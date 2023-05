Alors que Brayan Bello prospère, Nick Pivetta regarde depuis un nouvel endroit dans l’enclos des Red Sox

BOSTON – Alors que Brayan Bello a célébré son anniversaire en en retirant sept mercredi, Nick Pivetta s’est assis et a regardé depuis l’enclos des releveurs. Il s’avère que c’est là qu’il sera dans un avenir prévisible.

Après une victoire de 12-3 contre les Mariners – et après avoir utilisé une rotation de six hommes la semaine dernière – les Red Sox ont annoncé que Pivetta quitterait la rotation et jouerait un rôle de relève à l’avenir. Il sera disponible hors de l’enclos des releveurs ce week-end à San Diego.

« Vous ne le mettez pas dans le programme de protection des témoins », a déclaré l’officier en chef du baseball Chaim Bloom. «Vous le mettez là-bas pour l’influencer et vous aider à gagner. Il se soucie de ça, donc je pense qu’il ira bien.

Avec la rotation surpeuplée par conception, Pivetta était l’homme étrange alors que les Red Sox revenaient à une rotation traditionnelle de cinq hommes avec Bello, James Paxton, Chris Sale, Corey Kluber et Tanner Houck. Pivetta sera principalement utilisé pour le soulagement à long terme, a déclaré le manager Alex Cora, un rôle dans lequel deux jeunes partants devenus releveurs, Kutter Crawford et Josh Winckowski, ont prospéré cette saison.

Le rôle ne sera pas entièrement nouveau pour Pivetta. Il est sorti de l’enclos des releveurs 17 fois pour les Phillies en 2019, et bien que ses chiffres globaux n’aient pas été excellents dans ce rôle (4,38 ERA, 1,58 WHIP, 0,839 OPS des adversaires), son taux de retrait au bâton est sorti de l’enclos, et 13 de ces apparitions en relève ont été généralement efficaces (courtes apparitions sans points, ou plusieurs manches avec pas plus d’une méritée). Pivetta a également lancé bien hors de l’enclos des releveurs à la fin de la saison 2021 et à deux reprises au cours de la série de divisions 2021. Mais il a surtout été titulaire et a clairement indiqué qu’il préférait rester ainsi. Bloom a déclaré que Pivetta était « professionnel » en apprenant qu’il déménageait dans l’enclos des releveurs. Même s’il n’était pas disponible mercredi, Pivetta a déclaré qu’il voulait embrasser le nouveau rôle en regardant avec les autres releveurs.

« Je ne pense tout simplement pas que je fais ça de moi », a-t-il déclaré. «Je dois mieux lancer, et je dois commencer et le faire sur-le-champ. Plus je réussis à sortir de l’enclos des releveurs, plus je peux aider l’équipe à gagner et nous faire avancer vers notre objectif global de remporter les World Series. Je pense que c’est ce qui est le plus important. »

Bien qu’il n’ait pas le curriculum vitae des vétérans de l’équipe, ou l’avantage perçu de ses jeunes partants, Pivetta est entré dans la saison comme peut-être la source de manches la plus fiable des Red Sox. Il avait fait 30 départs ou plus chacune des deux dernières années, ce qu’aucun autre lanceur des Red Sox n’avait fait, mais Pivetta avait également une MPM de carrière supérieure à celle des autres candidats à la rotation. Alors qu’il a pris un départ formidable – un point mérité lors de ses 10 premières manches – Pivetta a lancé une MPM de 8,10 lors de ses six derniers départs.

Après un jeudi sans journée, Paxton, Sale et Kluber entameront la série de trois matchs de ce week-end à San Diego. Ce sont les vétérans du groupe – tous âgés d’au moins 34 ans avec 648 départs en carrière dans les ligues majeures combinés – et aucun n’a travaillé régulièrement comme releveur depuis plus d’une décennie. Kluber a été décevant cette saison (6,41 ERA), mais Sale a une ERA de 3,16 lors de ses cinq derniers départs (2,21 lors de ses trois derniers départs), et Paxton a bien lancé à son retour de la liste des blessés vendredi (cinq manches, deux points) . Compte tenu de leurs antécédents, ces trois-là semblent avoir gagné au moins un certain bénéfice du doute, les enfermant dans des emplois en rotation, du moins pour le moment.

Les Red Sox choisissent de compléter leur rotation actuelle avec Bello et Houck, tous deux partants locaux. Bello, qui a eu 24 ans mercredi, est l’un des espoirs de lanceur les plus vantés que l’organisation ait développé ces dernières années, et son bon départ contre les Mariners a abaissé son ERA de saison à 4,55, le plus bas de tous les partants actuels des Red Sox. Il a une MPM de 2,57 à ses quatre derniers départs. La dernière fois que les Red Sox avaient plus de partants que de places cette année, Bello a été temporairement opté pour Triple A, mais cela ne semblait pas être une considération cette fois.

« Il a la capacité de dominer les frappeurs », a déclaré Bloom. « Il l’a fait là-bas, et il a montré à quel point il peut s’améliorer. »

Houck, 26 ans, a connu ses deuxième et troisième fois dans l’ordre – naviguant généralement lors de ses trois premières manches avant de se débattre plus tard dans le match – mais les Red Sox ne l’ont jamais complètement abandonné en tant que partant, même s’ils ont occasionnellement l’a déplacé dans l’enclos des releveurs tout au long de sa carrière dans la grande ligue.

Les Red Sox pourraient bientôt devoir décider de recommencer alors que Garrett Whitlock approche de son retour d’une névrite ulnaire au coude droit. Whitlock devrait faire un autre début de rééducation dimanche avant de rejoindre vraisemblablement la rotation, peut-être le week-end prochain. À ce stade – en supposant que tout le monde reste en bonne santé – les Red Sox devront probablement déplacer quelqu’un d’autre dans l’enclos des releveurs.

« Je l’espère », a déclaré Bloom. « Parce que cela signifie que nous continuons à avoir ce bon problème. Ce n’est pas quelque chose que vous tenez pour acquis, et il se peut qu’il n’en soit pas ainsi toute la saison. Nous sommes déjà dans une position où, à mon avis, nous avons plusieurs partants (dans l’enclos des releveurs) et ils nous ont déjà aidés à gagner. Une grande partie de cela est par conception, mais nous savons que la saison a encore un long chemin à parcourir. Il y a beaucoup de hauts et de bas, donc nous devons être prêts à tout. Et je pense que la beauté de ce rôle est qu’il nous permet de continuer à être prêts à tout, mais en attendant, ne laissez aucune carte dans notre manche pour que ces gars nous aident à gagner en ce moment.

(Photo: Nick Grace / Getty Images)