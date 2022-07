Alors que Biden tend la main aux dictateurs du Moyen-Orient, ses yeux sont tournés vers la Chine et la Russie

Après ce sommet, les responsables européens ont déclaré qu’ils se concentreraient sur la réduction de l’influence de la Chine en Europe et sur la réduction de la dépendance vis-à-vis de ses produits électroniques, logiciels et autres.

Le président américain s’est rendu en Israël et en Arabie saoudite, après avoir qualifié ce dernier pays d’État « paria » à la suite de l’assassinat brutal de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien.

L’effort ici à Djeddah est similaire – pour montrer que les États-Unis aideront à repousser l’influence chinoise et russe. M. Biden a décrit un “nouveau cadre pour le Moyen-Orient” en cinq parties qui comprenait le soutien au développement économique, la sécurité militaire et les libertés démocratiques. “Permettez-moi de conclure en résumant tout cela en une phrase”, a-t-il déclaré. “Les États-Unis sont investis dans la construction d’un avenir positif dans la région en partenariat avec vous tous, et les États-Unis ne vont nulle part.”

Dans une salle pleine d’autocrates non élus et de monarques absolus, il a tenu à les pousser du coude sur les droits de l’homme un jour après sa rencontre avec le prince Mohammed, qui, selon la CIA, a ordonné l’opération de 2018 qui a tué M. Khashoggi. La liberté de dissidence, a-t-il dit, les rendrait plus forts, pas plus faibles.