Alors que Biden rencontre ses homologues chinois, les résidents de Pékin discutent des relations avec les États-Unis

BEIJING – Avant la rencontre de lundi entre le président Biden et son homologue chinois en marge du sommet du G-20 à Bali, les habitants de Pékin ont partagé leurs points de vue sur les relations américano-chinoises, Taiwan et leurs réflexions sur le président Biden.

La rencontre de trois heures entre les deux dirigeants a eu lieu un mois après que Xi Jinping a obtenu un troisième mandat historique à la tête du Parti communiste chinois, bien que Xi et Biden se soient parlé au téléphone.

“Nous ne savons pas grand-chose sur lui”, a déclaré Zeng, 26 ans, à Fox News Digital lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de Biden, “mais il semble un peu brumeux.” Zeng et tous les autres qui ont parlé avec Fox News Digital ont accepté de le faire en utilisant uniquement leur nom de famille.

BIDEN ET LE XI JINPING DE CHINE TENENT UNE RÉUNION EN PERSONNE AU SOMMET DU G20 EN INDONÉSIE

“On a toujours l’impression qu’il n’est pas très clair sur ce qu’il dit”, a déclaré un autre résident qui a donné son nom de Fu à Fox News Digital. “Il est un peu trop vieux pour être président.”

Le consensus des interlocuteurs semblait être qu’ils regrettaient la détérioration des relations entre les deux superpuissances économiques. Non seulement parce que cela limite les rencontres et les voyages entre les personnes, mais aussi parce que les restrictions commerciales ont nui aux deux économies.

Zhang a dit qu’elle était heureuse que Biden soit en charge de l’appeler une personne “normale” en charge”, tout en disant qu’il était une amélioration par rapport à l’ancien président Trump.

Zhang, une femme de Pékin âgée de 35 ans, a déclaré : “J’ai toujours un sentiment très positif envers les États-Unis. C’est un pays très puissant et dynamique. Mais ce qui m’a laissé une mauvaise impression, c’est la façon dont Trump a conduit lui-même et les changements concernant l’avortement.

AYANT JAUGE BIDEN, POUTINE A ENVAHI L’UKRAINE. TAIWAN DOIT PRIER XI NE FAIT PAS UNE ÉVALUATION SIMILAIRE

Zheng, un retraité de 67 ans, a déclaré à Fox News Digital que chaque pays, mais surtout les deux superpuissances économiques mondiales, avait la responsabilité de maintenir la stabilité mondiale. “Lorsque nous coopérons, nous gagnons tous. Si nous ne le faisons pas, les gens ordinaires sont ceux qui perdent le plus”, a-t-elle ajouté.

“Dans les médias, il y a un fort sentiment que les États-Unis ne respectent pas la Chine et le peuple chinois et que nous devrions nous défendre”, a déclaré Zeng. Ce récit « États-Unis contre Chine » n’a rien de nouveau.

“Beaucoup de personnes influentes en Chine, par exemple, disent que le pouvoir des Etats-Unis est en déclin. Néanmoins, beaucoup de gens souhaitent toujours aller aux Etats-Unis”, a déclaré le retraité de 67 ans.

Outre l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les menaces nucléaires persistantes de la Corée du Nord, Biden a également évoqué la situation à Hong Kong et à Taïwan. Les liens entre les États-Unis et la Chine se sont fortement détériorés depuis que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, s’est rendue à Taïwan plus tôt cette année. La Chine considère l’île comme une province renégat et a répondu à la visite par des exercices militaires à grande échelle.

“J’ai l’impression que les États-Unis veulent diviser la Chine”, a déclaré Deng, un barman de 27 ans.

POUR LES PLANIFICATEURS MILITAIRES DE LA CHINE, TAIWAN N’EST PAS UNE ÎLE FACILE À ENVAHIR

« Il serait peut-être bon que les États-Unis examinent d’abord leurs propres problèmes de droits de l’homme avant de s’impliquer dans ceux des habitants de Taïwan ou Hong Kong », a noté Fu faisant écho à une ligne régulière du gouvernement chinois.

“J’ai été élevé pour voir Taïwan, historiquement, comme une partie de la Chine qui doit être réunie à la patrie. Mais maintenant, je pense qu’il serait préférable de le laisser tel quel. Peut-être qu’un jour cela pourrait servir de terrain d’entente entre la Chine continentale et les États-Unis », a ajouté Zhu, 28 ans.

“Taïwan fait partie de la Chine. En ce qui concerne les relations avec Taïwan, le communiqué conjoint sur l’établissement de relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis a clairement stipulé [that]”, a déclaré Zheng.

Zhang a conclu sur une note d’optimisme. “Je pense que la Chine et les Etats-Unis devraient être partenaires, cela profiterait à tout le monde.”