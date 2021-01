WASHINGTON – Parmi les promesses de politique étrangère les plus spécifiques du président Biden figurait la promesse de convoquer un sommet mondial sur la démocratie au cours de sa première année de mandat. Le rassemblement aurait pour but de prendre publiquement position contre les marées autoritaires et populistes qui ont monté sous la présidence de Donald J.Trump et, comme le voient M. Biden et ses conseillers, menacent de submerger les valeurs politiques occidentales. Dans les semaines qui ont suivi l’élection de M. Biden, cependant, la propre démocratie américaine a été stupéfiante. Ce mois-ci, une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole et a perturbé le transfert pacifique du pouvoir. La semaine prochaine, le Sénat entamera son deuxième procès de destitution présidentielle de M. Trump dans un an. Les républicains du Congrès sont sur le point d’imposer une impasse législative en bloquant chacun des mouvements de M. Biden. Le sentiment d’un système démocratique dysfonctionnel, sinon entièrement brisé, fait vibrer les rivaux étrangers – et suggère que les États-Unis n’ont aucune raison de faire la leçon aux autres pays. «L’Amérique ne trace plus la voie et a donc perdu tout droit de le tracer», a écrit sur Facebook Konstantin Kosachev, président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute du Parlement russe, après l’émeute du Capitole. « Et, plus encore, pour l’imposer aux autres. »

Les Américains pourraient «être fiers de leur démocratie et de leur liberté», a récemment déclaré aux journalistes Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Mais après avoir été témoin de tant de chaos politique, a-t-elle ajouté, «au fond, ils peuvent espérer pouvoir mener une vie comme le font les Chinois». Les responsables de l’administration affirment que ni les commentaires opportunistes de rivaux étrangers ni les expressions récentes de scepticisme de bonne foi de la part des analystes de politique étrangère du pays n’ont tempéré le plan de M. Biden promis comme candidat: convocation d’un «sommet pour la démocratie» où des dirigeants partageant les mêmes idées pourraient discuter des moyens de renforcer leurs propres systèmes en interne et de les protéger contre des menaces telles que la corruption, la sécurité électorale, la désinformation et le modèle autoritaire qui s’est emparé de la Chine et de la Russie et s’est infiltré dans des pays comme la Turquie et le Brésil. Rédaction dans les affaires étrangères au printemps dernier, M. Biden a déclaré que l’événement serait «de renouveler l’esprit et le but commun des nations du monde libre. Il rassemblera les démocraties du monde pour renforcer nos institutions démocratiques, affronter honnêtement les nations qui reculent et forger un programme commun. Une personne familière avec la planification du sommet, qui est en cours depuis avant les élections, a déclaré que M. Biden n’était pas découragé par les récents conflits politiques aux États-Unis et qu’il était susceptible d’être l’hôte d’un événement avec d’autres chefs d’État, bien que les détails comme le moment et le lieu n’ont pas été déterminés. D’autres proches du processus ont déclaré qu’ils s’attendaient à un événement vers la fin de l’année. Un responsable de la Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire. À Washington, cependant, un débat sur l’idée a éclaté parmi d’anciens fonctionnaires et universitaires américains. Cela concerne étroitement les plans pour le sommet mais implique des inquiétudes plus grandes quant au rôle du pays en tant que leader mondial dans l’ère post-Trump.

La question immédiate est de savoir si la crise politique est une raison pour reporter le plan du sommet et réévaluer les efforts visant à promouvoir le modèle démocratique dans le monde, comme certains le soutiennent. «Les États-Unis ont perdu leur crédibilité; il n’y a aucun doute à ce sujet », a déclaré James Goldgeier, professeur de relations internationales à l’Université américaine et ancien assistant du Conseil de sécurité nationale dans l’administration Clinton. Dans un récent essai pour les affaires étrangères, il a fait valoir que M. Biden devrait plutôt organiser un sommet sur la démocratie chez lui – un sommet axé sur «l’injustice et l’inégalité» aux États-Unis, y compris des questions comme le droit de vote et la désinformation. «Si vous avez une impasse totale à Capitol Hill et que vous n’avez pas la capacité de faire des choses pour améliorer la vie des gens, vous n’allez pas commander beaucoup d’autorité morale», a ajouté M. Goldgeier. «Comment les États-Unis peuvent-ils répandre la démocratie ou servir d’exemple pour les autres s’ils ont à peine une démocratie qui fonctionne chez eux?» Emma Ashford, chercheuse principale à l’Atlantic Council, écrit dans Foreign Policy ce mois-ci. «Les élites de la politique étrangère de Washington restent attachées à la préservation d’une politique étrangère de trois décennies visant à remodeler le monde à l’image de l’Amérique. Ils sont bien trop blasés sur ce que cette image est devenue en 2020. » Les responsables de l’administration Biden disent que cette critique crée un faux choix entre la restauration de la force du pays dans son pays et sa réputation à l’étranger. Pendant remarques publiques en août, Jake Sullivan, qui est maintenant le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, a parlé de «l’intersection entre la politique intérieure et la politique étrangère, non seulement comme une notion abstraite, mais comme le cœur de notre grande stratégie». «Toute stratégie efficace pour l’engagement américain dans le monde doit commencer par faire ces investissements profonds dans la force de notre propre démocratie et des institutions démocratiques», a déclaré M. Sullivan, «et en cours sur des questions telles que la lutte contre le racisme systémique.

Avec ce travail en cours, les partisans de la tenue d’un sommet disent que ce serait un moment important pour le monde après quatre ans au cours desquels M. Trump a fait l’éloge de dirigeants d’hommes forts comme le président russe Vladimir V.Poutine, Kim Jong-un de Corée du Nord et Crown Le prince Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite, validant leurs arguments selon lesquels la stabilité et un contrôle central ferme sont plus importants que la société civile et la volonté populaire. « Je suis très convaincu que les événements des dernières semaines – et années – rendent nécessaire » la tenue d’un sommet, a déclaré le représentant Tom Malinowski, démocrate du New Jersey et ancien haut fonctionnaire du Département d’Etat pour les droits de l’homme et la démocratie à Obama. administration. Il a fait valoir que l’émeute du Capitole et les efforts plus larges de M. Trump pour renverser les résultats des élections ont démontré la résilience des principales institutions américaines. « Personne ne devrait regarder ces événements et suggérer qu’ils sapent la force de notre exemple », a-t-il déclaré. M. Malinowski et d’autres partisans du sommet reconnaissent qu’il entraîne des complications pratiques, notamment parmi celles qui, précisément, seraient invitées à y assister. Dans son essai sur les affaires étrangères, M. Biden a déclaré que son sommet pourrait s’inspirer des quatre sommets sur la sécurité nucléaire du président Barack Obama, au cours desquels les dirigeants mondiaux se sont réunis pour partager des idées et prendre des engagements spécifiques concernant la réduction et la sécurisation des armes nucléaires. M. Biden a ajouté que son événement mettrait en vedette des organisations de la société civile «qui se tiennent en première ligne pour la défense de la démocratie» et inclurait «un appel à l’action» aux entreprises de technologie et de médias sociaux qui deviennent des navires de désinformation anti-démocratique. Pourtant, des pays comme la Turquie, la Pologne et la Hongrie, tous alliés de l’OTAN, sont ostensiblement des démocraties mais de plus en plus définies par des pratiques autoritaires. Les critiques demandent s’ils devraient être invités et persuadés d’adopter des réformes, ou exclus pour leur refuser le statut et la stature du label démocratique.