qu’ils ont été testés négatifs pour COVID dans les 72 heures suivant leurs départs.

Les personnes entrant au Japon en provenance de pays considérés comme présentant un plus grand risque doivent être mises en quarantaine pendant trois jours à la maison ou dans des installations désignées par le gouvernement. Il y a un plafond quotidien sur les arrivées de 20 000 personnes, y compris tous les voyageurs. Et le nombre d’aéroports ouverts aux touristes étrangers augmente également progressivement.

Les inquiétudes concernant le COVID-19 demeurent. Si les infections se reproduisent lors d’une autre vague, les précautions pandémiques pourraient être rétablies.

Le Japon, une nation insulaire surpeuplée, se méfie des risques extérieurs et des maladies infectieuses. Après environ deux ans de fréquentation de très peu de touristes, les Japonais doivent s’adapter, ont déclaré Otomo et d’autres.

Alors les autorités ralentissent.

“J’adorerais faire venir des touristes étrangers, tant que tout le monde, y compris moi-même, respecte les règles, comme le port de masques et le respect des normes sanitaires”, a déclaré Minaho Iwase, qui visitait récemment Tokyo depuis Aichi, dans le centre du Japon.

De nombreux touristes pourraient être dissuadés par les restrictions imposées aux voyages indépendants. Mais certains semblent ne pas s’en soucier.

“Quand mes amis m’ont demandé de participer à ce voyage au Japon, j’ai immédiatement dit ‘Oui’. J’ai déjà visité le Japon. J’adore leur cuisine, leurs traditions et leur culture hautement organisée. Le Japon est génial », a déclaré Sorrasek Thuantawee, un employé de bureau qui a rejoint un groupe de huit Thaïlandais se préparant avec enthousiasme à embarquer sur un vol au départ de Bangkok la semaine dernière.

Le Japon est une destination favorite, bien qu’il ne “s’ouvre pas à 100%”, a déclaré Nuttavut Mitsumoto, le guide du groupe, l’agence de voyages thaïlandaise Compax, la première mondiale au Japon depuis qu’elle a assoupli ses règles d’entrée.

Le yen japonais s’est affaibli cette année par rapport au dollar américain et à d’autres devises, faisant des visites une aubaine.

Une étude réalisée le mois dernier par Money.co.uk, un service en ligne gratuit qui compare les produits financiers, a révélé qu’Osaka se classait quatrième et Tokyo huitième pour les “voyages de luxe” les plus abordables, y compris les repas étoilés Michelin et les hôtels cinq étoiles.

De retour à Asakusa, le pousse-pousse Shunpei Katayama n’a pas encore conduit son premier touriste étranger post-COVID, mais les chauffeurs anglophones sont de retour au travail. Et pour l’instant, les visiteurs japonais de l’extérieur de Tokyo le tiennent occupé.

“Les Japonais qui ne peuvent pas se rendre à Guam et dans d’autres endroits à l’étranger viennent visiter Shibuya. Et Asakusa”, a-t-il déclaré.

Récemment, Otomo prenait des photos d’une mère et d’une fille japonaises vêtues d’un kimono coloré pour assister au mariage d’un ami à Tokyo.

La clientèle étrangère qui fréquentait sa boutique était si enthousiaste à l’idée de se déguiser en samouraï, ninja et geisha, avec des épées et des ornements de cheveux. Certains sont rapidement devenus amis, quelle que soit leur nationalité, se souvient Otomo un peu sentimentalement.

“Quand ils sont heureux, je suis heureux. Ils font monter mon adrénaline”, a-t-il déclaré.



Les journalistes AP Tassanee Vejpongsa à Bangkok et Haruka Nuga à Tokyo ont contribué à ce reportage



