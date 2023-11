Alors que Brian Cashman repousse les critiques, il passe à côté de l’essentiel : Drellich

SCOTTSDALE, Arizona — Brian Cashman a probablement raison de dire que l’analyse n’est pas le problème des Yankees. Le véritable problème semble être l’adhésion de l’organisation. Et ce qui n’est pas clair, c’est si Cashman a réfléchi à une question plus large de la culture qu’il a favorisée : les Yankees en font-ils assez en matière de communication et d’éducation pour convaincre les gens de leur approche ?

S’adressant aux journalistes pendant plus d’une heure mardi lors des réunions des directeurs généraux, Cashman a fustigé les récits rapportés par Jour d’actualité et d’autres, que les Yankees sont devenus trop axés sur l’analyse.

“C’est un mensonge”, a déclaré Cashman. « Mais c’est ce que les gens veulent dire. Je sais que je ne peux pas changer ce récit. Tout ce que je peux continuer à faire, c’est dire : « Bull…, ce n’est pas vrai. »

En 2023, le problème ne peut vraiment pas être l’utilisation de mathématiques sophistiquées en soi. Les bonnes équipes utilisent l’analyse et les utilisent bien dans leur organisation. Ce combat est terminé.

Mike Elias, dont les Orioles ont remporté la Ligue américaine de l’Est, a été à l’avant-garde de la poussée vers l’analyse pendant près de deux décennies. Avant Baltimore, Elias était avec les Cardinals, travaillant sous la direction de Jeff Luhnow, qui a ensuite fini par embaucher Elias comme directeur de dépistage à Houston. Les Astros étaient aussi progressistes que possible.

« J’ai maintenant travaillé dans trois organisations qui ont trouvé des voies vers le succès, où l’analyse a joué un rôle important dans le récit et, en coulisses, une grande partie de la fabrication des saucisses », a déclaré Elias. « Voilà donc mon expérience. Je suis probablement biaisé par cela. Et je pense qu’il existe de nombreuses façons d’écorcher un chat, pour ainsi dire.

Cashman avait quelques raisons pour lesquelles il se sentait si confiant que « les octets sonores officieux indiquant qu’il s’agisse d’un garçon amer, d’une ex-personne amère ou de qui que ce soit » devraient être rejetés. La première était que les Yankees ont enquêté sur les plaintes et que l’équipe a conclu qu’au moins la plupart, sinon la totalité, n’étaient pas fondées.

Il pense également que les grognements sont inévitables lorsqu’une équipe s’en sort aussi mal que les Yankees de 2023, car les gens chercheront toujours quelque chose à blâmer.

“Vous avez une citation officieuse au sein de l’organisation qui nous accuse de perdre à cause de l’analyse”, a déclaré Cashman. « Alors vous parcourez tout cela pour déballer : où est-ce (éventuellement) en jeu ici ?

« Avant tout, est-ce vrai ? Ou est-ce quelqu’un qui vient de passer un mauvais moment, un moment de faiblesse, avec un appel téléphonique ? … Je sais comment ça marche. Parce que j’ai fait partie de situations – avant que nous commencions à voler haut – où tout le monde commence à se retourner les uns contre les autres et à se manger comme (leurs) jeunes.

« C’est ce que peuvent créer les situations de défaite. Et c’est à cela que nous sommes confrontés : c’est pire dans un grand marché. Quand ça arrive, ça devient moche. Il s’agit donc de resserrer l’équipe autour de nous, de s’assurer que nous nous engageons à nouveau envers ce qui est réel. »

Un troisième point était spécifique aux joueurs : ils n’apprécieront pas toujours les analyses de réalité présentes. Cashman a souligné la recommandation bien connue selon laquelle les lanceurs partants ne devraient pas passer une troisième fois dans l’ordre, car les performances chutent clairement.

“Le joueur compétitif dira alors : ‘C’est un taureau…'”, a poursuivi Cashman, “parce qu’il veut lancer. C’est un exemple de conflit parfois entre les chiffres et la concurrence.

Cashman a raison sur plusieurs points. Certains lanceurs, comme Gerrit Cole, mentionné par Cashman, pourraient ne jamais approuver d’être éliminés en cinquième manche pour éviter d’affronter à nouveau le haut de l’alignement.

L’as des Yankees, Gerrit Cole, rechigne à la philosophie basée sur l’analyse selon laquelle les partants sont moins efficaces la troisième fois dans l’ordre. (Cole Burston/Getty Images)

Il a également raison de dire que lors de saisons perdantes, les joueurs et les employés seront plus enclins à se plaindre. Il était à un cheveu du vieux cliché, gagner répare tout.

Le problème, cependant, est qu’un environnement propice à la grogne ne signifie pas que littéralement toutes les plaintes qui surviennent sont intrinsèquement fausses – ou finalement inévitables.

