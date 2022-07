Alors que certains se rassemblent pour un référendum, le conseil du comté de DeKalb propose de voter sur l’avenir d’une maison de retraite en difficulté – Shaw Local

SYCAMORE – Le conseil du comté de DeKalb est sur le point de déterminer la direction à prendre pour l’avenir du centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb en difficulté, alors que les résidents se sont présentés cette semaine pour soutenir un éventuel référendum.

Le conseil du comté de DeKalb a reçu deux offres d’achat de l’établissement appartenant au comté, qui se retrouve endetté de plus de 7 millions de dollars en raison de ce que les responsables ont déclaré être une mauvaise gestion non réalisée, une facturation en souffrance et une baisse du nombre de résidents. Les deux offres d’achat – une pour 8,1 millions de dollars et une autre pour 8,3 millions de dollars – seront soumises au vote du conseil d’administration au complet mercredi.

Une vente devrait être approuvée par un vote du conseil du comté de DeKalb à la majorité des deux tiers.

Une autre option s’offre également aux élus : une chance de demander aux électeurs d’entrer dans le débat.

« Le foyer de soins est vraiment une entité fiscale et il y a eu de bons progrès », a déclaré Maggie Niemi, l’administratrice du centre qui a pris ses fonctions l’automne dernier. “Plus pourrait être accompli si on leur donnait plus de temps.”

Le conseil décidera également de placer ou non un référendum sur le scrutin du 8 novembre, qui demanderait aux électeurs d’envisager de soutenir une taxe foncière. La taxe annuelle prélèverait jusqu’à 0,1% pour aider le budget du centre de soins infirmiers. S’il est approuvé par les électeurs, le conseil de comté serait autorisé à prélever un montant annuel – qui pourrait varier d’une année à l’autre, mais serait plafonné à 0,1 %.

Une vente potentielle n’exclurait pas un référendum, cependant, ont confirmé les responsables du comté cette semaine. Si le conseil décide d’aller de l’avant avec une vente, le référendum – s’il est approuvé la semaine prochaine – resterait sur le bulletin de vote, mais pourrait être considéré comme sans objet si la propriété du centre de soins infirmiers changeait.

Dans le cadre du prélèvement fiscal proposé, les contribuables du comté de DeKalb qui possédaient une maison d’une valeur de 150 000 $ paieraient 44 $, selon les documents. Les contribuables dont les maisons ont une valeur de 200 000 $ paieraient probablement environ 60,67 $, ou 77,33 $ pour des maisons d’une valeur de 250 000 $. Les résidents dont les maisons ont une valeur de 300 000 $ devraient payer 94 $ pour la taxe sur les maisons de soins infirmiers, selon les prévisions financières du comté.

À mi-chemin de son exercice, le personnel du comté a déclaré qu’il s’attend à ce que la maison de retraite soit en deçà de ses revenus budgétés d’environ 5,3 millions de dollars en 2022.

Le conseil du comté prendra les trois votes – deux offres d’achat et un référendum – lors de sa réunion du 20 juillet. Si une offre d’achat est acceptée, une période de diligence raisonnable d’un mois serait nécessaire et le conseil du comté pourrait décider de se retirer, selon les documents. Un référendum n’approuverait pas un prélèvement fiscal, mais poserait plutôt la question aux contribuables en novembre.

Un référendum soutenu ne signifierait pas nécessairement qu’un prélèvement avancerait, cependant. Et ce n’est pas la première fois que le conseil du comté de DeKalb tente de renforcer les finances du centre de soins infirmiers avec des taxes foncières. Il y a quatre mois, alors que le débat sur la dette faisait rage au niveau du comté concernant l’installation, le conseil du comté a proposé – puis a refusé – d’organiser un référendum sur le scrutin primaire de juin. En 1991, les électeurs du comté de DeKalb ont adopté un référendum qui a autorisé le gouvernement du comté à prélever des impôts pour la maison de retraite chaque année pendant 30 ans. Cette taxe n’a jamais été prélevée, selon des documents.

C’était un spectacle familier lors de la réunion spéciale du comité plénier de mercredi à Sycamore, alors que les employés du centre de soins infirmiers et les membres de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités n ° 3537 ont fait du piquetage pour s’opposer à une vente. Le syndicat représente plus de 200 employés du comté du centre de soins infirmiers, des bureaux du gouvernement et du département de la santé, environ 2/3 des membres travaillent à la maison de soins infirmiers.

