Alors que Boris Johnson démissionne, que se passe-t-il ensuite ?

Johnson s’est tenu à un pupitre à l’extérieur du 10 Downing Street jeudi à l’heure du déjeuner et a annoncé sa démission, déclarant que “personne en politique n’est à distance indispensable” et qu’il était “triste d’abandonner le meilleur travail du monde”.

“Le premier tour devrait commencer de manière imminente et consistera en une série de votes parmi les députés du parti visant à réduire le processus à deux candidats (ce qui prendra deux semaines ou moins). Le deuxième tour sera un scrutin parmi les membres du parti pour décider qui deviendra le prochain dirigeant (et donc le Premier ministre). Cela pourrait prendre environ quatre semaines supplémentaires », a déclaré Monks.

Un sondage instantané YouGov qui a demandé à 716 membres du Parti conservateur qui ils aimeraient succéder à Johnson a révélé que Wallace et Mordaunt étaient au coude à coude, avec 13% des personnes interrogées soutenant chacun d’eux, respectivement. Sunak était derrière avec 10% et Truss avec 8%.

Parmi les conservateurs éminents considérés comme des candidats potentiels figurent l’ancien chancelier Rishi Sunak, l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid, le ministre de la Défense Ben Wallace et l’actuelle secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, ainsi que d’autres responsables moins importants, dont la ministre du Commerce Penny Mordaunt et l’ancien ministre de la Santé Jeremy Hunt.

Tous les regards sont désormais tournés vers le successeur de Johnson, et les spéculations vont bon train sur lequel des “grands acteurs” – tels que les ministres actuels ou anciens du Cabinet – annoncera son intention de se présenter.

Comme l’avenir politique du Royaume-Uni reste incertain, l’impact sur la livre sterling et les marchés financiers sera surveillé de près. La monnaie britannique et le FTSE 100 ont gagné en apprenant que Johnson était sur le point de démissionner et est resté bien dans le vert tout au long de la journée de négociation.

“Les prochains mois dans la politique britannique sont difficiles à appeler”, a déclaré Kallum Pickering, économiste principal à la Berenberg Bank, dans une note mercredi, affirmant que les marchés financiers allaient probablement être secoués au cours des prochains mois et probablement à l’automne.

“Si la lutte pour évincer Johnson devient encore plus désordonnée et qu’elle est suivie d’une course à la direction bruyante, une incertitude accrue à court terme pourrait ajouter une pression à la baisse supplémentaire sur les marchés à risque britanniques et la livre sterling.”