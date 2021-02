Alors que Bollywood évolue, les femmes trouvent des rôles plus profonds

«Les femmes sont nées pour faire des sacrifices pour les hommes.» Ce dialogue vient du film de Bollywood de 1995 «Dilwale Dulhania Le Jayenge», où le personnage principal, Simran, est tombé amoureux mais sa famille s’est déjà arrangée pour qu’elle épouse quelqu’un d’autre. Sa mère lui demande de sacrifier cet amour par respect pour les souhaits de son père. Pour Bollywood, la plus grande industrie cinématographique du monde, la route vers une représentation authentique des femmes a été cahoteuse. Dans le domaine cinématographique hindi de l’Inde, les mères à l’écran ont longtemps été dépeintes comme des femmes au foyer passives qui se soumettent aux pressions patriarcales. Mais cette représentation est remise en question. Un certain nombre de films ces dernières années ont montré des mères, et des femmes en général, comme des êtres humains complets et complexes – non pas des personnages secondaires mélodramatiques, mais des acteurs indépendants et francs qui sont en charge de leur propre destin. «Tribhanga», qui est sorti sur Netflix en janvier, est l’un de ces films. L’histoire suit Anuradha (Kajol), une actrice et danseuse, qui doit affronter les démons de son passé lorsque sa mère séparée, Nayantara (Tanvi Azmi), se retrouve à l’hôpital. Nayantara, qui est une écrivaine très accomplie, peut raconter sa version de l’histoire dans des flashbacks, à travers des conversations avec un disciple qui enregistre le matériel d’une biographie.

Écrit et réalisé par l’actrice Renuka Shahane, «Tribhanga» couvre des sujets qui ne sont pas typiques des films de Bollywood, comme la maternité célibataire, les abus sexuels et les relations ouvertes. Nayantara elle-même est montrée en train de quitter son mari afin qu’elle puisse poursuivre une carrière, sortir avec une mère célibataire et boire avec désinvolture quand elle en a envie. Ce qu’elle ne réalise pas, c’est que l’un de ses petits amis a abusé sexuellement d’Anu – et le cycle des traumatismes se répète lorsque la fille d’Anu est victime d’intimidation pour être née hors mariage.

«Ma mère a toujours partagé sa faillibilité avec moi», a déclaré Shahane dans une interview vidéo le mois dernier. «L’aspect amusant de grandir avec elle était que je pouvais la voir comme un être humain.» Shahane a pris cette inspiration de la vie réelle et l’a incubée dans un scénario sur lequel elle a travaillé pendant près de six ans. Pour les personnages, a-t-elle dit, il était important de dépeindre les femmes comme des personnes complexes, voire imparfaites. «Ce sont d’abord des individus, et ce sont des femmes très talentueuses, belles et fortes, mais elles ont aussi leurs sentiments. Mais le public et l’industrie n’ont pas toujours été aussi accueillants – les films dirigés par des femmes au cours de la dernière décennie comme «The Dirty Picture» (2011) et «Kahaani» (2012) se sont bien comportés au box-office, tandis que d’autres, comme le film de 2018 «Veere Di Wedding» ne l’a pas fait. Pourtant, les mères étaient souvent représentées adhérant aux rôles traditionnels de genre, aimant leur famille et entièrement concentrées sur la vie de leurs enfants. Dans le drame familial de 2001 «Kabhi Khushi Kabhie Gham», la mère (jouée par Jaya Bachchan) est montrée comme étant télépathiquement consciente des émotions et de la présence de son fils, qu’il soit physiquement près d’elle ou non. Et le film de 1999 «Hum Saath Saath Hain» a placé la préférence de la mère pour son plus jeune fils au centre du conflit de l’histoire.