Alors que Boycott Laal Singh Chaddha tend, un regard sur les plus grandes controverses d’Aamir Khan

Le partant d’Aamir Khan “Laal Singh Chaddha” est prêt à frapper les théâtres bientôt en août. L’actrice Kareena Kapoor sera également vue à ses côtés dans le film. Récemment, Aamir a fait la une des journaux alors que son film a fait l’objet d’une controverse et “#BoycottLaalSinghChaddha” a commencé à devenir une tendance sur Twitter. À l’époque, Aamir avait fait de telles déclarations concernant son film PK qui blessaient les sentiments des hindous et remettaient en question la méthode d’adoration des dieux hindous. De plus, la déclaration de l’acteur sur l’état de l’Inde n’était pas respectueuse selon les citoyens. Certaines stars de Bollywood se sont également opposées à sa déclaration à ce moment-là. On dirait que ses anciennes déclarations sont maintenant un gros problème pour son prochain film “Laal Singh Chaddha”. Les gens ont eu la raison de passer leur colère sur son film. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri