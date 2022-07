Alors que Biden tend la main aux dictateurs du Moyen-Orient, ses yeux sont tournés vers la Chine et la Russie

JEDDAH, Arabie saoudite – Au cours de ses douloureuses rencontres avec une série d’hommes forts arabes ici en Arabie saoudite ce week-end, le président Biden n’a cessé de revenir sur une seule raison de renouveler ses relations avec des alliés américains qui tombent du mauvais côté de la lutte qu’il décrit souvent comme une bataille entre « la démocratie et l’autocratie ».

“Nous n’allons pas partir et laisser un vide à combler par la Chine, la Russie ou l’Iran”, a déclaré M. Biden lors d’une session samedi avec neuf dirigeants arabes dans une salle de bal caverneuse d’un hôtel de cet ancien port de la mer Rouge. “Et nous chercherons à tirer parti de ce moment avec un leadership américain actif et fondé sur des principes.”

Le cadrage par M. Biden de la mission américaine dans le cadre d’une forme renouvelée de compétition entre superpuissances était révélateur. Pendant des décennies, les présidents américains ont largement considéré le Moyen-Orient comme un foyer de conflits et d’instabilité, un endroit où les États-Unis avaient besoin d’une présence en grande partie pour maintenir la circulation du pétrole et éliminer les refuges terroristes. Maintenant, plus de 20 ans après qu’un groupe de Saoudiens a quitté ce pays pour organiser des attentats terroristes contre le World Trade Center et frapper le Pentagone, M. Biden est animé par une nouvelle préoccupation : que sa danse forcée avec les dictateurs, bien que désagréable, soit la seul choix si son objectif plus large est de contenir la Russie et de déjouer la Chine.