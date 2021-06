Alors que Biden se rend en Europe pour les sommets du G-7 et de l’OTAN, va-t-il « revigorer l’Occident » ?

Les journalistes, dont Today’s WorldView, utilisent l’« Occident » comme raccourci pour désigner des ensembles de concepts parfois contradictoires : il peut définir une identité culturelle, ancrée dans des siècles de tradition judéo-chrétienne et gréco-romaine. Il peut représenter une marque politique, bâtie sur un socle de valeurs démocratiques libérales. Il peut s’agir d’un héritage d’abus impériaux, lié à une histoire encore non réconciliée de colonialisme et de racisme. Il peut s’agir d’un vestige de la guerre froide, visible de manière plus tangible dans l’OTAN, l’alliance militaire prééminente au monde.