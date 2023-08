Alors que Boris Johnson est désigné comme le Toby Jug le plus populaire du Parlement, pouvez-vous deviner ces tasses de célébrités ?

BORIS JOHNSON reste le visage le plus populaire du Parlement, plus d’un an après avoir quitté Downing Street.

Il a été révélé que la caricature de l’ex-Premier ministre est la cruche Toby la plus vendue à la Chambre des communes, pour 32 £.

Boris Johnson n’est pas le seul grand nom à orner une cruche Toby avec des résultats hilarants Crédit : PA

Les objets de collection en poterie, qui représentent un visage sur le devant, ont gagné en popularité ici et à l’étranger, certains se vendant à des prix élevés.

BoJo n’est pas le seul grand nom à orner une cruche Toby avec des résultats hilarants. Mais tous les visages ne sont pas facilement reconnaissables.

Voyez si vous pouvez deviner qui Sarah Arnold a inclus dans sa galerie de tasses. Réponses en bas de page.

1. Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez – et vous vous demandez peut-être qui pourrait être ce rockeur vintage Crédit : Fourni

2. Le roi du rock n’ roll aurait été bouleversé par cet hommage en sueur – et l’aurait probablement rendu à l’expéditeur Crédit : Fourni

3. Elle a sangloté sur les marches du n°10 – et sa cruche pourrait faire pleurer de rire Crédit : Fourni

4. C’est l’Iron Clay-dy ! Mais cet ancien premier ministre conservateur ressemble plus à un vieux vieux, mon chéri. Crédit : HoP

5. Tragédie ou comédie ? Le dramaturge le plus célèbre du monde semble être passé de barde à pire

6. Certains l’aiment pas lorsqu’il s’agit de cette interprétation d’une célèbre star de cinéma, que de nombreux fans considèrent comme l’une des plus belles femmes du monde. Crédit : Fourni

7. Parlez de dissimulation politique, dans la vraie vie, ce Premier ministre n’a pas de maquillage douteux Crédit : Fourni

8. Vous aurez peut-être besoin d’aide ! pour découvrir la légende pop représentée sur cet objet rare qui s’est vendu pour la somme énorme de 6 000 £ aux enchères Crédit : BNPS