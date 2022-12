Alors que Covid-19 continue de se propager, il en va de même pour la désinformation à son sujet

Près de trois ans après le début de la pandémie, le Covid-19 reste obstinément persistant. Il en va de même pour la désinformation sur le virus.

Alors que les cas de Covid, les hospitalisations et les décès augmentent dans certaines parties du pays, les mythes et les récits trompeurs continuent d’évoluer et de se propager, exaspérant les médecins surchargés et évitant les modérateurs de contenu.

Ce qui a commencé en 2020 alors que des rumeurs jetant un doute sur l’existence ou la gravité de Covid ont rapidement évolué en affirmations souvent farfelues sur la technologie dangereuse qui se cache dans les masques et les supposés remèdes miracles de médicaments non éprouvés, comme l’ivermectine. Le déploiement du vaccin l’année dernière a alimenté une autre vague d’alarmes infondées. Maintenant, en plus de toutes les affirmations qui circulent encore, il existe des théories du complot sur les effets à long terme des traitements, selon les chercheurs.

Les idées prospèrent toujours sur les plateformes de médias sociaux, et le barrage constant, qui s’accumule maintenant depuis des années, a rendu de plus en plus difficile la diffusion de conseils précis, selon les chercheurs en désinformation. Cela laisse les personnes souffrant déjà de fatigue pandémique pour devenir encore plus insensibles aux dangers persistants de Covid et sensibles à d’autres contenus médicaux nocifs.