Chuck Coulter, qui travaille à la maintenance au DCRNC et est président du syndicat, a déclaré que le personnel faisait tout ce qu’il pouvait pour que l’installation à but non lucratif reste la propriété du comté. Dans une interview avant la réunion, Coulter a déclaré qu’il croyait que si le centre de soins infirmiers était privatisé, cela ne profiterait pas aux résidents comme c’est le cas maintenant.

“La médecine à but lucratif est un mal dont ce monde n’a pas besoin, et c’est ce que nous envisageons en ce moment en vendant à ces deux sociétés qui siègent actuellement au conseil d’administration – Saba et Illuminate”, a déclaré Coulter, qui vit à Sycomore.

Saba Healthcare LLC, cotée au 3531 Howard St. à Skokie, à environ une heure à l’est de DeKalb au nord de Chicago, a offert au comté 8,3 millions de dollars pour acheter le centre de soins infirmiers. Illuminate HC LLC, basée à Evanston, a offert 8,1 millions de dollars.

“Ce n’est pas ce que nous voulons dans notre comté”, a déclaré Coulter. “Chaque fois que vous invitez dans le fléau de la terre, vous obtenez exactement cela, et c’est ce qu’est la médecine à but lucratif.”

Le président du conseil du comté, John Frieders, a déclaré qu’il était important que les dirigeants du comté se souviennent que les problèmes fiscaux du centre de soins infirmiers avaient un impact sur le budget global du gouvernement du comté. Le gouvernement du comté supervise également les budgets du bureau du shérif du comté de DeKalb, du département de la santé et de la prison du comté, entre autres.

“Tout cela fait partie du comté”, a déclaré Frieders. “Et la maison de retraite a un impact énorme sur le budget, comme tous les autres départements.”

Hannah Williams, infirmière superviseure de l’établissement et résidente de DeKalb, s’est dite préoccupée par les cotes fédérales Medicaid et Medicaire attribuées à Saba Healthcare et Illuminate HC, selon les données publiées par les Centers for Medicare and Medicaid Services des États-Unis.

“Si c’est leur expérience spécifique dans les établissements de soins spécialisés, je ne veux pas en faire partie”, a déclaré Willams.

Moshe Blonder, de Saba Healthcare, s’est adressé mercredi au conseil d’administration et a déclaré que sa société possédait et exploitait huit établissements de soins infirmiers qualifiés dans l’Illinois.

“Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous efforçons vraiment de faire de notre mieux chaque jour”, a déclaré Blonder.

Williams a également rappelé au conseil d’administration qu’ils avaient été invités à visiter le centre.

“En tant que comté, nous devons travailler les uns avec les autres et non les uns contre les autres”, a déclaré Williams. « Ce n’est pas quelque chose qu’une poignée de personnes peuvent résoudre seules, et parler des chiffres ne suffit pas.

L’échevine du quartier 1 de la ville de DeKalb, également résidente de DeKalb, a exhorté le conseil du comté de DeKalb à envisager de placer un référendum sur le scrutin du 8 novembre qui demanderait aux électeurs d’envisager de soutenir une taxe foncière qui prélèverait jusqu’à 0,1% par an pour aider financièrement le Centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb. Morris a pris la parole lors du comité plénier du conseil de comté du mercredi 13 juillet 2022 au centre législatif de Sycamore. (Kelsey Rettke)

Carolyn Morris, échevine du quartier 1 de la ville de DeKalb, a exhorté le conseil à aller de l’avant avec le référendum.

“Faites-en une option, donnez ce choix à la communauté”, a déclaré Morris.

Morris a déclaré qu’en tant qu’économiste, elle aime l’idée d’avoir une maison de retraite publique parce que les motifs sont différents d’une entreprise à but lucratif.

“Il existe de nombreuses stratégies à but lucratif qui, selon nous, ne fonctionnent pas bien lorsque nous avons de mauvaises incitations”, a déclaré Morris.

Au cours de la discussion sur le référendum, le membre du conseil du comté Scott Campbell – qui, avec son collègue membre du conseil Bill Cummings, a proposé un plan alternatif pour redimensionner l’installation sur cinq ans, principalement par des réductions de personnel par attrition – a demandé que le référendum soit placé avant le conseil d’administration au complet pour approbation la semaine prochaine.

“S’il vous plaît, faites ce premier pas”, a déclaré Campbell.

Après la réunion, Coulter a déclaré qu’il était heureux que Campbell ait dit ce qu’il avait fait au sujet du référendum.

“Je sais qu’ils sont élus pour être la voix des électeurs, mais dans une affaire comme celle-ci, moins de trente personnes parlant pour tout un comté ne semble pas juste”, a déclaré Coulter.