À la fin de la saison, Aaron Judge a déclaré que les joueurs des Yankees « obtiennent beaucoup de chiffres, mais je pense que nous examinons peut-être les mauvais et que nous devrions peut-être en valoriser d’autres que certaines personnes pourraient considérer comme n’ayant aucune valeur ».

Cashman a déclaré mardi qu’il avait depuis parlé au juge.

«Je lui ai posé des questions à ce sujet. Et il a parlé des points produits et de la moyenne au bâton », a déclaré Cashman. « Ils sont importants, je comprends. Encore une fois, je pense que lorsque vous aviez affaire à 99 victoires il y a deux ans, tout le monde était content.

Il est au moins un peu remarquable que Judge, un frappeur si remarquable, se soit dit préoccupé par ces statistiques spécifiques.

La moyenne et les RBI ont perdu en popularité car ils ne sont pas particulièrement utiles pour prédire l’avenir. Ils sont simples et intemporels, mais ils ne constituent pas les mesures de performance les plus précises.

“Nous essayons d’éduquer”, a déclaré Cashman, “mais nous voulons que nos joueurs soient compétitifs et féroces et croient qu’ils peuvent traverser un mur et accomplir tout et n’importe quoi.”

Mais les joueurs ne sont pas les seuls à devoir être accompagnés. Le personnel doit également tirer sur la même corde.

Si ce n’est pas le cas, Cashman devrait évaluer les questions au-delà de savoir si les plaintes sont vraies ou raisonnables. Il devrait se demander pourquoi, de nos jours, les membres de l’organisation des Yankees font encore de l’analyse des croque-mitaines ? Cela pourrait-il représenter un malentendu fondamental de la part des joueurs ou du personnel sur ce que l’équipe fait et essaie de faire, et pourquoi ? Que dit-il sur la communication et le leadership ?

« On nous accuse de ne pas jouer sur le terrain dans les ligues mineures. Ce n’est pas vrai, nous le faisons », a déclaré Cashman. « Nous n’avons sympathisé qu’avec des machines en direct. Nous ne pratiquons pas les frappeurs sur le terrain. Ce n’est pas vrai! Mais on continue à écrire des choses à ce sujet, nous accusant de ce genre de choses. C’est ça qui est bizarre. Les trucs frustrants.

« Maintenant, c’est un train en fuite. C’est comme, Whac-A-Mole, Whac-A-Mole, Whac-A-Mole : vous ne pouvez pas éteindre tout le monde. Et je pense qu’en partie (avec la défaite), les gens commencent à devenir négligents, à dire des choses qui, dans certains cas, sont vraies, et c’est sur celles-là que nous allons nous concentrer. Mais dans d’autres cas, ce n’est pas vrai.»

Lorsqu’Elias était à Houston, les Astros ont eu du mal à créer l’adhésion. Les Orioles ne semblent pas avoir eu tout à fait le même combat que les Astros à l’époque ou que les Yankees aujourd’hui (même si les O ne sont pas sous la même loupe que ces derniers).

La croyance ne vient pas de rien. Cela nécessite de la communication, de l’éducation et parfois, si les efforts réels sur ces deux fronts échouent, des changements de personnel.

Elias, qui vient d’être nommé cadre de l’année par ses pairs, a déclaré qu’il pensait que le nouveau chef des opérations baseball des Red Sox, Craig Breslow, avait bien expliqué la création du buy-in.

“J’ai vu une citation de Breslow lors de sa conférence de presse qui a attiré mon attention sur la façon dont la chose importante est – quel que soit votre énoncé de mission – de vous y aligner”, a déclaré Elias. « C’est peut-être plus puissant que la philosophie que vous choisissez. Et je ne peux pas le prouver, mais je l’achète.

Lors de cette conférence de presse la semaine dernière, Breslow avait été invité par L’AthlétismeC’est Jen McCaffrey qui explique comment il a aidé les Cubs à corriger leur lancer.

« La conclusion la plus importante que j’ai trouvée – et je pense que c’est vrai pour le développement du pitch, je pense que c’est vrai pour n’importe quelle discipline – est que compte tenu de la taille des bureaux d’aujourd’hui et de l’omniprésence des informations disponibles, il est très facile de se faire prendre. en essayant de trouver les informations les plus récentes, les plus brillantes et les plus actuelles », a déclaré Breslow. “Quand il s’avère qu’il est bien plus puissant d’aligner une organisation sur une direction derrière quelque chose.”

Lorsqu’on lui a demandé directement si les problèmes qu’il a décrits constituaient une adhésion, Cashman n’a pas… cru.

“Je pense que c’est pratique”, a-t-il déclaré. « Il y a deux ans, il y a eu une adhésion lors de 99 victoires. Et maintenant, il y a 82 victoires, il y a moins d’adhésion. C’est mon point.”

Il lui manque peut-être le plus important.

