Alors que Biden se dirige vers l’Europe, l’ambiance en Ukraine est plus sombre

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MUNICH – Lorsque le président Biden a rencontré ses homologues européens en mars, l’ambiance – malgré les sombres circonstances – était presque grisante: une invasion russe de l’Ukraine vieille de plusieurs semaines avait provoqué une remarquable démonstration d’unité de la part de la communauté mondiale et une résolution inattendue de l’Ukraine. combattants sur le champ de bataille. Mais maintenant, trois mois après ces réunions à Bruxelles, Biden arrivera samedi dans les Alpes bavaroises pour entamer une paire de sommets qui confronteront une situation beaucoup plus sombre en Ukraine. Au lieu de célébrer une rebuffade héroïque de la Russie, Biden et ses collègues dirigeants se débattront pour savoir comment gérer un slog.

Le président quitte également les États-Unis juste un jour après l’une des décisions les plus importantes de la Cour suprême de l’histoire. Le renversement de Roe contre Wade vendredi agite le pays et anime le Parti démocrate au moment même où son chef part pour un voyage prévu de longue date à l’étranger.

L’ancienne unité entre les nations occidentales montre des signes de rupture, avec des divisions émergeant entre ceux qui sont favorables à une paix négociée dès que possible et ceux qui veulent laisser l’Ukraine se battre aussi longtemps qu’il le faudra pour récupérer son territoire. Entre-temps, la guerre a fait des ravages sur l’économie mondiale, et la flambée des prix de l’essence chez nous rendra plus difficile pour les dirigeants d’imposer encore plus de sanctions au pétrole russe.

Ce qui a commencé comme une démonstration presque sans précédent d’unité transatlantique, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky rassemblant les démocraties du monde pour soutenir son pays, s’est maintenant transformé en une lutte plus longue et plus complexe, sans fin claire en vue.

“La réalité et l’ambiance ont changé. Les choses tendent vers l’Ukraine, vers la Russie, compte tenu de la nature de la bataille à ce stade », a déclaré Richard Haass, un diplomate vétéran et président du Council on Foreign Relations. « La question est donc : qu’est-ce que les pays sont prêts à faire de plus pour aider l’Ukraine militairement et économiquement ? Mais c’est une ambiance plus sobre et sombre. Les tendances ne sont pas bonnes.

Le coût financier du conflit a fortement augmenté quatre mois plus tard, à la fois l’argent nécessaire à l’Ukraine pour repousser l’agression de la Russie et le bilan de l’économie mondiale. Lorsque les dirigeants se réuniront la semaine prochaine – d’abord pour une réunion du Groupe des sept pays industrialisés en Allemagne, suivie immédiatement d’un sommet de l’OTAN en Espagne – les discussions se concentreront moins sur le noble langage de la démocratie et plus sur les dures réalités de savoir si les alliés peuvent maintenir leur unité retrouvée.

“C’est très différent de son dernier sommet”, a déclaré Ian Bremmer, président d’Eurasia Group, un cabinet mondial de conseil en risques. “Ce n’est pas un sommet sur les livrables, ce n’est pas un sommet sur le langage corporel, ce n’est pas un sommet sur un communiqué. C’est un sommet sur la guerre, un sommet sur une crise mondiale qui dominera toutes les conversations.

Bremmer a ajouté que les membres de l’OTAN devront se concentrer sur l’architecture de base de l’alliance et sur des questions qui ne se sont pas posées depuis les guerres des Balkans des années 1990. Déjà, la guerre en Ukraine a à la fois renforcé l’OTAN – la Finlande et la Suède demandent à y adhérer – et révélé ses divisions, alors que la Turquie se sépare des autres alliés en s’opposant à la candidature des deux pays.

“Vous élargissez l’OTAN, vous dépensez plus d’argent pour la défense, vous déployez des troupes vers l’avant et vous êtes dans un environnement où il y aura des cyberattaques et de l’espionnage de la part de la Russie”, a déclaré Bremmer. “Il s’agit littéralement d’une nouvelle guerre froide, avec des éléments d’une guerre chaude avec la Russie. Et la question est, comment allez-vous gérer cela ?

Zelensky s’adressera virtuellement aux sommets du G-7 et de l’OTAN, en un effort pour inciter les nations occidentales à maintenir le soutien enthousiaste que son pays a attiré au début de la guerre.

Mais des divisions émergent sur la quantité et le type d’assistance militaire à fournir à l’Ukraine. Les pays sont confrontés à différents niveaux de fatigue de guerre et à une dépendance au gaz naturel russe qui varie selon les pays. Si le dernier rassemblement a présenté une réponse unifiée, celui-ci est éclipsé par les questions de savoir si ces désaccords peuvent être résolus.

« Le thème général du G-7 et de l’OTAN est le coût politique et économique élevé de faire ce qui est juste par rapport à ce qui est facile », a déclaré Heather A. Conley, présidente du German Marshall Fund. « Le Kremlin s’attend à ce que nous ne payions pas ces frais. Ils se sont trompés jusqu’à présent. Mais se tromperont-ils au cours des six prochains mois, lorsque la douleur sera ressentie le plus intensément ? »

Les réunions de Biden commencent dimanche à Schloss Elmau, en Allemagne, où les dirigeants du G-7 discuteront des prix élevés et des crises alimentaires et énergétiques qui ont résulté de la guerre.

