Alors que certaines troupes israéliennes quittent Gaza, une stratégie à long terme reste incertaine

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

TEL AVIV — Alors que l’armée israélienne commence à se retirer progressivement de Gaza, ses gains contre le Hamas sont significatifs mais incomplets, affirment les responsables militaires et sécuritaires israéliens, et sont menacés par l’absence de stratégie d’après-guerre. Bien que d’intenses combats terrestres se poursuivent à Khan Younis et dans d’autres parties du sud de la bande de Gaza, l’armée israélienne affirme qu’elle s’éloigne des bombardements à grande échelle et passe à une campagne plus ciblée de raids et d’assassinats ciblés, visant à éradiquer la direction militaire du Hamas.

La guerre a ravagé une grande partie de la partie nord de la bande de Gaza et tué plus de 25 000 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le ministère ne fait pas de distinction entre civils et combattants, mais affirme que 70 pour cent des morts sont des femmes et des enfants.

Le Washington Post s’est entretenu avec sept responsables et réservistes israéliens, actuels et anciens, de l’évolution de la guerre à Gaza et de ses objectifs ultimes. La plupart ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de stratégie militaire sensible.

“La guerre a porté préjudice au Hamas en tant qu’entité terroriste, mais il ne s’agit pas d’une mission de trois mois”, a déclaré un responsable militaire.

Au moins 9 000 militants Jusqu’à présent, selon les Forces de défense israéliennes, moins d’un tiers des 30 000 combattants que le Hamas est censé commander ont été tués. Le chef du Hamas, Yehiya Sinwar, et ses principaux lieutenants sont toujours en liberté. Le groupe militant ne publie pas de chiffres sur ses morts à la guerre, mais un responsable du Hamas a rejeté les chiffres israéliens. « Je pense que les Israéliens essaient d’embellir leurs réalisations », a-t-il déclaré au Post, s’exprimant sous couvert d’anonymat, conformément aux règles établies par le groupe.

Les tirs depuis Gaza de roquettes à relativement longue portée du Hamas, qui se chiffraient par milliers au début de la guerre, ont pratiquement cessé. Israël affirme avoir détruit des milliers de stocks d’armes, de sites de production de roquettes et de tunnels au cours de trois mois de combats porte-à-porte. Mais sans une stratégie du « lendemain », affirment les responsables, ces réalisations pourraient être éphémères.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu continue d’insister sur le fait que l’élimination totale du Hamas reste l’objectif de la guerre. « Il ne s’agit pas seulement de frapper le Hamas, il ne s’agit pas d’un nouveau round avec le Hamas – c’est une victoire complète », a-t-il déclaré jeudi. Depuis le début du conflit, les chefs militaires ont adopté une vision plus pragmatique, estimant que, dans les conditions actuelles, le groupe peut être dégradé mais pas détruit. Alors qu’Israël commence à réduire ses opérations à Gaza, cette tension tacite se reflète dans l’opinion publique.

Gadi Eisenkot, un ancien haut dirigeant de l’armée dont le fils a été tué à Gaza le mois dernier, a accusé Netanyahu dans une récente interview de raconter des « histoires » sur la guerre.

« Aucun résultat stratégique n’a été obtenu », a déclaré Eisenkot. “Nous n’avons pas démoli le Hamas.”

Vingt et un soldats israéliens ont été tués lundi lorsque des militants du Hamas ont tiré un projectile sur leur char alors qu’ils préparaient un bâtiment en vue de la démolition, a déclaré l’armée israélienne, l’événement le plus meurtrier pour ses forces à Gaza. Depuis le début de la guerre, 217 soldats israéliens ont été tués.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré mardi aux journalistes que le nombre de soldats et l’intensité des combats à Gaza continueront de fluctuer.

« Il faudra davantage de réservistes dans toutes les arènes de combat, et c’est pourquoi Tsahal opère à la fois en libérant ses forces et en concentrant ses activités », a-t-il déclaré.

Les responsables israéliens n’ont pas voulu révéler combien de soldats sont encore à Gaza ni combien se sont retirés. Au moins trois brigades de combat restent sur le terrain, selon un communiqué de Tsahal publié au début du mois. La Brigade Golani, une unité d’infanterie d’élite, s’est retirée de Shejaiya, dans la ville de Gaza, le mois dernier.

Certains soldats ont été repositionnés le long de la frontière nord avec le Liban, où plane la menace d’une guerre plus large ; des milliers d’autres sont rentrés chez eux, ont retrouvé leur emploi et leur famille, ce qui, espère le gouvernement, contribuera à relancer l’économie israélienne meurtrie par la guerre.

A la frontière libanaise, les Israéliens craignent une nouvelle forme de guerre avec le Hezbollah

Le responsable militaire a déclaré que les opérations terrestres et aériennes à Gaza ont effectivement démantelé la majorité des cinq brigades du Hamas, composées de 24 bataillons, chacun comptant jusqu’à 1 400 combattants. Plus de 100 commandants ont été tués, a indiqué le responsable.

Dix-sept des 24 bataillons du Hamas ont été neutralisés, ont déclaré des responsables israéliens, principalement dans les parties centrales et nord de l’enclave, au point où ils ressemblent davantage à de petites bandes de guérilleros qu’à de véritables unités militaires. Mais les responsables reconnaissent qu’il reste des milliers de militants.

“Cela passe d’une structure à un tas, mais un tas peut toujours vous repousser”, a déclaré le brigadier. Le général Assaf Orion, un officier de réserve qui était en service actif après les attaques du Hamas. “Cela ne veut pas dire que le Hamas est mort, mais ils ne peuvent certainement pas faire ce qu’ils ont fait le 7 octobre.”

