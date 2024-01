Alors que Biden promet des représailles après qu’une frappe de drone ait tué des troupes américaines, les républicains réclament une réponse plus importante

Les dirigeants du Congrès ont pleuré dimanche trois militaires américains tués dans une frappe de drone en Jordanie et ont appelé à des représailles contre les militants soutenus par l’Iran dont les États-Unis accusent la responsabilité.

Cette frappe meurtrière de drone marque la première mort de soldats américains dans la ligne de tir depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas après l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre.

La Maison Blanche soutient Israël contre le Hamas mais a tenté de contenir le conflit par crainte de déclencher une guerre plus large au Moyen-Orient, même si les États-Unis ont déclaré que divers combattants, aidés par l’Iran, avaient mené des attaques contre les forces américaines et d’autres en opposition à Israël.

Jusqu’à l’attaque de dimanche, les États-Unis avaient entrepris une série d’opérations de représailles contre les groupes liés à l’Iran.

L’Iran n’a pas commenté publiquement la frappe en Jordanie.

Le général CQ Brown Jr., président des chefs d’état-major interarmées, a récemment déclaré à Martha Raddatz d’ABC News dans une interview qu’il pensait que l’Iran, une puissance régionale avec de grandes rivalités au Moyen-Orient, ne voulait pas de guerre avec les États-Unis.

Mais les législateurs républicains se sont prononcés dimanche pour critiquer l’approche du président Joe Biden à l’égard de l’Iran et certains ont appelé à une action directe contre le pays.

“Nous sommes attristés par la perte de trois héros américains en Jordanie la nuit dernière, et nous prions pour leurs familles et pour les autres militaires qui ont été blessés. L’Amérique doit envoyer un message clair à travers le monde : les attaques contre nos troupes ne seront pas tolérées”, a écrit le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., sur X, anciennement Twitter.

“Le cœur brisé et indigné par la mort de trois militaires américains et les blessures de nombreux autres lors de l’horrible attaque terroriste au Moyen-Orient. Nous prions fort pour toutes les personnes touchées”, a également écrit le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, DN.Y. plate-forme. “Chaque acteur malveillant responsable doit être tenu pour responsable.”

Le représentant Michael McCaul, républicain du Texas, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a noté dans sa propre déclaration que cette frappe n’était que la dernière en date menée par des mandataires soutenus par l’Iran au Moyen-Orient, y compris en Irak et en Syrie, et par le Hezbollah au Liban. et par les Houthis au Yémen.

Il a poussé à un réalignement politique plus large, affirmant que la Maison Blanche avait « échoué ».

“Nous avons besoin d’une réinitialisation majeure de notre politique au Moyen-Orient pour protéger nos intérêts de sécurité nationale et rétablir la dissuasion”, a déclaré McCaul.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a fait écho à cette affirmation, le républicain du Kentucky déclarant dans un communiqué : « Hier soir, le coût de l’incapacité à dissuader les adversaires américains s’est encore mesuré en vies américaines. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à répondre à cette violente agression avec hésitation et demi. -mesures.”

Planet Labs PBC via AP, FILE

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a déclaré que le Pentagone devrait réagir en ciblant l’Iran – une décision majeure qui pourrait entraîner de nouvelles conséquences et impliquer plus profondément les États-Unis dans la région.

“L’administration Biden peut éliminer tous les mandataires iraniens qu’elle veut, mais cela ne dissuadera pas l’agression iranienne. J’appelle l’administration Biden à frapper des cibles importantes en Iran, non seulement en représailles à la mort de nos forces, mais aussi en tant que dissuasion contre une agression future”, a déclaré Graham dans un communiqué. “La seule chose que le régime iranien comprend, c’est la force. Jusqu’à ce qu’il paie le prix de ses infrastructures et de son personnel, les attaques contre les troupes américaines continueront.”

Des responsables américains ont déclaré que la frappe de drone à sens unique avait eu lieu tôt dimanche à l’avant-poste de la Tour 22 en Jordanie, près de la frontière syrienne.

Selon un responsable de la défense, au moins 30 militaires américains ont été blessés lors de l’attaque, en plus des trois tués.

Dans un communiqué, le président Joe Biden a honoré les militaires tués pour leur « bravoure inébranlable. Inébranlable dans leur devoir. Inébranlable dans leur engagement envers notre pays » avant de lancer son propre avertissement.

“N’ayez aucun doute : nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous choisirons”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Plus tard dimanche, en Caroline du Sud, il a juré que « nous répondrons ».

Shannon K. Crawford, Fritz Farrow, Mariam Khan et Lauren Peller d’ABC News ont contribué à ce rapport.