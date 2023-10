Alors que CJ Stroud joue pour les Texans, voici pourquoi les premiers départs de Bryce Young ont été préoccupants

Bien qu’il soit trop tôt pour qualifier Bryce Young – ou n’importe quelle recrue d’ailleurs – de fiasco, il n’est pas trop tôt pour s’inquiéter, en particulier pour un quart-arrière dans le contexte actuel. NFLoù les laisses sont plus courtes que jamais, même pour les meilleurs choix.

Le quarterback n°1 du consensus en 2023 Repêchage de la NFL – pour qui les Panthers de la Caroline croyaient tellement qu’ils ont échangé le choix n ° 9 au classement général, un choix de deuxième tour, une sélection de premier tour en 2024, un choix de deuxième tour en 2025 et DJ Moore n ° 1 aux Bears de Chicago contre l’opportunité de le recruter – a connu un début de carrière professionnelle très inquiétant.

Pour une série d’histoires hebdomadaire publiée le mardi, je passe chaque lundi à regarder chaque recul de tous les quarts-arrières de première et de deuxième années. Je mets en évidence les « lancers/jeux de haut calibre » et les « lancers/jeux de bas calibre » et j’attribue une note alphabétique à chaque performance.

Certes, je suis un peu un évaluateur difficile – lancer avec précision sur des cibles grandes ouvertes n’améliore pas beaucoup la note, voire pas du tout – et j’ai donné à Young une note « F » et deux notes « D+ » en entrant dans la semaine. 5. Ses efforts ont été totalement sans intérêt et ultra-conservateurs. Il leur manque le génie créatif que nous avons observé pendant deux saisons en Alabama, et ses faiblesses ont été soulignées à chaque match.

D’un point de vue statistique, la moyenne actuelle de Young de 4,9 verges par tentative se classe au 249e rang sur 261 quarts-arrières de l’ère moderne. NFL histoire (depuis 1961) de tenter au moins 75 passes lors de leurs trois premiers départs professionnels (année recrue ou non).

Maintenant, je dois noter qu’il y a quelques quarts qui ont finalement réussi – Donovan McNabb, Ryan Fitzpatrick et Matt Hasselbeck – sous Young dans cette statistique spécifique de l’YPA.

Mais comme vous pouvez probablement l’imaginer, il y a beaucoup plus de quarts-arrières vedettes à l’opposé de cette métrique de début de carrière, des passeurs qui ont connu des départs extrêmement efficaces pour déplacer le football dans les airs – Kurt Warner, Dan Marino, Justin Herbert, Tony Romo, Daunte Culpepper et Aaron Rodgers se classent tous dans le top 25 – et bien d’autres qui n’étaient tout simplement pas terriblement inefficaces.

Même si cette statistique est filtrée uniquement sur les recrues et que le seuil de tentative de passe est abaissé à 50, le 4,9 YPA de Young se classe 243e sur 260 quarts qualifiés. Le fait est que l’inefficacité de Young a été historiquement significative.

Et croyez-le ou non, ma préoccupation actuelle pour l’avenir de Young va bien au-delà des chiffres.

Même ceux qui adoraient Young en tant que prospect n’écartaient pas l’idée qu’il n’avait pas un bras de sélection monstrueux et typique n°1 au classement général. Et il y a eu une variété de lancers de Young, défendus ou interceptés, qui semblaient manquer de vitesse sur le football.

D’un autre côté, même ceux qui n’étaient pas complètement amoureux de Young – comme moi – ont dû l’admettre : le gars a fait d’énormes jeux hors scénario et en dehors de la structure en Alabama qui ont l’air routiniers. Cependant, même si les membres de ce camp reconnaissaient son génie improvisé, ils n’étaient pas vraiment convaincus que le profil athlétique global de Young lui permettrait de faire de même lorsque NFL les défenseurs le poursuivaient.

Et au cours de trois matchs, les qualités athlétiques de Young ont été mises à rude épreuve. Son taux de pression pour limoger de 22 % est le 10e plus élevé du football (ce qui signifie qu’il a été limogé 22 % du temps où il a subi des pressions). Son taux de licenciement global est de 9,6 %, ce qui n’est pas brutalement élevé pour la plupart des quarts recrues, mais assez alarmant pour un choix n°1 au classement général qui a été classé comme spécialiste de l’improvisation.

Il compte sept courses/mêlées pour 61 verges et est 5 sur 14 pour 35 verges sur des lancers effectués à l’extérieur de la poche. Ouais.

Ensuite, il y a le classique « et si ? » Un scénario naturellement intégré lorsque les quarts-arrières sont choisis au n°1 et au n°2 du classement général comme Young et CJ Stroud, en particulier lorsque la deuxième sélection surpasse la première. La recrue de Houston a connu un départ historiqueet je lui ai donné des notes de « D+ », « C+ », « B » et « B+ » lors de ses quatre premiers départs dans la NFL.

Voici comment les deux se comparent statistiquement :

CJ Stroud 74,1% 8,4 mètres 8.0 1,9% 2,2% 100,6 Bryce Young 76,4% 6,2 mètres 4.9 0,9% 4,5% 74,9

Pour le contexte, Stroud a vu des récepteurs ouverts beaucoup plus fréquemment que Young. Il n’a pas fait le gros du travail pour gérer l’offensive des Texans.

Mais comme la Caroline, la ligne offensive de Houston n’est pas un groupe d’élite et a fait face à des blessures – c’était sans ses deux plaqués de départ contre les Steelers – et pourtant elle n’a pas semblé ébranler Stroud après des débuts difficiles dans la NFL à Baltimore. contre les Ravens lors de la semaine 1.

Je n’essaie pas d’enterrer complètement les trois départs de Young dans sa carrière dans la NFL. L’inefficacité catastrophique est une chose, et elle mérite d’être soulignée. Plus important encore qu’un échantillon de statistiques de trois matchs, voici ce qui a aidé Young à se séparer de ses contemporains quarterbacks au cours du processus de pré-draft. Ils sont devenus presque inutiles. Ils ne lui offrent tout simplement pas les mêmes avantages qu’à l’université.

Et les traits physiques changent rarement dans la NFL, surtout chez le quarterback.

C’est pourquoi je m’inquiète pour Young si tôt.