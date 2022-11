Alors que Bolsonaro reste silencieux sur les élections, les partisans bloquent les routes et obligent les vols à annuler

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – Les barrages routiers dispersés par des camionneurs brésiliens soutenant le président défait Jair Bolsonaro sont passés à plus de 200 actions dans 22 États mardi matin, forçant l’annulation de certains vols dans la plus grande ville du Brésil alors que le silence du titulaire après avoir perdu l’élection de dimanche a semé l’incertitude sur son prochain mouvement.

À un moment donné, plus de 300 routes ont été partiellement ou totalement bloquées, ce qui a conduit le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, la plus haute autorité électorale du pays, à exiger que la police fédérale des autoroutes utilise “toutes les mesures nécessaires” pour débloquer les autoroutes, menaçant le chef du police d’une peine d’emprisonnement et d’amendes de près de 20 000 $ s’il ne se conformait pas mardi à minuit. Alors que Moraes affirmait l’inaction de la police fédérale des autoroutes, il a autorisé la police d’État à agir, même au-delà de sa compétence sur les autoroutes fédérales, et a autorisé des amendes pour les camionneurs.

L’avertissement est intervenu après que l’unité de police pro-Bolsonaro eut mis en place des points de contrôle le jour des élections dans des zones fortement peuplées d’électeurs Lula, retardant les électeurs de plusieurs heures dans certains cas.

Le Brésil attend de voir si le trumpien Bolsonaro accepte les résultats d’une défaite serrée face à son ennemi juré : l’ancien président à deux reprises et icône de la gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui a été déclaré vainqueur par les autorités électorales vers 20 heures dimanche . Lula, qui a gagné par moins de deux points de pourcentage et devient le dernier d’une série de dirigeants de gauche victorieux à revendiquer l’écharpe présidentielle à travers l’Amérique latine, a déjà été chaleureusement félicité par les dirigeants mondiaux, dont le président Biden, et il a rencontré lundi le président argentin, Alberto Fernandez.

Pendant des mois, Bolsonaro a cherché à semer le doute dans le système électoral et a soulevé le spectre non prouvé de la fraude. Ses intentions ont maintenant fait l’objet de rapports contradictoires.

La police routière a annoncé ce matin sur ses réseaux sociaux avoir déjà dispersé 246 manifestations. Mais les médias brésiliens ont rapporté qu’il y avait encore plus de 200 blocages dans 22 États. Les actions affectent les gares routières et les aéroports – au moins 25 vols ont été annulés. Les médias brésiliens rapportent qu’un vol United Airlines de Chicago à São Paulo a dû retourner aux États-Unis car l’accès à l’aéroport international était bloqué.

Les images des manifestations montrent des blocages bordés par des poches de quelques manifestants ou des camions garés sur les voies d’autoroute.

Les manifestations ont été organisées en partie via des groupes Telegram. Tôt mardi matin, les partisans de Bolsonaro dans ces groupes demandaient des dons d’argent, d’eau et de nourriture et encourageaient les membres à se mobiliser vers les barrages routiers. Certains des groupes Telegram comptent plus de 35 000 membres.

Des législateurs proches de Bolsonaro, comme Zambelli – qui avait pointé une arme sur un Noir non armé après une dispute politique à São Paulo samedi – ont exhorté les camionneurs à résister. Elle a enregistré une vidéo qui s’est propagée rapidement dans les groupes, demandant le calme et que les gens se tiennent aux côtés du président.

Lundi, le fils aîné du président, le sénateur Flavio Bolsonaro, a été le premier de son entourage immédiat à s’exprimer publiquement sur ses réseaux sociaux. Il a dit à ses partisans de relever la tête et de ne pas abandonner le Brésil. Puis il a posté sur Twitter : « Papa, je suis avec toi quoi qu’il arrive !