Biden doit ensuite se rendre mardi à Madrid pour le sommet de l’OTAN, qui devrait inclure des discussions animées sur l’opportunité d’admettre la Finlande et la Suède. Le sommet se concentrera également sur les efforts visant à intégrer l’Ukraine dans les alliances de base de l’Europe – l’OTAN et l’Union européenne – une perspective que le président russe Vladimir Poutine a signalé qu’il considérerait comme une menace existentielle.

“Je pense que cela arrivera très probablement”, a déclaré Biden cette semaine à propos de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Bien que l’adhésion à l’UE puisse prendre des années, la mise en route du processus enverrait un message et susciterait probablement une forte réaction de la Russie.

Une partie de la division européenne sur l’Ukraine est basée sur la géographie. Des pays puissants comme la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne s’inquiètent de la durée de la guerre et des conséquences qu’elle pourrait avoir, chacun étant confronté à des défis nationaux, et pourraient être plus ouverts à des compromis qui mettraient fin au conflit. La Pologne et les États baltes, beaucoup plus proches du danger, voient toute concession à Poutine comme une dangereuse récompense pour sa brutalité.

“Les pays de première ligne à l’est sont ceux qui se voient à la place de l’Ukraine”, a déclaré Gideon Rose, membre du Council on Foreign Relations. “Ils s’inquiètent d’une future attaque et craignent d’être les cibles. Les pays d’Europe de l’Est sont tous prêts à aider l’Ukraine, car ils comprennent que c’est ici qu’il faut le faire. Si vous laissez la Russie remporter suffisamment de victoires pour qu’elle ne pense pas que c’était une erreur, non seulement vous ne sauverez pas l’avenir de l’Ukraine, mais vous risquez également que les Russes pensent qu’ils peuvent recommencer.

Très tôt, Biden a été crédité d’avoir mobilisé la communauté internationale contre l’invasion de la Russie. Il a aidé à persuader des alliés d’imposer des sanctions strictes à Poutine et à ses bailleurs de fonds. Les entreprises internationales se sont retirées de la Russie et le pays a été isolé.

Mais comme l’incertitude remplace le drame, la voie à suivre est moins claire.

“L’oracle de Delphes ne pouvait pas vous prédire comment cela allait se terminer”, a déclaré Aaron David Miller, diplomate chevronné et chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. “Ces réunions sont extrêmement importantes pour maintenir l’efficacité des alliances pour les quatre ou cinq prochains mois.”

À certains égards, c’est le succès de l’alliance à renforcer l’Ukraine qui a rendu la guerre si imprévisible.

“Il n’y a aucune perspective de victoire de l’une ou l’autre des parties, et pratiquement aucune perspective crédible pour aboutir à un compromis”, a déclaré Miller. « Tolstoï a observé un jour que les deux plus grands amis du guerrier étaient le temps et la patience. C’est le vrai problème auquel la politique ukrainienne de Biden est confrontée.

Les pourparlers sont également susceptibles d’inclure des discussions sur la puissance économique de la Chine et la poursuite par l’Iran d’une arme nucléaire.

Lors d’un appel avec des journalistes mercredi, des responsables de l’administration ont noté que, pour la première fois, le rassemblement de l’OTAN comprendra des dirigeants asiatiques d’Australie, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Corée du Sud – un ajout que les responsables de Biden ont présenté comme un signe que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait « a galvanisé nos partenariats à travers le monde.

“Cela montre également que l’Ukraine ne nous fait pas perdre de vue la Chine – en fait, je pense plutôt le contraire”, a déclaré un haut responsable de l’administration, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat selon les conditions fixées pour un appel avec des journalistes. . “Cela a renforcé le monde démocratique à la fois en Russie et en Chine, et le président Biden a efficacement lié nos efforts en Europe et en Asie.”

John Kirby, coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, a déclaré jeudi que l’un des objectifs du voyage de Biden était de montrer sa conviction que l’OTAN “n’a vraiment jamais été plus forte et plus viable qu’elle ne l’est aujourd’hui” et qu’en personne, face à- face à la diplomatie est primordiale. Biden espère également obtenir de nouveaux engagements qui isoleront davantage la Russie de l’économie mondiale, a déclaré Kirby, et cibleront la chaîne d’approvisionnement de la défense russe.

“Au lieu d’un Occident ébranlé”, a-t-il déclaré, “nous sommes plus déterminés que jamais à soutenir l’Ukraine et menons cet effort de front à la fois au sommet du G-7 et au sommet de l’OTAN”.

Max Bergmann, directeur du programme Europe au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré que l’OTAN avait une histoire de succès à raconter sur la guerre en Ukraine jusqu’à présent, y compris la capacité inattendue de l’Ukraine à résister à l’agression russe.