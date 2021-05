Alors que Biden mène des discussions sur l’infrastructure, les chances d’un accord bipartisan semblent sombres

«Je suis prudemment optimiste quant à un projet de loi de compromis parce que c’est une priorité personnelle du président», a déclaré le stratège républicain Michael Steel, associé chez Hamilton Place Strategies et ancien assistant principal du président de la Chambre de l’époque, John Boehner, R-Ohio.

«Nous n’avons jamais vu un président consacrer autant de temps et de capital politique à l’infrastructure», a déclaré Kevin DeGood, qui dirige l’équipe des politiques d’infrastructure au Center for American Progress.

Les défenseurs et les analystes des deux côtés de l’allée sont d’accord: à l’heure actuelle, il n’y a pas de zones visibles de chevauchement entre les plans de financement démocrate et républicain.

Au lieu de cela, les démocrates proposent d’augmenter le taux d’imposition des sociétés et d’éliminer les échappatoires qui signifieraient effectivement que les entreprises et les Américains les plus riches paient pour le plan.

Il y a un certain nombre de raisons d’être prudemment optimiste sur le fait que Biden peut parvenir à un accord avec les républicains, surtout s’il accepte de diviser l’énorme paquet de 1,8 billion de dollars du plan américain pour l’emploi en deux ou plusieurs factures distinctes.

Après des semaines de sensibilisation des aides de la Maison Blanche auprès des législateurs à Capitol Hill, le président tient cette semaine des réunions de haut niveau avec des sénateurs influents, républicains et démocrates, dont la contribution pourrait façonner les contours de tout projet de loi final.

Biden rencontrera ensuite six sénateurs républicains, dont Capito, pour parler d’un compromis potentiel jeudi. Capito, un républicain de Virginie-Occidentale, a dirigé le mois dernier une proposition d’infrastructure GOP de 568 milliards de dollars.

Après une réunion lundi avec le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Tom Carper du Delaware, le président devrait discuter de l’infrastructure lors d’une réunion conjointe mercredi avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R -Ky., La présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif.

« Il est assez ouvert, comme en témoigne le fait qu’il a invité Sen. [Shelley Moore] Capito et un groupe de membres le rencontreront à la Maison Blanche plus tard cette semaine. Il est très disposé à en discuter: où nous pouvons trouver un accord, où nous pouvons avancer. «

« Les deux parties sont encore extrêmement éloignées, non seulement sur les dépenses de premier plan, mais aussi sur les tripes des plans respectifs et ce qu’ils essaient de réaliser », a déclaré DeGood à CNBC.

La proposition de Biden prévoit des centaines de milliards de dollars de financement pour des projets d’infrastructure traditionnels, tels que des routes et la réparation de ponts.

Mais il comprend également des milliards de dollars supplémentaires en dépenses pour étendre le réseau électrique, renforcer les soins aux Américains âgés et handicapés, investir dans des logements abordables et étendre l’accès à large bande.

Et Biden refuse jusqu’à présent d’accepter tout financement du plan qui contribuerait au déficit fédéral, insistant pour que toutes les dispositions d’un projet de loi soient payées d’avance.

Les républicains se sont emparés de la définition expansive de Biden de «l’infrastructure» pour s’opposer à une grande partie de sa proposition. En avril, les sénateurs républicains ont publié le cadre d’un projet de loi sur les infrastructures de contre-offre qui coûterait environ un quart de ce que propose Biden.

Les républicains disent également que le refus de Biden de financer le plan en imposant des frais d’utilisation ou des dépenses déficitaires n’est pas viable.

« Je ne comprends pas pourquoi l’infrastructure doit être payée dans le cadre de la facture », a déclaré Steel, le stratège républicain.

« Avec des taux d’intérêt bas actuellement, pourquoi devrait-il être verboten d’apporter ces améliorations qui permettront de faire croître l’économie et de la financer avec des dépenses? » il a dit.

Quant à la proposition démocrate d’augmenter le taux d’imposition des sociétés, Steel a déclaré que les républicains étaient unis dans leur opposition.

« Je ne vois pas de hausses d’impôts. Du tout. Et les républicains vont voir la suppression des échappatoires fiscales comme une hausse des impôts », a-t-il déclaré.

Alors que les négociations se poursuivent cette semaine, Biden a déclaré qu’il n’avait que deux lignes rouges: l’inaction et les hausses d’impôts pour les personnes gagnant moins de 400000 dollars.

Mais de nombreux démocrates de base se méfient des motivations de leurs collègues du GOP.

« Gérer les infrastructures et les républicains me ressemble toujours à Lucy et au football, avec Charlie Brown. Chaque fois que nous nous rapprochons, ils éloignent le football », a déclaré lundi la représentante Mikie Sherrill, DN.J., sur MSNBC. .

Sherrill a également noté que sa préoccupation « a moins à voir avec la ligne du haut [funding] nombre, et plus à voir avec ce qui est dans le package. »

Plus les négociations se prolongent, plus il y a de chances que des événements non liés déplacent la main de Biden d’une manière ou d’une autre.