Le réseau de tunnels du Hamas s’est avéré bien plus étendu que les estimations précédentes de Tsahal, s’étendant sur plus de 300 miles dans le seul sud, selon le responsable militaire. Plus de 5 600 puits de tunnel ont été découverts par Tsahal, selon un ancien responsable de la sécurité informé des renseignements, et beaucoup ont été détruits. Mais l’ampleur du réseau souterrain, construit en secret pendant de nombreuses années, fait qu’il est peu probable qu’il soit complètement démantelé.

La majorité des assassinats israéliens à Gaza ont ciblé des membres de rang inférieur ou intermédiaire – dans le cadre d’une stratégie visant à priver le groupe d’une « masse critique » de combattants, a déclaré l’ancien responsable de la sécurité.

L’armée israélienne « est devenue statique », a-t-il déclaré, chargée de maintenir le contrôle des zones pacifiées plutôt que d’essayer de gagner davantage de terrain.

Dans le nord et le centre de Gaza, le rythme de la guerre a suffisamment ralenti pour que certains Palestiniens s’aventurent vers leurs quartiers dévastés, même si la reconstruction reste un espoir lointain. Dans le sud, plus d’un million de personnes déplacées sont regroupées près de la frontière égyptienne. Les maladies se propagent, préviennent les groupes humanitaires, et plus de 90 pour cent des habitants de Gaza n’ont pas assez à manger.

La guerre à Gaza fait de l’accouchement un cauchemar

Pourtant, les petites cellules de combattants du Hamas, cachées dans les tunnels et les ruines des bâtiments détruits, restent une menace mortelle. Après qu’un barrage de roquettes ait été tiré depuis l’enclave la semaine dernière vers la ville méridionale de Netivot, les troupes israéliennes ont pu rapidement encercler le site de lancement dans le centre de Gaza et tuer de nombreux combattants, selon un responsable militaire familier avec l’opération – préfigurant le genre d’opération. de raids et de frappes ciblées qui caractériseront probablement la prochaine phase de la guerre.

Mais comment Israël peut-il empêcher un Hamas affaibli de se reconstruire reste une question ouverte et épineuse pour les dirigeants militaires. L’entité qui gouverne finalement Gaza – qu’il s’agisse de l’Autorité palestinienne, comme le préconisent les États-Unis, ou d’une force internationale, une idée que certains responsables israéliens ont flotté – déterminera si les troupes de Tsahal peuvent opérer à partir de positions permanentes à l’intérieur de l’enclave ou réagir à partir de bases situées juste de l’autre côté de la frontière.

Rester à l’intérieur reviendrait à réoccuper Gaza, un objectif soutenu par les politiciens d’extrême droite mais farouchement combattu par Washington et par la plupart des Israéliens. les sondages montrent. Une présence sécuritaire à long terme, qui maintiendrait Israël responsable des civils palestiniens et exposerait les troupes à des menaces constantes, a été rejetée comme un « scénario de cauchemar » par la plupart des responsables de la sécurité, selon la source militaire.

«Nous serions des cibles faciles», a-t-il déclaré.

Opérer depuis l’extérieur de la bande serait possible en pratique, mais nécessiterait un partenariat de sécurité avec les autorités au pouvoir, similaire à l’accord entre Israël et l’Autorité palestinienne dans certaines parties de la Cisjordanie occupée.

« Tondre l’herbe » – le terme désignant la stratégie passée d’Israël consistant à établir une dissuasion temporaire en réduisant, mais pas en éliminant, les capacités des groupes militants palestiniens – tend à devenir plus dangereux avec le temps, a déclaré Orion. Il a cité les raids de Tsahal en Cisjordanie, qui sont devenus de plus en plus meurtriers pour les deux camps au cours de l’année dernière, à mesure que les armes affluaient dans les camps de réfugiés palestiniens et que la résistance armée augmentait.

« Vous voyez, tondre l’herbe en Cisjordanie est devenu plus exigeant et plus cinétique », a-t-il déclaré. « Gaza représente un niveau de défi bien plus élevé. »

Qui dirigera Gaza après la guerre ? Les États-Unis recherchent la meilleure des mauvaises options.

Sans un effort international concerté pour limiter le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza d’après-guerre, a déclaré l’ancien responsable de la sécurité israélienne, le risque de regroupement de ses combattants restera toujours présent.

« Jusqu’à présent, c’est l’armée du Hamas, et non ses éléments politiques, qui a été traitée efficacement. Mais ce qui va se passer maintenant à Gaza, et comment le Hamas va réagir politiquement et militairement – ​​comment le Hamas revitalisera ses forces reste à voir », a-t-il déclaré.

D’autres questions cruciales de sécurité se posent : les responsables militaires israéliens affirment que pour empêcher le Hamas de se réarmer avec des armes extérieures, il faudra sécuriser le passage de Rafah, à la frontière entre Gaza et l’Égypte. Les responsables égyptiens s’opposent déjà au projet israélien visant à maintenir le contrôle d’une zone tampon le long de la frontière, où les tunnels de contrebande ont proliféré dans le passé.

Il y a aussi la question pressante des plus de 100 otages toujours en captivité à Gaza. Les proches des otages ont installé leur camp ce week-end devant la résidence privée de Netanyahu, appelant le gouvernement à faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir leur libération. Le mois dernier, Tsahal a tué par erreur trois Israéliens qui avaient échappé à leurs ravisseurs.

« Si l’État d’Israël abandonne ses otages », alors les 1 200 soldats et citoyens assassinés le 7 octobre « seront morts en vain », a posté dimanche Hen Avigdori sur X, anciennement Twitter. Sa femme et sa fille de 12 ans ont été détenues à Gaza pendant près de deux mois avant d’être libérées lors d’une courte pause humanitaire fin novembre.