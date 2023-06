Alors que Biden tombe, voici d’autres dirigeants mondiaux qui ont trébuché, dégringolé

Du dirigeant chinois Xi Jinping (dont les commentateurs du feuillet de 2019 ont surnommé la «grande chute de la Chine») à Gerald Ford (dont la chute lors du débarquement d’Air Force One en 1975 a fait l’objet de sketches comiques de fin de soirée) et d’autres politiciens du monde entier, des voyages et les culbutes sont de la nourriture pour les rires, les grimaces – et les prises chaudes.